Polska "Czarna Wdowa": karabinek AR-15 z innowacyjnymi zmianami.

Kompaktowa broń J&C Armament z autorskim systemem tłokowym.

Poznaj jej unikalne cechy i najnowsze odsłony.

Karabinek Black Widow - flagowy projekt J&C Armament

J&C Armament to producent broni strzeleckiej ze Skarżyska-Kamiennej, który zaistniał na rynku prezentując swój flagowy projekt, czyli karabinek Black Widow, znany w Polsce lepiej jako Czarna Wdowa. Konstrukcja powstała jako odpowiedź na potrzebę stworzenia broni w kalibrze pośrednim (karabinkowym), ale o gabarytach zbliżonych bardziej do pistoletu maszynowego. Jak zdradził autorowi producent, założeniem było opracowanie broni, która sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach, przy zachowaniu klasycznego układu i funkcjonalności (manualu) AR15.

Czarna Wdowa ma być wygodna w obsłudze w pojazdach, samolotach oraz umożliwiać skryte przenoszenie w niewielkiej torbie lub plecaku. Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2019 roku, a po około pół roku powstał pierwszy strzelający prototyp Mk.I. Następnie konstrukcja rozwijała się przez wersję Mk.II do docelowej Mk.III, która trafiła do sprzedaży.

Czarna Wdowa inspirowana platformą AR-15/M4

Black Widow jest konstrukcją inspirowaną platformą AR-15/M4, ale nie jest jej prostą kopią. Producent zachował częściową kompatybilność z popularnym standardem AR-15, m.in. w zakresie komory spustowej, części komory zamkowej, urządzeń wylotowych i magazynków. Jednocześnie najważniejsze elementy, takie jak zespół ruchomy i układ gazowy, zostały przeprojektowane.

Broń wykorzystuje system gazowy z krótkim skokiem tłoka, a nie klasyczny układ bezpośredniego odprowadzania gazów za pomocą rurki znany z AR-15. Celem było zwiększenie odporności na zabrudzenia, ograniczenie nagrzewania i poprawa niezawodności podczas intensywnego strzelania. Co nadaje broni bardziej „bojowy” charakter.

Przeniesienie mechanizmu powrotnego do wnętrza komory zamkowej

Cechą, która wyróżnia Czarną Wdowę, jest przeniesienie mechanizmu powrotnego do wnętrza komory zamkowej, z rączką przeładowania na bocznej płaszczyźnie korpusu karabinka. Dzięki temu broń nie wymaga klasycznej tulei urządzenia powrotnego, czyli buffer tube, co umożliwia stosowanie składanych lub bardzo krótkich kolb. Rozwiązanie wykorzystujące rączkę przładowania na bocznej płaszczyźnie komory zamkowej przypomina sposób obsługi znany z niektórych konstrukcji europejskich (w tym radmoskiego Grota i tarnowskiego MWS-a), a sama dźwignia może zostać przełożona na drugą stronę w celu dopasowania do obsługi przez osoby leworęczne.

Czarna Wdowa w dojrzałej odmianie została pokazana podczas targów MSPO 2021 w Kielcach. Na stoisku J&C Armament zaprezentowano wówczas trzecią wersję karabinka. Konstrukcja została opracowana zarówno na rynek cywilny, w wersji samopowtarzalnej, jak i dla odbiorców instytucjonalnych (w odmianie samoczynnej). W 2021 roku podstawowym kalibrem był 5,56 × 45 mm NATO, a broń oferowano z lufami 10,3, 11,5 oraz 14 cali. Masa zależnie od konfiguracji wynosiła od 2,9 do 3,1 kg, a długość całkowita mieściła się w przedziale od 520 do 760 mm.

Black Widow w odmianach Short i Long

Dane techniczne podawane obecnie przez J&C Armament pokazują dwie główne odmiany Black Widow Mk.III: Short i Long. Wersja Short ma lufę 10,5–12,5 cala, masę 3,10 kg i długość 495–630 mm. Long może być oferowany z lufą 10,3–14,5 cala, waży około 3,22 kg i ma długość 495–630 mm. Producent podaje wymiary dla lufy o długości 10,5 cala.

Wersje różnią się zastosowaną kolbą; Short z kolbą składaną i Long ze stałą. We wszystkich odmianach zastosowano tłokowy układ pracy o krótkim skoku, czteropozycyjny blok gazowy, gwint na wylocie lufy 1/2-28, szynę akcesoryjna standardu Picatinny oraz system montażu akcesoriów M-LOK.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

Prawie 90 proc. elementów produkowanych jest w Polsce

Ważnym wyróżnikiem projektu jest sposób wykonania. J&C Armament podaje, że prawie 90 procent części powstaje metodą obróbki CNC, a do produkcji używane są m.in. aluminium 7075, stale 4140 i 42CrMo4, stal WCL oraz tytan Grade 5. Wersja tytanowa zakłada zastosowanie elementów komory zamkowej wykonanych z tytanu, co według producenta zmniejsza masę broni o około 380 g. Producent podkreśla też, że praktycznie 90 procent elementów Czarnej Wdowy produkowanych jest w Polsce, co ma ułatwiać serwis i dostępność części.

Blok gazowy jest czterostopniowy. Producent przewidział nastawy dla amunicji standardowej, amunicji o podwyższonym ciśnieniu lub z cięższym pociskiem, amunicji poddźwiękowej do strzelania z tłumikiem oraz tryb powtarzalny, w którym po każdym strzale broń wymaga ręcznego przeładowania. Ten ostatni tryb ma ograniczać pracę automatyki i poprawiać powtarzalność strzałów. J&C Armament podkreśla również zastosowanie ciężkich luf typu SOCOM lub GOV profile oraz montaż lufy w sposób poprawiający sztywność i odprowadzanie ciepła.

Jak Czarna Wdowa przestała być wyłącznie kompaktowym karabinkiem

W 2024 roku podczas MSPO pokazano kolejne odsłony Black Widow. W Kielcach oprócz podstawowej wersji 5,56 mm zaprezentowano odmianę przystosowaną do amunicji .300 Blackout oraz lżejszą wersję z elementami wykonanymi z tytanu. Zmieniono również stopkę kolby i długość łoża. Był to ważny etap rozwoju, bo Czarna Wdowa przestała być wyłącznie kompaktowym karabinkiem 5,56 mm, a zaczęła rozwijać się jako szersza platforma.

Black Widow Mk III L - najnowsza wersja

Za najnowszą odmianę Black Widow można uznać wersję Black Widow Mk III L zaprezentowaną podczas MSPO 2025. Główną zmianą są nowe, dłuższe łoża, które w większym stopniu osłaniają blok gazowy. Ma to dawać użytkownikowi więcej miejsca na akcesoria i jednocześnie chronić dłonie przed kontaktem z rozgrzanymi elementami.

Black Widow Mk.III stało się jedną z ciekawszych polskich konstrukcji strzeleckich ostatnich lat. Pomimo tego, że bazuje na platformie AR15 to jest karabinkiem bazującym na autorskim układzie tłokowym, z układem powrotnym zlokalizowanym wewnątrz komory zamkowej. Jej rozwój – od prototypu Mk.I, przez odmiany tytanowe i .300 Blackout, po najnowszą Mk III L – pokazuje, że J&C Armament buduje własną markę karabinków, adresowaną zarówno do rynku cywilnego, jak i do odbiorców instytucjonalnych.