Wojska Specjalne poszukują nowych karabinków, a wybór pada na wielokalibrową platformę SIG Sauer MCX, zastępującą wysłużone HK G36KV.

SIG Sauer MCX Rattler to innowacyjna konstrukcja z krótką lufą i składaną kolbą, idealna do walki na krótkim dystansie i w ciasnych przestrzeniach.

Modułowość i system tłokowy MCX Rattler oferują wszechstronność, pozwalając na wymianę kluczowych komponentów i zmianę kalibru.

Czy SIG Sauer zdetronizuje HK w jednostkach specjalnych? Dowiedz się więcej o tej rewolucji w uzbrojeniu komandosów!

Specjalsi muszą liczyć na wyposażenie, które noszą na plecach

Jednak za tym romantyzowanym wizerunkiem stoi brutalna rzeczywistość. Broń to podstawowe narzędzie żołnierzy, a podczas operacji specjalnych często działają za liniami wroga, odcięci od zaplecza logistycznego. Dlatego specjalsi muszą liczyć na wyposażenie, które przenoszą na własnych plecach. Karabinek, jako podstawowe uzbrojenie, jest wykorzystywany zarówno do walki na najbliższym dystansie podczas czyszczenia pomieszczeń, jak i jako narzędzie precyzyjnego wsparcia na dłuższych dystansach. To sprawia, że musi być jak scyzoryk szwajcarski.

Oczywiście, żadna broń nie będzie tak samo skuteczna w każdym scenariuszu. Uniwersalność to często kompromis. Długość lufy, kaliber amunicji, system działania - to wszystko wpływa na celność, zasięg oraz podatność na awarie.

Karabinki SIG Sauer MCX Rattler do walki na bardzo krótkim dystansie

Ważnym etapem w procesie poszukiwania karabinkowego Graala była decyzja amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych o zakupach karabinków SIG Sauer MCX Rattler. To ciekawa konstrukcja przeznaczona do walki na bardzo krótkim dystansie. Krótka lufa o długości 140 mm (5,5 cala) oraz możliwość składania kolby sprawiają, że Rattler nawet z zamontowanym tłumikiem dźwięku, jest poręczny i nadaje się do prowadzenia ognia w ciasnych pomieszczeniach i z pojazdów.

Taka konfiguracja była możliwa do osiągnięcia dzięki poważnym zmianom konstrukcyjnym. Wprawdzie karabinki SIG Sauer stanowią rozwinięcie powszechnie stosowanej platformy AR, co przekłada się na obsługę, to jednak zostały mocno zmodyfikowane.

System przeładowania bazujący na pracy tłoka o krótkim skoku

Podobnie jak w wielu współczesnych konstrukcjach zastosowano system przeładowania bazujący na pracy tłoka o krótkim skoku (short-stroke piston). Powoduje to, że energia gazów jest przekazywana na zespół ruchomy poprzez tłok, a nie bezpośrednio za pomocą rurki, jak ma to miejsce w klasycznych karabinkach AR. Eliminuje to znaczne ilości gazów prochowych, które dostawały się do komory zamkowej, zwłaszcza przy strzelaniu z tłumikiem.

Kolejną istotną zmianą było przeprojektowanie układu powrotnego. Zamiast prowadnicy (buffer tube) stanowiącej element montażu stałej kolby, konstruktorzy zastosowali układ sprężyn powrotnych w komorze zamkowej. Takie rozwiązanie pozwala na składanie kolby co dodatkowo zmniejsza rozmiar broni.

Zaletą karabinka SIG Sauer jest modułowość

Zaletą nowej konstrukcji jest jej modułowość. Broń została zaprojektowana tak, aby umożliwić szybką wymianę kluczowych komponentów. Umożliwia to zarówno stosowanie luf różnych długości, jak i pozwala na konwersję karabinków do amunicji 5,56 x 45 mm .300 BLK oraz 7,62×39 mm, które mogą być oparte na wspólnej komorze spustowej (wymienia się komorę zamkową, z lufą, systemem gazowym i zespołem ruchomym).

Natomiast sama broń w obsłudze jest zbliżona do tłokowych odmian karabinków AR powszechnie stosowanych w wojskach specjalnych na całym świecie. Zarówno magazynki, jak i akcesoria montowane na szynach uniwersalnych są w pełni kompatybilne. Ułatwia to działanie choćby podczas międzynarodowych operacji połączonych.

SIG Sauer MCX dla komandosów z JW Formoza

Nowa broń została dostrzeżona również w polskim Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych. Gdy komandosi JW Formoza poszukiwali następców wysłużonych karabinków HK G36KV, to wybór padł właśnie na wielokalibrową platformę SIG Sauer MCX. Pierwszą partię karabinków zamówiono w 2021 za około 4,77 mln zł. W późniejszych latach Wojska Specjalne poszukiwały „karabinków modułowych Wojsk Specjalnych” w kalibrach 5,56 mm NATO oraz .300 Blackout, co wskazuje na dalsze zakupy.

Czy to rewolucja w uzbrojeniu wojsk specjalnych?

Czy mamy do czynienia z rewolucją w uzbrojeniu wojsk specjalnych? Odpowiedź zapewne przyjdzie wkrótce. Niewątpliwie broń SIG Sauera jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania komandosów. Jest modułowa, dostosowana do kalibru stworzonego do skutecznego strzelania z tłumikami dźwięku oraz bardzo podatna na modyfikacje. Oczywiście, takie rozwiązanie ma swoją cenę. W tym przypadku wyrażoną w dużej ilości dolarów. Jednak każde wyspecjalizowane narzędzie kosztuje...