Kurs M-72 w Centrum Szkolenia WOT. Instruktorzy wracają do jednostek

oprac. Karolina Modzelewska
2026-04-28 14:48

W dniach 13-17 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej odbył się specjalistyczny kurs instruktorów granatników M-72. W szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu żołnierzy z różnych Brygad Obrony Terytorialnej jak i Jednostek Operacyjnych. Przedsięwzięcie stanowi kolejny krok w budowaniu zdolności szkoleniowych WOT oraz zwiększaniu kompetencji kadry instruktorskiej tej formacji.

WOT szkoli instruktorów M-72
  • W Centrum Szkolenia WOT odbył się kurs dla instruktorów granatników M-72, podnoszący zdolności obronne.
  • Żołnierze z WOT i jednostek operacyjnych uczyli się obsługi M-72, zdobywając praktyczne doświadczenie w strzelaniu.
  • Po szkoleniu instruktorzy wrócą do swoich jednostek, aby szkolić kolejnych żołnierzy w użyciu granatnika M-72.

Granatnik M-72 w rękach WOT

Program kursu realizowanego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i intensywne zajęcia praktyczne. Uczestnicy zapoznawali się szczegółowo z budową oraz zasadami działania granatnika M-72, ucząc się jego bezpiecznej i efektywnej obsługi. Kluczowym elementem szkolenia były strzelania, realizowane w różnorodnych postawach strzeleckich, co pozwoliło żołnierzom zdobyć praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu tej broni w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań bojowych.

Istotnym komponentem kursu było również szkolenie metodyczne. Żołnierze zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, co w praktyce oznacza, że po powrocie do swoich macierzystych jednostek będą mogli samodzielnie szkolić kolejnych żołnierzy z obsługi tego nowoczesnego uzbrojenia wojskowego. Dzięki temu Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej pełni nie tylko rolę ośrodka szkoleniowego, ale także multiplikatora kompetencji w całej strukturze WOT.

Granatnik M-72 to jednorazowy, lekki system przeciwpancerny przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych, umocnień polowych oraz innych obiektów przeciwnika. Broń ta charakteryzuje się niewielką masą (około 2,5–3,5 kg w zależności od wersji), kalibrem 66 mm oraz zasięgiem skutecznym rzędu kilkuset metrów. Dzięki swojej konstrukcji – w postaci teleskopowej wyrzutni – jest łatwy w transporcie i użyciu nawet przez pojedynczego żołnierza. Prostota obsługi sprawia, że M-72 idealnie wpisuje się w potrzeby Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie liczy się szybkie przeszkolenie oraz mobilność pododdziałów. Jednocześnie zapewnia on realną siłę ognia, umożliwiając skuteczne zwalczanie celów pancernych przeciwnika.

Na podstawie informacji prasowej WOT

