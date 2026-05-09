Polska firma Concept stworzyła nowy, opancerzony pojazd dla wojsk specjalnych.

G350, bazujący na podwoziu Mercedesa W464, zapewnia ochronę i wszechstronność.

Sprawdź, jak ten "lekki" transporter łączy mobilność z potężnym pancerzem.

Tak powstał lekki pojazd opancerzony Concept G350

W poszukiwaniu uniwersalnej platformy, o podwyższonej ładowności, bielski producent postanowił stworzyć konstrukcję na bazie podwozia Mercedes-Benz W464, czyli nowej serii pojazdów G350 Professional. Tak powstał lekki pojazd opancerzony Concept G350. Przy czym termin „lekki” może być nieco mylący, gdyż są to samochody o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jednak to właśnie cięższa platforma ma lepiej odpowiadać potrzebom Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej oraz innych formacji realizujących zadania specjalne.

Mercedes-Benz W464 został stworzony jako platforma dedykowana użytkownikom instytucjonalnym: wojskowym i państwowym, a nie jako typowo cywilny samochód terenowy zaadaptowany do nowych zadań. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ współczesne przepisy homologacyjne Unii Europejskiej nakładają na pojazdy cywilne liczne wymagania związane z systemami bezpieczeństwa i emisją spalin.

Choć formalnie nie wszystkie te wymogi dotyczą pojazdów wojskowych i specjalnych, to w praktyce wiele systemów jest głęboko zintegrowanych z konstrukcją pojazdu i jego oprogramowaniem. Ich wyłączenie lub modyfikacja bywa trudna, kosztowna, a niekiedy wręcz niemożliwa bez poważnej ingerencji technicznej. Z tego powodu Mercedes-Benz zdecydował się stworzyć nową odmianę G Professional jako odrębny model, przygotowany fabrycznie do wymagań odbiorców militarnych.

Pojazdy przewożące żołnierzy muszą zapewniać ochronę balistyczną

Obecne trendy, a zwłaszcza wnioski płynące ze współczesnych pól walki, wskazują jednoznacznie, że pojazdy przewożące żołnierzy muszą zapewniać ochronę balistyczną przynajmniej na podstawowym poziomie. Osłony powinny chronić przynajmniej przed skutkami detonacji min przeciwpiechotnych, ostrzałem z broni małokalibrowej, czy też uderzeniem lekkiego drona FPV, uzbrojonego w mały ładunek wybuchowy. Jednak opancerzenie waży, co powoduje, że pojazdy o mniejszej nośności mają mniejszy zapas nośności na instalację dodatkowego wyposażenia i uzbrojenia. Dlatego też wybór padł na platformę o dopuszczalnej masie całkowitej do około 5 ton.

Wprawdzie nie uzyska się parametrów porównywalnych z ciężkimi platformami 4x4 klasy MRAP, jednak nie tracąc mobilności i zapasu ładowności, można w znaczący sposób zwiększyć szansę na przeżycie żołnierzy.

Osłony balistyczne Concept G350

Co ciekawe, osłony balistyczne Concept G350 zostały opracowane w Polsce przy współpracy z przedsiębiorstwem MASKPOL. Podstawą są lekkie materiały: panele z tworzyw sztucznych, elementy ceramiczno-kompozytowe, miękkie osłony z włókien aramidowych oraz współczesne szyby balistyczne. Takie podejście pozwala zwiększyć bezpieczeństwo załogi bez nadmiernego ograniczania właściwości jezdnych pojazdu.

Takie rozwiązanie pozwala na pozostawienie rozsądnego zapasu ładowności. W przypadku pojazdów o DMC do 3,5t jest to około 1000 kg. W przypadku cięższej platformy o DMC 4,5 tony i ładowności około 1900 kg możliwe jest opancerzenie w klasie 1 według STANAG 4569 A oraz osłony przeciwminowej chroniącej podłogę przed odłamkami i minami przeciwpiechotnymi.

