"Czołgiści z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zajęli 2. miejsce w prestiżowych międzynarodowych zawodach Sullivan Cup 2026, uznawanych za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zmagań wojsk pancernych na świecie" - przekazała jednostka w mediach społecznościowych. Zawody te, organizowane co dwa lata w Fort Benning to prestiżowa rywalizacja, podczas której najlepsze załogi czołgów i bojowych wozów piechoty sprawdzają swoje umiejętności w takich kategoriach jak: strzelanie, działania taktyczne, testy sprawnościowe, czy konkurencje związane z obsługą i naprawą sprzętu bojowego.

W Sullivan Cup 2026 na podium znaleźli się:

1. miejsce - 4th Infantry Division,

2. miejsce - 1 batalion czołgów ,1. Warszawska Brygada Pancerna,

3. miejsce – 1st battalion, 163rd Cavalary Regiment.

"To ogromny sukces polskich pancerniaków i potwierdzenie najwyższego poziomu wyszkolenia naszych żołnierzy" - podkreśliła 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Polscy czołgiści w rywalizacji pancernych elit

Sullivan Cup to jedna z najbardziej wymagających rywalizacji pancernych w US Army, rozgrywana w Fort Moore, siedzibie U.S. Army Maneuver Center of Excellence, gdzie załogi są oceniane m.in. za tempo działania, precyzję i skuteczność wykonywania zadań. W 2026 roku wydarzenie odbywało się w dniach 30 kwietnia - 8 maja z udziałem załóg z USA, Polski, Holandii, Kanady i Wielkiej Brytanii. "Tegoroczna rywalizacja zgromadzi zespoły wyłonione spośród jednostek pancernych US Army oraz sił zbrojnych państw partnerskich, które zmierzą się w sprawdzianie umiejętności manewrowych załóg, zabezpieczenia logistycznego, sprawności fizycznej oraz skuteczności bojowej. Sukces będzie wymagał opanowania kluczowych umiejętności technicznych i taktycznych, niezbędnych do działania w warunkach bojowych, które wystawią żołnierzy na duże obciążenie fizyczne i psychiczne" - podkreślili organizatorzy.

"Zawody te oddają hołd swojemu patronowi, generałowi (w st. spocz.) Gordonowi R. Sullivanowi. Gen. Sullivan rozpoczął służbę jako oficer wojsk pancernych i w trakcie swojej bogatej kariery dowodził licznymi formacjami pancernymi. Po ponad 36 latach służby zakończył karierę wojskową, pełniąc funkcję 32. Szefa Sztabu Armii Stanów Zjednoczonych. Jego zaangażowanie w rozwój wojsk pancernych stanowi wzór dla naszych pancerniaków. Trenujcie intensywnie i przyjedźcie przygotowani, by pokazać światu swoje najlepsze umiejętności!" - podkreślił gen. bryg. Chad C. Chalfont.

Zawody mają charakter jednocześnie sportowy i szkoleniowy. Żołnierze rywalizują w szeregu konkurencji ocenianych punktowo i pod presją czasu, obejmujących m.in. strzelania, działania taktyczne, identyfikację celów, łączność czy sprawność fizyczną. Kluczowe jest to, że liczy się praca całej załogi jako systemu: dowódcy, działonowego i kierowcy. Zwycięża nie tylko najcelniejszy, ale najbardziej „bojowy” zespół, zdolny działać szybko, precyzyjnie i pod dużym obciążeniem fizycznym oraz psychicznym.

Udział polskiej załogi w tych zawodach jest ważnym sygnałem, że Wojsko Polskie coraz mocniej wchodzi do grona użytkowników Abramsów gotowych mierzyć się z najlepszymi na amerykańskim poligonie. W przypadku zagranicznych ekip Amerykanie udostępniają wozy szkolne z zasobów Armor School w Fort Moore.