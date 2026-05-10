Bundeswehra czeka na Boxery. Kluczowy projekt "Arminius" o wartości 40 mld euro napotyka problemy

Projekt "Arminius" to kluczowy program modernizacyjny Bundeswehry, którego celem jest skokowe zwiększenie potencjału wojsk lądowych poprzez masowe zakupy pojazdów opancerzonych Boxer w wielu wariantach. Mowa o liczbach sięgającym nawet 3000 pojazdów, co uczyniłoby go jednym z największych zakupów zbrojeniowych w historii Niemiec. Zakup jest szacowany na około 40 miliardów euro.

Obecnie Bundeswehra dysponuje ponad 400 Boxerami w różnych wersjach, a kolejne są już zamówione. Program "Arminius" ma jednak zaspokoić potrzeby wynikające z planów rozbudowy sił zbrojnych i konieczności zastąpienia starszego sprzętu, wypełniając "lukę" w zdolnościach. W ramach projektu planuje się pozyskanie szerokiej gamy wariantów, w tym:

transporterów piechoty,

wozów dowodzenia,

pojazdów ewakuacji medycznej (sanitarnych),

samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Skyranger 30,

kołowych haubic RCH 155,

wozów wsparcia ogniowego czy inżynieryjnych.

Ta modułowość jest jedną z największych zalet platformy Boxer, pozwalając na elastyczne dostosowanie pojazdu do konkretnych zadań.

Opóźnienie kontraktu stulecia. Co stoi na przeszkodzie?

Mimo strategicznej wagi projektu, jego realizacja napotyka na poważne przeszkody. Armin Papperger, prezes koncernu Rheinmetall, jednego z dwóch głównych producentów Boxera, poinformował, że podpisanie umowy ramowej nie nastąpi wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku. Powodem opóźnienia są dwie kluczowe, nierozstrzygnięte kwestie.

Pierwszy problem dotyczy formalnej strony kontraktu. Tradycyjnie zamówienia na Boxery realizowane są za pośrednictwem europejskiej agencji zamówień obronnych OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation), która następnie zleca produkcję konsorcjum ARTEC GmbH (joint venture firm Rheinmetall i KNDS Germany). Jednak w przypadku tak ogromnego i złożonego programu jak "Arminius" rozważana jest alternatywna ścieżka – bezpośrednie zawarcie umowy przez niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw). Wybór odpowiedniej procedury jest kluczowy dla sprawnego przebiegu całego przedsięwzięcia i musi zostać ostatecznie ustalony przed złożeniem podpisów.

Drugą, jeszcze bardziej złożoną kwestią, jest ostateczny kształt zamówienia. Wciąż nie ma pewności co do dokładnej liczby pojazdów, które mają zostać dostarczone w poszczególnych transzach i ramach czasowych, czyli czy do 2029 czy dopiero do 2035 roku. Co więcej, nie ustalono ostatecznej listy zamawianych wariantów. Jak sugeruje prezes Papperger, istnieje możliwość, że z umowy ramowej zostaną wyłączone te wersje Boxera, które wciąż znajdują się w fazie rozwojowej. Takie działanie miałoby na celu minimalizację ryzyka związanego z ewentualnymi opóźnieniami w pracach badawczo-rozwojowych i uruchomieniem produkcji seryjnej.

Przemysł zbrojeniowy w gotowości. Czas to pieniądz

Tymczasem niemiecki przemysł zbrojeniowy z niecierpliwością oczekuje na finalizację umowy. Armin Papperger zakłada, że roczne zapotrzebowanie Bundeswehry na Boxery sięgnie 1000 sztuk, z czego po 500 miałyby dostarczać Rheinmetall i KNDS Germany. Obie firmy, aby zabezpieczyć przyszłą produkcję, już teraz inwestują znaczne środki w zakup komponentów o długim czasie realizacji.

