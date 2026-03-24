Bundeswehra zyskuje rekrutów po reformie. Wzrost liczby żołnierzy w Niemczech

- Wprowadzona w styczniu 2026 roku nowa służba wojskowa w Niemczech, w ramach polityki „Zeitenwende”, ma na celu gruntowną przebudowę i wzmocnienie Bundeswehry.
- Do końca lutego 2026 roku odnotowano 20% wzrost liczby zgłoszeń do służby (16 100 osób) w porównaniu z rokiem poprzednim, a obecny stan czynny Bundeswehry wynosi około 186 200 żołnierzy.
- Niemcy planują zwiększyć liczebność armii do 260 000 żołnierzy do połowy lat 30. XXI wieku oraz rozbudować rezerwę do co najmniej 200 000 osób, przeznaczając na modernizację 100 mld euro.
- Nowa ustawa wprowadza obowiązek stawienia się na badania poborowe dla 18-letnich mężczyzn, a służba pozostaje formalnie dobrowolna, z możliwością wprowadzenia poboru przymusowego w razie potrzeby.
Jak wynika z przedstawionych danych, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przyniosły rezultaty, które napawają niemieckie Ministerstwo Obrony optymizmem. Tendencja wzrostowa, widoczna już pod koniec 2025 roku, nabrała tempa na początku roku 2026.
Zgodnie z oficjalnymi danymi resortu obrony, najnowsze liczby świadczą o skokowym wzroście zainteresowania. Do końca lutego 2026 roku około 16 100 osób zgłosiło chęć podjęcia służby wojskowej, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W samym lutym przyjęto ponad 5300 nowych rekrutów, czyli o 14% więcej niż rok wcześniej. Obecny stan czynny Bundeswehry wynosi około 186 200 żołnierzy co oznacza wzrost o około 3600 w porównaniu z lutym 2025 r. W styczniu tego roku liczba ta była niemal taka sama i wynosiła około 186 400 żołnierzy. W dokumencie, do którego dotarł Der Spiegel na początku tego roku, Pistorius podał cel 20 000 ochotników do 2026 roku.
Ochotnicy i żołnierze kontraktowi: Fundament nowego modelu
Szczególnie istotny jest wzrost w segmencie, który stanowi trzon nowej służby. Liczba personelu w ramach ochotniczej służby wojskowej (trwającej od 6 do 11 miesięcy) oraz żołnierzy kontraktowych krótkoterminowych (12-23 miesiące) wzrosła do około 13 400 osób. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku.
Według ministerstwa, łączna liczebność personelu będzie nadal podlegać sezonowym wahaniom w ciągu roku. Doświadczenie pokazuje, że nieproporcjonalnie duża liczba żołnierzy odchodzi ze służby wiosną, po zakończeniu zaplanowanej służby, na przykład w celu podjęcia kariery cywilnej lub rozpoczęcia studiów lub szkolenia zawodowego latem. Ponadto zapotrzebowanie na szkolenia podstawowe nie jest tak duże jak w drugiej połowie roku.
Polecany artykuł:
Ambitne cele na przyszłość: Bundeswehra do połowy lat 30.
Obecny wzrost liczby rekrutów to dopiero początek drogi. Rząd Niemiec, w odpowiedzi na nowe cele strategiczne NATO, postawił przed Bundeswehrą niezwykle ambitne zadania. Strategiczny plan zakłada zwiększenie liczebności armii w służbie czynnej do 260 000 żołnierzy do połowy lat 30. XXI wieku. Jest to odpowiedź na potrzebę posiadania sił zbrojnych zdolnych do skutecznego odstraszania i obrony terytorium Sojuszu. Równie ważnym elementem jest rozbudowa przeszkolonej rezerwy do co najmniej 200 000 osób, co ma zapewnić głębię strategiczną i zdolność do mobilizacji w sytuacji kryzysowej. Realizacja tych celów jest nierozerwalnie związana z ogromnymi inwestycjami w modernizację techniczną, na którą przeznaczono specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro oraz planowane są dalsze, rekordowe wydatki na uzbrojenie.
Decyzja o reformie i wprowadzeniu nowego modelu służby wojskowej jest bezpośrednią konsekwencją fundamentalnej zmiany w niemieckiej polityce bezpieczeństwa, określanej mianem Zeitenwende (epokowy zwrot). Po latach redukcji wydatków i zawieszeniu powszechnego poboru w 2011 roku, agresja Rosji na Ukrainę zmusiła Berlin do przewartościowania swojej strategii obronnej. Minister obrony Boris Pistorius wielokrotnie podkreślał, że celem jest restrukturyzacja Bundeswehry w taki sposób, aby była w pełni gotowa do obrony kraju i sojuszników w razie wojny.
Nowa ustawa, która weszła w życie w styczniu 2026 roku, wprowadza obowiązek stawienia się na badania poborowe dla wszystkich 18-letnich mężczyzn oraz wypełnienia ankiety dotyczącej motywacji i predyspozycji. Służba pozostaje formalnie dobrowolna. W przypadku kobiet zarówno ankieta, jak i badania lekarskie pozostają dobrowolne. Częścią strategii były również zachęty finansowe. Ustawa daje Bundestagowi możliwość wprowadzenia poboru przymusowego, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca do osiągnięcia celów strategicznych.