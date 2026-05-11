Regional IAMD Coalitions Conference w Warszawie. Jak NATO wzmocni obronę przeciwrakietową Europy?

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji Regional IAMD Coalitions Conference to wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla przyszłości bezpieczeństwa w Europie. Spotkanie, które odbędzie się na terenie Klubu Wojskowej Akademii Technicznej, zgromadzi szerokie grono ekspertów i decydentów. Wśród uczestników znajdą się kadra dowódcza, żołnierze wojsk obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej państw NATO, a także wybitni naukowcy oraz liderzy przemysłu obronnego z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. To wyjątkowe forum ma na celu stworzenie przestrzeni do intensywnej debaty na temat najbardziej palących wyzwań współczesnego pola walki.

Konferencja stanowi platformę do analizy kierunków ewolucji zintegrowanej obrony powietrznej, co jest kluczowe w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Jak podkreślają organizatorzy,

„Wydarzenie to stanowi unikalną platformę do debaty nad wyzwaniami współczesnego pola walki oraz kierunkami ewolucji zintegrowanej obrony powietrznej. Konferencja sprzyja nie tylko definiowaniu regionalnych zdolności obronnych, ale jest przede wszystkim elitarnym polem wymiany doświadczeń i poglądów między dowódcami a przedstawicielami państw sojuszniczych.”

Taka wymiana wiedzy i doświadczeń jest niezbędna do skutecznego wzmacniania regionalnych zdolności obronnych oraz budowania trwałego bezpieczeństwa.

Dwie płaszczyzny debaty: przemysł i nauka

Struktura konferencji została przemyślana w sposób umożliwiający kompleksowe podejście do tematu obrony powietrznej. Wydarzenie zostanie podzielone na dwie zasadnicze części, z których każda skupi się na innym, lecz komplementarnym aspekcie.

Pierwsza część, przemysłowa, poświęcona zostanie budowie zdolności podmiotów zbrojeniowych. Uczestnicy będą dyskutować o ich zaangażowaniu w tworzenie regionalnej koalicji zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, efektywnym zarządzaniu cyklem życia sprzętu wojskowego, a także wymianie doświadczeń między instytucjami zakupowymi państw NATO i innych krajów. Ważnym elementem tej sekcji będzie również omówienie rozwoju Agencji Uzbrojenia.

Druga część, naukowa, będzie miała charakter akademicki. Na jej bazie zostanie sporządzona i wydana recenzowana monografia naukowa, co podkreśla naukowy wkład konferencji w rozwój wiedzy o obronności.

„Podczas panelu naukowego zaproszeni do udziału prelegenci przedstawią kompleksową i zróżnicowaną analizę obrony przed rakietami balistycznymi (BMD) ujętą w trzech wymiarach: technicznym i analitycznym, doświadczeń regionalnych oraz strategicznym.”

Eksperci z USA, Korei, Czech i Polski prześledzą drogę od danych technicznych i symulacji, przez doświadczenia sojuszników, aż po kosmiczne technologie wspierające bezpieczeństwo krajów NATO. Ta część konferencji dostarczy głębokiej analizy i innowacyjnych perspektyw w dziedzinie obrony przed rakietami balistycznymi (BMD).

Informacje praktyczne i dodatkowe atrakcje

Konferencja Regional IAMD Coalitions Conference to nie tylko intensywne panele dyskusyjne i sesje naukowe. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również uroczysta oprawa muzyczna, którą zapewni Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, dodając wydarzeniu prestiżowego charakteru.

Szczegółowy harmonogram oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej: https://wml.wat.edu.pl/iamd/. W przypadku pytań, kontaktować można się z Kacprem Bakułą z Agencji Uzbrojenia pod adresem [email protected] oraz z Agnieszką Hrynkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej pod adresem [email protected]. To kluczowe spotkanie ekspertów z pewnością przyczyni się do dalszego wzmocnienia zintegrowanej obrony powietrznej i bezpieczeństwa całego regionu.

Na podstawie komunikatu prasowego Agencji Uzbrojenia