Żelazna Kopuła: 15 lat obrony Izraela. Jak system zmienił oblicze wojny?

System Iron Dome obchodzi 15. rocznicę pierwszego operacyjnego przechwycenia rakiety, które miało miejsce 7 kwietnia 2011 roku o godzinie 18:20, zapoczątkowując nową erę w obronie Izraela.

Iron Dome to wielozadaniowy system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, który odnotował ponad 10 000 przechwyceń bojowych ze skutecznością powyżej 90%.

System jest stale modernizowany i doczekał się wersji morskiej C-Dome, a jego sukces przypisywany jest doskonałości inżynieryjnej oraz współpracy z izraelskim Ministerstwem Obrony i Siłami Powietrznymi.

Iron Dome stał się symbolem technologicznym i kulturowym w Izraelu, będąc kluczowym elementem obrony narodowej i inspiracją dla międzynarodowej społeczności.

Historia Iron Dome to opowieść o błyskawicznym rozwoju technologicznym w odpowiedzi na palące potrzeby bezpieczeństwa. Zaledwie dwa i pół roku zajęło Rafael Advanced Defense Systems opracowanie tego zaawansowanego systemu, co, jak podkreślono w komunikacie Rafael Advanced Defense Systems, jest „wyjątkowym osiągnięciem inżynieryjnym w każdym międzynarodowym standardzie”. 7 kwietnia 2011 roku, o godzinie 18:20, system odnotował swoje pierwsze operacyjne przechwycenie rakiety wystrzelonej ze Strefy Gazy, co było przełomowym momentem dla izraelskiej obrony powietrznej. Od tego czasu, Iron Dome stał się niezastąpionym elementem w ochronie ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej Izraela przed zagrożeniami rakietowymi.

Prof. Yuval Steinitz, przewodniczący Rafael Advanced Defense Systems, podkreśla wyjątkowość systemu:

„Iron Dome, poza tym, że jest najlepszym i najbardziej niezawodnym systemem przechwytywania na świecie, jest jedynym systemem zdolnym do zwalczania rakiet i pocisków rakietowych na krótkim i średnim zasięgu – i to przy koszcie, który umożliwia wdrożenie na dużą skalę.”

Ta ekonomiczna efektywność w połączeniu z wysoką skutecznością sprawiła, że Żelazna Kopuła stała się wzorem dla innych państw. System ten, będący owocem współpracy inżynierów Rafaela, Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronności (DDR&D) w Ministerstwie Obrony oraz Sił Powietrznych Izraela, jest stale modernizowany i adaptowany do zmieniających się zagrożeń.

Skuteczność i wszechstronność w działaniu

W ciągu 15 lat swojej służby, Iron Dome udowodnił swoją niezawodność w wielu konfliktach, takich jak „Ochronny Brzeg”, „Strażnik Murów”, „Przed Świtem”, „Tarcza i Strzała”, „Miecze Żelaznej Wojny” i „Ryczący Lew”. System odnotował ponad 10 000 przechwyceń bojowych, utrzymując wskaźnik skuteczności przekraczający 90%. Jest to wielozadaniowy system obrony powietrznej zdolny do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń, w tym pocisków rakietowych, pocisków manewrujących, bezzałogowych statków powietrznych i innych zagrożeń powietrznych. Yoav Tourgeman, dyrektor generalny Rafael Advanced Defense Systems, zaznacza, że „nie byłoby przesadą stwierdzenie, że dziesiątki tysięcy Izraelczyków zawdzięczają życie temu wynalazkowi najwybitniejszych umysłów Rafaela.”

Modułowa architektura systemu pozwala na jego elastyczne wdrożenie – może działać niezależnie lub jako część większej sieci obrony powietrznej. Ta zdolność do integracji z innymi warstwami obrony zwiększa jego efektywność i strategiczne znaczenie. Zainteresowanie Iron Dome wykracza poza Izrael; na przykład Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych wybrał ten system w celu wzmocnienia własnych zdolności obrony powietrznej, co świadczy o jego globalnym uznaniu.

Rozszerzenie na domenę morską: C-Dome

Rozwój technologii Iron Dome nie ograniczył się do obrony lądowej. Rodzina systemu została rozszerzona o wariant morski, znany jako C-Dome. Ten system, uznany za operacyjny w listopadzie 2017 roku, wykonał swoje pierwsze przechwycenie operacyjne 9 kwietnia 2024 roku podczas operacji „Miecze Żelaznej Wojny”. C-Dome jest obecnie rozmieszczony na korwetach Sa’ar 6 izraelskiej marynarki wojennej, zapewniając ochronę przed pociskami rakietowymi, pociskami manewrującymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi na morzu. To rozszerzenie zdolności obronnych podkreśla wszechstronność i adaptacyjność technologii opracowanej przez Rafael Advanced Defense Systems.

Iron Dome to nie tylko zaawansowany system obronny, ale także symbol innowacyjności i odporności. Jak podaje komunikat, „termin „Żelazna Kopuła” wszedł do języka potocznego jako ogólne określenie mechanizmów obronnych – będąc świadectwem jego głębokiego wpływu nie tylko na bezpieczeństwo narodowe, ale także na izraelską tożsamość jako taką.” Jego obecność w kulturze masowej, od seriali telewizyjnych po muzykę, świadczy o tym, jak mocno zakorzenił się w świadomości społecznej. Nawet w obliczu trwającej operacji „Ryczący Lew”, Żelazna Kopuła wciąż udowadnia swoją wartość, chroniąc obywateli Izraela w złożonych warunkach i wobec ewoluujących zagrożeń. Jest to strategiczny atut najwyższej rangi, który pozostaje centralnym filarem izraelskiej koncepcji obrony wielowarstwowej.

Na podstawie informacji prasowej Rafael Advanced Defense Systems