Prezes Rheinmetall podkreśla jednak, że dalsze, znaczące inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych będą możliwe dopiero po podpisaniu kontraktu z precyzyjnie zdefiniowaną liczbą pojazdów i harmonogramem dostaw. Zwrócił uwagę, że jeśli oczekiwania Bundeswehry dotyczące otrzymania pierwszych partii pojazdów do 2029 roku mają zostać spełnione, umowa nie może być dłużej odkładana. Konieczność rozbudowy mocy produkcyjnych jest paląca, a koncerny takie jak KNDS już otwierają nowe linie montażowe, aby sprostać przyszłemu popytowi.

Pojazd opancerzony Boxer

Historia Boxera sięga lat 90. XX wieku i wspólnych inicjatyw Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które poszukiwały następcy dla starzejącej się floty transporterów, takich jak M113 czy FV432. Choć po drodze dochodziło do zmian w składzie partnerów programu – Francja wycofała się w 1999 roku, a Wielka Brytania w 2003 (by powrócić do projektu w 2018) – to ostatecznie Niemcy i Holandia doprowadziły projekt do końca. Za produkcję odpowiada konsorcjum ARTEC GmbH, stworzone przez dwie firmy niemieckiej zbrojeniówki: KNDS Germany (dawniej Krauss-Maffei Wegmann) i Rheinmetall. Pierwsze seryjne pojazdy trafiły do Bundeswehry w 2009 roku.

Tym, co wyróżnia Boxera na tle konkurencji, jest jego innowacyjna, dwuczęściowa budowa. Pojazd składa się z dwóch głównych elementów jak moduł napędowy (podwozie), który jest uniwersalną platformą 8x8, zawierającą silnik, układ jezdny, kabinę kierowcy oraz wszystkie kluczowe systemy pojazdu. Drugi elementem jest moduł misyjny (użytkowy), to wymienna kapsuła, która jest montowana na podwoziu i definiuje rolę pojazdu na polu bitwy.

Taka koncepcja oferuje bezprecedensową elastyczność. Ten sam moduł napędowy, w zależności od potrzeb, może służyć jako transporter piechoty, ambulans, wóz dowodzenia czy platforma dla systemów artyleryjskich. Wymiana modułu misyjnego jest operacją stosunkowo szybką i może być przeprowadzona nawet w warunkach polowych. Upraszcza to logistykę, obniża koszty cyklu życia pojazdu i pozwala na błyskawiczne dostosowanie sił do zmieniających się wymagań misji.

Boxer od początku był projektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego poziomu ochrony załogi i desantu. Jego masa bojowa, w zależności od wersji i dopancerzenia, może sięgać nawet 36,5 tony, co plasuje go w czołówce najcięższych pojazdów w swojej klasie. Pancerz składa się z bazowej stalowej konstrukcji oraz adaptowalnych paneli kompozytowych (AMAP), które można wymieniać i modernizować. Konstrukcja zapewnia wysoki poziom ochrony balistycznej (zgodnie ze standardem STANAG 4569) oraz, co kluczowe na współczesnym polu walki, wyjątkową odporność na miny i improwizowane ładunki wybuchowe (IED). Przyczynia się do tego m.in. specjalnie ukształtowane dno kadłuba i fotele załogi podwieszone do stropu, które minimalizują skutki eksplozji pod pojazdem.

Mimo swojej dużej masy, Boxer charakteryzuje się znakomitą mobilnością taktyczną. Sercem pojazdu jest potężny silnik wysokoprężny MTU 8V 199 TE20 o mocy ponad 710 KM (530 kW), który w połączeniu z napędem na wszystkie osiem kół (8x8) i zaawansowanym zawieszeniem hydraulicznym zapewnia doskonałe właściwości jezdne zarówno na drogach, jak i w trudnym terenie.

Podstawowe dane techniczne:

Napęd: 8x8

Załoga: Zależna od wariantu (np. 3 + 8 pasażerów w wersji transportera)

Masa: od 25,2 t (własna) do 36,5 t (bojowa)

Prędkość maksymalna: 103 km/h

Zasięg: do 1050 km

Silnik: MTU 8V199 TE20, 710-720 KM

Warto jednak zaznaczyć, że duża masa i wymiary pojazdu ograniczają jego mobilność strategiczną do transportu powietrznego wymagany jest samolot klasy Airbus A400M.