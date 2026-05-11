Izrael odnotowuje niemal 99-procentową skuteczność swojego systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła w walce z dziesiątkami tysięcy rakiet.

System udowodnił swoją niezawodność także w konfrontacji z irańskimi pociskami balistycznymi, stanowiąc kluczowy element wielowarstwowej tarczy.

Podczas konferencji Jerozolimskiego Centrum Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych, Juwal Steinitz przedstawił szczegółowe dane dotyczące działania Żelaznej Kopuły. Jak podkreślił szef koncernu, od momentu ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, bojownicy tej organizacji oraz Hezbollahu z Libanu wystrzelili w kierunku Izraela około 40 tysięcy pocisków.

„Żelazna Kopuła przechwyciła większość z nich ze skutecznością, która nie jest stuprocentowa, ale bliska 100 proc. To około 98 proc., a nawet 99 proc., więc nie jest idealnie, ale prawie” - oświadczył Steinitz, podkreślając wyjątkową efektywność systemu w ochronie ludności i infrastruktury. Te imponujące statystyki świadczą o zaawansowaniu technologicznym i strategicznym znaczeniu Żelaznej Kopuły dla obrony Izraela przed zagrożeniami z bliskiego zasięgu.

Skuteczność Żelaznej Kopuły w obliczu ataków

System Żelazna Kopuła, wprowadzony do służby w 2011 roku, został zaprojektowany z myślą o zwalczaniu pocisków krótkiego zasięgu. Jego głównym zadaniem jest neutralizowanie zagrożeń wystrzelonych z odległości od 4 do 70 kilometrów. Od początku swojego działania system ten stał się kluczowym elementem izraelskiej architektury obronnej, wielokrotnie udowadniając swoją wartość w praktyce. Zdolność do szybkiego reagowania i precyzyjnego przechwytywania nadlatujących pocisków minimalizuje ryzyko strat i uszkodzeń na terytorium Izraela. W obliczu ciągłych konfliktów w regionie, niezawodność Żelaznej Kopuły jest nieoceniona, dając poczucie bezpieczeństwa obywatelom.

Starcia z Iranem: Test dla izraelskiej obrony

Juwal Steinitz zwrócił również uwagę na skuteczność systemu w konfrontacji z irańskimi pociskami balistycznymi. Od 2024 roku, w dwóch rundach walk, Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 1500 pocisków balistycznych. Mimo skali tych ataków, szef koncernu Rafael Advanced Defense Systems z dumą podkreślił, że „tylko kilkadziesiąt” z nich nie zostało przechwyconych. To świadczy o wszechstronności i adaptacyjności izraelskich systemów obronnych, które są w stanie sprostać zarówno zagrożeniom krótkiego zasięgu, jak i bardziej zaawansowanym pociskom balistycznym. Sukces w neutralizowaniu tak dużej liczby pocisków z Iranu podkreśla strategiczną przewagę technologiczną Izraela w regionie.

Trzy filary obrony Izraela: Żelazna Kopuła, Proca Dawida i Strzała

Izrael dysponuje rozbudowanym i wielowarstwowym systemem obrony powietrznej, składającym się z trzech głównych komponentów, z których każdy jest przeznaczony do zwalczania innego rodzaju zagrożeń. Oprócz najbardziej znanej Żelaznej Kopuły, kraj ten wykorzystuje również Procę Dawida i system Strzała.

Proca Dawida, wprowadzona do użytku w 2017 roku, jest przeznaczona do przechwytywania pocisków wystrzeliwanych z odległości od 70 do 300 kilometrów i lecących na wysokości do 15 kilometrów. Stanowi ona uzupełnienie Żelaznej Kopuły, rozszerzając zakres obrony na średnie dystanse.

Najnowszym elementem jest system Strzała, który po raz pierwszy został wykorzystany w 2023 roku. Jego rakiety są zaprojektowane do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Działają one podczas najwyższej fazy lotu, zarówno w górnych warstwach atmosfery, jak i w przestrzeni kosmicznej, co czyni go kluczowym narzędziem w obronie przed najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami balistycznymi. Kombinacja tych trzech systemów tworzy kompleksową tarczę obronną, zdolną do ochrony Izraela przed szerokim spektrum ataków powietrznych.