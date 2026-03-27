Karabinki rodziny SIG 55X są nazywane szwajcarskimi AK

Są pewne principia, którymi się kierują ludzie mający gust i smak. Ale nie zapominajmy, co drzemie w środku tej konstrukcji. Idea i myśl Michaiła Kałasznikowa, czyli karabinek AK. Jego niezawodność i wytrzymałość, a jednocześnie prostota i minimalizm. Dlatego też karabinki rodziny SIG 55X są nazywane szwajcarskimi AK, co z jednej strony stawia je w jednym szeregu z konstrukcjami premium, ale jednocześnie posiadają wszystkie walory broni bojowej i gotowej na wszystko.

Karabinki szturmowe SIG 553 są kolejną generacją karabinków w linii SIG 55X i reprezentują sobą wersję rozwojową sub-karabinków SIG 552 Komando. Zasadnicza różnica pomiędzy karabinkiem SIG 552 a SIG 553 zawiera się w systemie powrotnym zespołu ruchomego, a dokładnie układu sprężyny powrotnej wraz z żerdzią. W przypadku karabinków SIG 552 mamy sprężynę powrotną wraz z żerdzią umieszczoną wewnątrz komory zamkowej, co bezpośrednio nawiązuje do układu, jaki mamy w klasycznych karabinkach rodziny AK.

SIG 553 - powrót do pierwotnej koncepcji

Natomiast w w nowej generacji, tj. SIG 553 mamy powrót do pierwotnej koncepcji, jaką mieliśmy w karabinkach SIG 550/551, tj. sprężyna powrotna jest niejako owiniętą wokół tłoka i znajduje się wewnątrz rury gazowe. Rezygnacja z rozwiązania, jakie miało miejsce w SIG 552, wynikała wprost z nieodpowiedniej wytrzymałości i niezawodności systemu powrotnego w takim układzie, w tym konkretnym modelu karabinka.

Karabinek SIG 553 LB (Long Barrel) z wydłużoną lufą

W najnowszym filmie koncentrujemy się i omawiamy konstrukcję wersji karabinka SIG 553 LB (Long Barrel), to znaczy wersji z wydłużoną lufą do 12", która to wersja została opracowana w celu współpracy - możliwość odstrzeliwania, z granatami nasadkowymi, a także możliwości montaży granatników podlufowych oraz montażu bagnetów.

Pragniemy jednocześnie chcemy zapewnić, że to nie koniec, jeśli chodzi o konstrukcje z linii tej rodziny. Czekają na nas jeszcze inne modele broni i to już niebawem.