Andrzej Mochoń: bezpieczeństwo i obronność jeszcze długo będą napędzać MSPO | GARDA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uniwersalny, wielozadaniowy transporter zdolny do transportu żołnierzy

Taka konfiguracja pozwala stworzyć uniwersalny, wielozadaniowy transporter zdolny zarówno do transportu żołnierzy, działania jako pojazd wsparcia, uzbrojony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia oraz stanowisko kontroli amunicji krążącej lub pojazd dowódczo-rozpoznawczy wyposażony w głowicę elektrooptyczną, oraz stanowiska kontroli rozpoznawczych bezzałogowców.

Pokładowa instalacja elektryczna może być również przystosowana do zasilania radiostacji dużej mocy oraz stanowisk dowódczych wyposażonych w oprogramowanie do zarządzania polem walki – co w tej konfiguracji może być wykorzystywane zarówno podczas operacji specjalnych, jak i w sytuacjach kryzysowych poniżej progu konfliktu zbrojnego.

Aby sprostać takim zadaniom, Concept zaadaptował pojazd w odmianie BA9, czyli podwozie do zabudowy ze zwiększonym rozstawem osi. Ta platforma ma DMC 4900 kg i ładowność 2500 kg, co daje znacznie większe możliwości adaptacji. Na jego bazie w Bielsku opracowano kompletną kabinę załogi polskiej konstrukcji.

Wariant częściowo opancerzony, przeznaczony m.in. dla wojsk specjalnych

Wariant częściowo opancerzony, przeznaczony m.in. dla wojsk specjalnych, posiada kabinę kierowcy zintegrowaną z częścią ładunkową. Takie rozwiązanie umożliwia montaż dodatkowych foteli, przewóz noszy lub wykonanie zabudów specjalistycznych. Ochrona newralgicznych elementów pojazdu może odpowiadać klasie ochrony balistycznejVR7 według VPAM BRV 2009, a podłoga kabiny kierowcy może zostać zabezpieczona przed odłamkami i minami przeciwpiechotnymi.

Drugi wariant BA9 przewiduje podwójną, czterodrzwiową kabinę załogi opancerzoną w klasie 1 według STANAG 4569 A oraz osłonę przeciwminową w klasie 1 według STANAG 4569 B. Część ładunkowa może mieć formę otwartej platformy typu flat bed albo zamkniętego kontenera, co znacząco zwiększa zakres możliwych zastosowań – od transportu wyposażenia i załogi po specjalistyczne konfiguracje zadaniowe.

Sercem pojazdu jest wysokoprężny, sześciocylindrowy, rzędowy silnik

Obie wersje bazowe korzystają z tego samego układu napędowego. Sercem pojazdu jest wysokoprężny, sześciocylindrowy, rzędowy silnik turbodoładowany o pojemności 2,927 litra. Jednostka osiąga moc maksymalną 183 kW, czyli 249 KM, oraz moment obrotowy 600 Nm. Silnik współpracuje z automatyczną skrzynią 9G-TRONIC, oferującą dziewięć biegów do jazdy w przód i bieg wsteczny. Stały napęd 4x4 z reduktorem, blokadą centralnego dyferencjału oraz sztywnymi osiami z blokadami dyferencjałów zapewnia wysoką skuteczność w terenie.

Parametry terenowe potwierdzają wojskowy charakter konstrukcji. Wersja BA6 ma minimalny prześwit 225 mm, kąt natarcia 36°, kąt zejścia 37° i kąt rampowy 30°. BA9, ze względu na większy rozstaw osi wynoszący 3650 mm, ma prześwit 240 mm, kąt natarcia 36°, kąt zejścia 27° i kąt rampowy 24°. Obie odmiany mogą pokonywać rowy o szerokości 0,6 m, mury o wysokości 0,3 m oraz brodzić bez przygotowania do głębokości 0,66 m. Zasięg wersji BA6 przekracza 700 km, natomiast BA9 ponad 600 km, przy standardowym zbiorniku paliwa 80 litrów i opcjonalnym 96-litrowym.

Concept G350 to świadomie zaprojektowana platforma

Concept G350 pokazuje, że lekki pojazd opancerzony nie musi być kompromisem wymuszonym ograniczeniami. Może być świadomie zaprojektowaną platformą, która w konfiguracjach Conceptu stanowi nowoczesne i modułowe rozwiązanie dla formacji, które potrzebują pojazdu szybkiego, dzielnego terenowo i możliwego do dopasowania do bardzo różnych scenariuszy operacyjnych.