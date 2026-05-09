- Trwa wymagający kurs AGRYKOLA, szkolący przyszłych oficerów WOT.
- W Centrum Szkolenia WOT żołnierze doskonalą dowodzenie i taktykę w warunkach pola walki.
- Jakie wyzwania czekają ich przed uzyskaniem stopnia oficerskiego?
Praktyka zamiast teorii - kluczowy etap szkolenia
Szkolenie w CSWOT rozpoczęło się w kwietniu i potrwa do początku czerwca. To właśnie tutaj uczestnicy kursu AGRYKOLA przechodzą najbardziej wymagający etap szkolenia– w sposób praktyczny ćwiczą dowodzenie pododdziałem, planowanie działań taktycznych, kierowanie ogniem oraz działanie w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji współczesnego pola walki. Zajęcia realizowane są w trybie weekendowym, a instruktorzy stawiają na praktyczne sprawdzanie wiedzy oraz umiejętności działania pod presją czasu.
To szkolenie pokazuje, że dowodzenie nie opiera się wyłącznie na teorii. Tutaj każda decyzja ma konsekwencje, a każdy błąd jest lekcją. Instruktorzy nie dają gotowych rozwiązań – zmuszają nas do myślenia, działania i brania odpowiedzialności za swoich ludzi oraz wykonanie zadania. Właśnie dzięki temu to szkolenie jest tak wartościowe. Wyjeżdżamy stąd bogatsi nie tylko o wiedzę, ale przede wszystkim o doświadczenie, którego nie da się zdobyć z podręczników – podkreśla żołnierz 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.
AGRYKOLA - 13 miesięcy selekcji i budowania liderów
AGRYKOLA to 13-miesięczny kurs oficerski skierowany do żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Program realizowany jest w trybie stacjonarno-rotacyjnym - obejmuje szkolenie stacjonarne, zajęcia weekendowe oraz końcowy etap praktyczny. Głównym celem kursu jest wyłonienie naturalnych liderów - żołnierzy posiadających predyspozycje dowódcze, odporność psychiczną oraz kompetencje niezbędne do skutecznego kierowania pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej.
Program szkolenia podzielony został na część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest na uczelniach wojskowych, natomiast szkolenie praktyczne w Centrum Szkolenia WOT pozwala kandydatom sprawdzić wiedzę w realistycznych scenariuszach i wymagających warunkach terenowych. Kurs AGRYKOLA stanowi jeden z kluczowych elementów systemu rozwoju kadry dowódczej Wojsk Obrony Terytorialnej i przygotowuje przyszłych oficerów do skutecznego działania w warunkach współczesnego pola walki. Po zakończeniu szkolenia praktycznego żołnierzy czeka ostatni etap egzaminów realizowany w Akademii Wojsk Lądowych, który zdecyduje o uzyskaniu pierwszego stopnia oficerskiego.
Na podstawie informacji prasowej CSWOT