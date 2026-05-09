Co czwarty 18-latek zignorował ankietę Bundeswehry. Dlaczego tak wielu uchyla się od odpowiedzi?

Od początku 2026 roku niemiecka Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do wszystkich 18-letnich mężczyzn i dobrowolne do kobiet, mające ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% młodych mężczyzn zignorowało ten obowiązek.

Uchylanie się od odpowiedzi na ankietę jest wykroczeniem administracyjnym i grozi grzywną w wysokości 250-1000 euro. Celem jest wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec i odbudowa bazy rekrutacyjnej.

Mimo problemów, około połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą, co wspiera długofalowy plan zwiększenia liczebności Bundeswehry do 255-270 tys. żołnierzy do 2035 roku. Wzrost liczby wniosków o odmowę służby z sumienia budzi jednak kontrowersje.

W grudniu 2025 roku Bundestag uchwalił nową ustawę o służbie wojskowej, która weszła w życie z początkiem 2026 roku. Reforma ta, będąca odpowiedzią na zmieniającą się sytuację geopolityczną, ma na celu odbudowę potencjału kadrowego Bundeswehry. Kluczowym elementem nowego systemu jest wysyłka kwestionariuszy do wszystkich osób, które kończą 18 lat. Dla młodych mężczyzn urodzonych w 2008 roku i później wypełnienie ankiety online jest prawnym obowiązkiem, podczas gdy kobiety mogą to zrobić dobrowolnie.

List, który otrzymują 18-latkowie, zawiera kod QR prowadzący do cyfrowego formularza. Pytania w nim zawarte dotyczą m.in. wykształcenia, sytuacji rodzinnej, samooceny kondycji fizycznej oraz, co najważniejsze, ogólnego zainteresowania dobrowolną służbą wojskową. Adresaci mają miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Celem jest nie tylko zbadanie motywacji młodych ludzi, ale także odbudowa bazy danych o potencjalnych rekrutach, utraconej po zawieszeniu obowiązkowego poboru w 2011 roku.

Niski odzew i groźba kar finansowych

Mimo klarownych przepisów, pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu ujawniły znaczący problem. Jak donosi Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND), powołując się na źródła w Bundeswehrze, aż 28% młodych mężczyzn nie odpowiedziało na otrzymany kwestionariusz w wyznaczonym terminie. Zgodnie z danymi Federalnego Ministerstwa Obrony, do 24 kwietnia wysłano około 194 000 listów, a odzew ze strony mężczyzn wyniósł 72%.

Ministerstwo Obrony podchodzi do tej kwestii bardzo poważnie. Rzecznik resortu potwierdzi gazecie, że uchylanie się od obowiązku odpowiedzi jest traktowane jako wykroczenie administracyjne i nie będzie tolerowane. Procedura przewiduje wysłanie przypomnienia, a w przypadku dalszego braku reakcji, wszczęcie postępowania administracyjnego. Konsekwencją może być nałożenie grzywny, która według doniesień medialnych ma wynosić 250 euro, choć niektóre źródła wskazują, że może sięgnąć nawet 1000 euro. Karane ma być również podawanie fałszywych informacji w ankiecie.

Reakcje polityczne i głosy sprzeciwu

Obowiązkowy charakter ankiety i groźba kar wywołały debatę polityczną. Lider klubu parlamentarnego Partii Lewicy (Die Linke), Sören Pellmann, zaapelował o amnestię dla wszystkich, którzy nie wypełnili kwestionariusza. Nazwał on brak odpowiedzi "uzasadnionym aktem odwagi obywatelskiej" i wezwał rząd do rezygnacji z jakichkolwiek środków represyjnych. Z kolei przedstawiciele Zielonych i AfD krytykowali ustawę jako niedopracowaną i nieodpowiadającą na realne wyzwania obronne.

Jednocześnie rośnie liczba wniosków o oficjalną odmowę służby wojskowej ze względów sumienia. Zgodnie z niemiecką konstytucją, nikt nie może być zmuszony do służby wbrew własnemu sumieniu, co jest pokłosiem historycznych doświadczeń kraju. Wzrost liczby takich wniosków może świadczyć o obawach części młodych ludzi przed ewentualnym przywróceniem obowiązkowej służby w przyszłości.

Zaskakujące zainteresowanie służbą i długofalowe cele Bundeswehry

Pomimo problemów z egzekwowaniem obowiązku odpowiedzi, dane płynące z wypełnionych ankiet są dla Bundeswehry obiecujące. Według raportów około połowa respondentów, którzy odesłali kwestionariusz, wyraziła zainteresowanie odbyciem co najmniej sześciomiesięcznej ochotniczej służby wojskowej. Nie jest to równoznaczne z podjęciem służby, a kluczowym czynnikiem dla wielu kandydatów jest możliwość służby blisko miejsca zamieszkania.

Nowy model pozyskiwania rekrutów to część ambitnego planu wzmocnienia niemieckich sił zbrojnych. Celem strategicznym jest zwiększenie liczby żołnierzy w służbie czynnej z obecnych ok. 183 000 do 255 000–270 000 do 2035 roku. Dodatkowo planowane jest utworzenie rezerwy liczącej 200 000 osób. Ustawa przewiduje, że jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca, Bundestag będzie mógł w przyszłości podjąć decyzję o wprowadzeniu obowiązkowego poboru. Pierwsza oficjalna ocena skuteczności programu ma zostać opublikowana latem 2026 roku.