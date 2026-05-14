Współpraca Grupy WB z Romaero. Polska amunicja krążąca będzie produkowana w Rumunii

Polska Grupa WB i rumuńska firma Romaero podpisały porozumienie o współpracy przemysłowej w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych dla rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Dokument został podpisany podczas targów BSDA w Bukareszcie.

Współpraca koncentruje się na systemie rozpoznawczo-uderzeniowym Gladius, a konkretnie na montażu i produkcji amunicji krążącej Warmate w Rumunii. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb rumuńskich sił zbrojnych oraz rynków europejskich.

Porozumienie zakłada dostosowanie zakładów Romaero do wielkoseryjnej produkcji, wspierając rumuńskie programy zakupowe finansowane m.in. z unijnego instrumentu SAFE. Jest to strategiczny krok Grupy WB w celu budowania długofalowej współpracy i transferu technologii.

Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział w polsko-rumuńskiej współpracy w przemyśle obronnym. Dotyczy ono przede wszystkim montażu i produkcji systemów amunicji krążącej Warmate bezpośrednio w Rumunii. To posunięcie ma na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb rumuńskich sił zbrojnych, ale również stworzenie dodatkowych zdolności produkcyjnych, które będą służyć rynkom europejskim. Taka decentralizacja produkcji i transfer technologii wojskowych świadczy o głębokim zaufaniu i długoterminowej wizji obu partnerów. Jest to również sygnał dla innych krajów regionu, że Polska i Rumunia aktywnie działają na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców w kluczowych obszarach uzbrojenia.

Gladius i Warmate: Nowoczesne technologie dla rumuńskiej armii

W centrum podpisanego porozumienia znajduje się system Gladius, będący podstawą oferty Grupy WB dla rumuńskich sił zbrojnych. Jest to zaawansowany system rozpoznawczo-uderzeniowy, który już udowodnił swoją wartość w służbie Sił Zbrojnych RP. Jego innowacyjność polega na synergii kilku kluczowych elementów. Przede wszystkim, Gladius integruje amunicję krążącą rodziny Warmate, która zapewnia zdolności uderzeniowe na imponującym dystansie ponad 100 kilometrów. Oznacza to, że jednostki operujące tym systemem mogą neutralizować zagrożenia z bezpiecznej odległości, zwiększając skuteczność i minimalizując ryzyko dla własnych żołnierzy.

Dodatkowo, Gladius wykorzystuje bezzałogowe platformy rozpoznawcze opracowane przez Grupę WB. Te platformy dostarczają w czasie rzeczywistym kluczowych danych wywiadowczych, które są niezbędne do precyzyjnego planowania i realizacji misji. Wszystkie te elementy są zarządzane przez zaawansowany system zarządzania walką TOPAZ. To sieciocentryczne środowisko pozwala na płynną wymianę informacji i koordynację działań pomiędzy różnymi komponentami systemu.

Co więcej, Gladius został zaprojektowany w taki sposób, aby efektywnie współpracować z tradycyjnymi środkami artyleryjskimi, takimi jak artyleria lufowa, rakietowa oraz inne systemy rakietowe. Ta integracja znacząco zwiększa elastyczność działania wojsk artyleryjskich oraz poprawia ich świadomość sytuacyjną na polu walki, co jest kluczowe w nowoczesnych konfliktach zbrojnych. Wprowadzenie takiego systemu do wyposażenia rumuńskiej armii oznacza skok technologiczny i wzmocnienie jej potencjału obronnego w obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

Strategiczne partnerstwo z Romaero: Produkcja i transfer technologii

Współpraca Grupy WB z Romaero nie ogranicza się jedynie do dostaw sprzętu. Kluczowym elementem porozumienia jest transfer technologii oraz rozwój lokalnych kompetencji w Rumunii. Na mocy podpisanej umowy, zakłady Romaero zostaną dostosowane do produkcji wielkoseryjnej amunicji krążącej Warmate. To oznacza nie tylko montaż, ale również produkcję komponentów na miejscu, co zwiększy niezależność Rumunii w zakresie pozyskiwania kluczowego uzbrojenia. Partnerstwo to zakłada również, że rumuńskie zakłady będą miały zdolności produkcyjne nie tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych, ale także dla rynków europejskich. To otwiera drogę do stworzenia regionalnego centrum produkcji zaawansowanych systemów bezzałogowych, co może przynieść korzyści ekonomiczne i strategiczne obu krajom.

Romaero wnosi do tej współpracy ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w produkcji lotniczej. Jej zakłady w Bukareszcie posiadają bogate kompetencje w zakresie struktur lotniczych, a także serwisu i obsługi zarówno wojskowych, jak i cywilnych statków powietrznych. To sprawia, że Romaero jest naturalnym i wysoce kompetentnym partnerem przemysłowym dla montażu i produkcji zaawansowanych systemów bezzałogowych w Rumunii. Połączenie doświadczenia rumuńskiej spółki z innowacyjnymi technologiami GRUPY WB tworzy solidne podstawy dla długofalowego i owocnego partnerstwa. Jest to również zgodne z szerszą strategią opartą na współpracy przemysłowej i wymianie know-how, która ma na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

Wizja Piotra Wojciechowskiego: Długofalowa współpraca i europejskie rynki

Prezes GRUPY WB, Piotr Wojciechowski, podkreślił strategiczne znaczenie Rumunii dla polskiego koncernu.

„Rumunia jest strategicznym rynkiem dla Grupy WB i państwem, z którym chcemy budować długofalową współpracę przemysłową, a nie jedynie dostarczać sprzęt. Współpraca z Romaero to kolejny krok w tym kierunku” – powiedział Piotr Wojciechowski.

Długofalowa współpraca przemysłowa oznacza dzielenie się wiedzą, rozwijanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz budowanie wzajemnych zależności, które wzmacniają sojusznicze relacje.

Porozumienie to ma również wspierać rumuńskie programy zakupowe, które są finansowane w całości lub częściowo w ramach instrumentu SAFE (Security Action for Europe) Unii Europejskiej. Rumunia jest jednym z największych beneficjentów tego programu, co stwarza dodatkowe możliwości finansowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Polska już wcześniej zapowiedziała kilka programów realizowanych w ramach SAFE z udziałem systemów rozpoznawczo-uderzeniowych Grupa WB, co pokazuje spójność i konsekwencję w działaniach obu krajów. Piotr Wojciechowski dodał również:

„Współpraca stawia rumuńskie kompetencje przemysłowe i inżynieryjne w centrum, w kontekście rozwiązań, które chcemy dostarczać, jednocześnie zapewniając, że wartość generowana przez programy finansowane z SAFE pozostanie w rumuńskim ekosystemie przemysłowym. Podpisanie porozumienia podczas targów BSDA, wkrótce po utworzeniu WB Romania, stanowi kolejny etap długoterminowego rozwoju naszej obecności w tym kraju”.

Jest to rozwinięcie wcześniejszej zapowiedzi dotyczącej utworzenia WB Romania – podmiotu Grupy WB na rynku rumuńskim – i odzwierciedla szerszą strategię opartą na współpracy przemysłowej, transferze technologii oraz rozwoju lokalnych kompetencji. Dzięki temu Grupa WB umacnia swoją pozycję jako kluczowy partner w regionie, przyczyniając się do wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności na wschodniej flance NATO.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB