Bundeswehra zyskuje rekrutów po reformie. Wzrost liczby żołnierzy w Niemczech

Wprowadzona w styczniu 2026 roku nowa służba wojskowa w Niemczech, w ramach polityki „Zeitenwende”, ma na celu gruntowną przebudowę i wzmocnienie Bundeswehry.

Do końca lutego 2026 roku odnotowano 20% wzrost liczby zgłoszeń do służby (16 100 osób) w porównaniu z rokiem poprzednim, a obecny stan czynny Bundeswehry wynosi około 186 200 żołnierzy.

Niemcy planują zwiększyć liczebność armii do 260 000 żołnierzy do połowy lat 30. XXI wieku oraz rozbudować rezerwę do co najmniej 200 000 osób, przeznaczając na modernizację 100 mld euro.

Nowa ustawa wprowadza obowiązek stawienia się na badania poborowe dla 18-letnich mężczyzn, a służba pozostaje formalnie dobrowolna, z możliwością wprowadzenia poboru przymusowego w razie potrzeby.

Jak wynika z przedstawionych danych, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przyniosły rezultaty, które napawają niemieckie Ministerstwo Obrony optymizmem. Tendencja wzrostowa, widoczna już pod koniec 2025 roku, nabrała tempa na początku roku 2026.

Zgodnie z oficjalnymi danymi resortu obrony, najnowsze liczby świadczą o skokowym wzroście zainteresowania. Do końca lutego 2026 roku około 16 100 osób zgłosiło chęć podjęcia służby wojskowej, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W samym lutym przyjęto ponad 5300 nowych rekrutów, czyli o 14% więcej niż rok wcześniej. Obecny stan czynny Bundeswehry wynosi około 186 200 żołnierzy co oznacza wzrost o około 3600 w porównaniu z lutym 2025 r. W styczniu tego roku liczba ta była niemal taka sama i wynosiła około 186 400 żołnierzy. W dokumencie, do którego dotarł Der Spiegel na początku tego roku, Pistorius podał cel 20 000 ochotników do 2026 roku.

Ochotnicy i żołnierze kontraktowi: Fundament nowego modelu

Szczególnie istotny jest wzrost w segmencie, który stanowi trzon nowej służby. Liczba personelu w ramach ochotniczej służby wojskowej (trwającej od 6 do 11 miesięcy) oraz żołnierzy kontraktowych krótkoterminowych (12-23 miesiące) wzrosła do około 13 400 osób. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku.

Według ministerstwa, łączna liczebność personelu będzie nadal podlegać sezonowym wahaniom w ciągu roku. Doświadczenie pokazuje, że nieproporcjonalnie duża liczba żołnierzy odchodzi ze służby wiosną, po zakończeniu zaplanowanej służby, na przykład w celu podjęcia kariery cywilnej lub rozpoczęcia studiów lub szkolenia zawodowego latem. Ponadto zapotrzebowanie na szkolenia podstawowe nie jest tak duże jak w drugiej połowie roku.

Ambitne cele na przyszłość: Bundeswehra do połowy lat 30.

Obecny wzrost liczby rekrutów to dopiero początek drogi. Rząd Niemiec, w odpowiedzi na nowe cele strategiczne NATO, postawił przed Bundeswehrą niezwykle ambitne zadania. Strategiczny plan zakłada zwiększenie liczebności armii w służbie czynnej do 260 000 żołnierzy do połowy lat 30. XXI wieku. Jest to odpowiedź na potrzebę posiadania sił zbrojnych zdolnych do skutecznego odstraszania i obrony terytorium Sojuszu. Równie ważnym elementem jest rozbudowa przeszkolonej rezerwy do co najmniej 200 000 osób, co ma zapewnić głębię strategiczną i zdolność do mobilizacji w sytuacji kryzysowej. Realizacja tych celów jest nierozerwalnie związana z ogromnymi inwestycjami w modernizację techniczną, na którą przeznaczono specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro oraz planowane są dalsze, rekordowe wydatki na uzbrojenie.

Decyzja o reformie i wprowadzeniu nowego modelu służby wojskowej jest bezpośrednią konsekwencją fundamentalnej zmiany w niemieckiej polityce bezpieczeństwa, określanej mianem Zeitenwende (epokowy zwrot). Po latach redukcji wydatków i zawieszeniu powszechnego poboru w 2011 roku, agresja Rosji na Ukrainę zmusiła Berlin do przewartościowania swojej strategii obronnej. Minister obrony Boris Pistorius wielokrotnie podkreślał, że celem jest restrukturyzacja Bundeswehry w taki sposób, aby była w pełni gotowa do obrony kraju i sojuszników w razie wojny.

Nowa ustawa, która weszła w życie w styczniu 2026 roku, wprowadza obowiązek stawienia się na badania poborowe dla wszystkich 18-letnich mężczyzn oraz wypełnienia ankiety dotyczącej motywacji i predyspozycji. Służba pozostaje formalnie dobrowolna. W przypadku kobiet zarówno ankieta, jak i badania lekarskie pozostają dobrowolne. Częścią strategii były również zachęty finansowe. Ustawa daje Bundestagowi możliwość wprowadzenia poboru przymusowego, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca do osiągnięcia celów strategicznych.