GRUPA WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, ważną dla modernizacji polskiej artylerii.

Nowe porozumienie zintensyfikuje wspólne szkolenia, rozwój zaawansowanych systemów oraz doskonalenie procesów bojowych.

Formalizacja wieloletniej współpracy

Dokument podpisali Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB i ppłk Bogumił Będkowski, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii (CSWRiA). Obie strony podkreślają ogromne znaczenie wieloletniej współpracy między przemysłem a wojskiem. Relacje te odegrały istotną rolę w rozwoju nowoczesnych zdolności artyleryjskich Sił Zbrojnych RP.

– Traktujemy artylerię jako naszego najważniejszego zamawiającego, bo dzięki tej współpracy GRUPA WB rozwinęła się ponad oczekiwania – powiedział wiceprezes Adam Bartosiewicz. Współpraca z Wojskami Rakietowymi i Artylerią to fundament działalności GRUPY WB.

Zakres porozumienia obejmuje rozwój wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, demonstracyjnych i eksperckich, działania analityczne oraz organizacyjne, związane z doskonaleniem procesów szkolenia i wykorzystania systemów. Istotnym elementem współpracy jest także wykorzystanie dostępnej infrastruktury szkoleniowej.

Kooperacja zakłada prowadzenie wspólnych działań promocyjno-informacyjnych oraz inicjatyw związanych z prezentacją rozwiązań i kompetencji. Obejmuje też przedsięwzięcia adaptacyjne i infrastrukturalne, związane z przygotowaniem oraz utrzymaniem zaplecza szkoleniowego. Działania te mają bezpośrednio wspierać proces kształcenia i przygotowania specjalistów.

Systemy GRUPY WB w artylerii: TOPAZ, FONET, UKART

Podpisane porozumienie stanowi rozwinięcie dotychczasowej współpracy i tworzy ramy dla dalszych wspólnych działań. Celem kooperacji jest nie tylko rozwój kompetencji szkoleniowych, ale również praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń obu stron. Współpraca wpisuje się w proces budowy nowoczesnych zdolności artyleryjskich.

GRUPA WB rozwijała swoje kluczowe rozwiązania w ścisłej współpracy z Wojskami Rakietowymi i Artylerii. Obejmuje to systemy TOPAZ i FONET, a także wcześniejsze narzędzia wspierające kierowanie ogniem artylerii, czyli kalkulator artyleryjski UKART. Rozwój kompetencji w tym obszarze stanowił punkt wyjścia do budowy szerszego portfolio systemów.

Garda Portal Pbronny - Marcin Kubica, dyrektor operacyjny, Grupa WB

Kolejne rozwiązania powstawały jako odpowiedź na konkretne potrzeby WRiA. Wprowadzenie systemów bezzałogowych wynikało m.in. z rosnącego zasięgu środków rażenia, wymagającego nowych zdolności rozpoznawczych. W efekcie rozwinięto systemy umożliwiające prowadzenie obserwacji na dużych dystansach.

Przykładem bliskiej współpracy jest stworzenie systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. GRUPA WB opracowała go we współpracy z Wojskami Rakietowymi i Artylerii jako odpowiedź na potrzebę integracji rozpoznania i rażenia. GLADIUS to unikatowa w swojej klasie zdolność, łącząca różne komponenty w jednym środowisku operacyjnym.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB