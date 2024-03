Polski system Topaz zgodny ze standardem ASCA. To artyleryjskie odpowiednik wejścia do NATO

14 marca Polska została pełnoprawnym członkiem inicjatywy Artillery Systems Cooperation Activities. Decyzja zapadła w wyniku głosowania podczas konferencji ASCA, która odbywała się od 6 do 14 marca w Koblencji. To podsumowanie sześcioletnich starań o dołączenie do w tym zakresie, zarówno producenta systemu, czyli Grupy WB, jak też Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W 2023 roku zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ z interfejsem zgodnym z ASCA poddano bardzo wyczerpującym testom interoperacyjności. Zgodnie z metodyką w pierwszej kolejności próby realizowano z systemem państwa wprowadzającego, którym dla Polski były od 2020 roku Stany Zjednoczone (z systemem Advanced Field Artillery Tactical Data System). Następnie taki sam zakres testów potwierdzono z innym państwem inicjatywy, którym była Kanada (z systemem Fires Automation and Targeted Effects System).

Efektem były szczegółowe raporty z przeprowadzanych testów oraz ustalone procedury użytkowania narodowego interfejsu ASCA. Dokumenty były podstawą do analizy i stwierdzenia dwóch podkomitetów (do spraw operacyjnych i technicznych), że Polska wykonała wszystkie kroki i jest gotowa do przyjęcia do społeczności jako pełnoprawnego członka. Formalnie taki status jednogłośnie nadał komitet sterujący ASCA ostatniego dnia konferencji w Niemczech.

Artillery Systems Cooperation Activities to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich NATO. Celem działania ASCA jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem artylerii różnych państw. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitych interfejsów wymiany danych w systemach państw członkowskich.

Wejście Polski do grona pełnoprawnych członków inicjatywy ASCA było potwierdzeniem używanego w Siłach Zbrojnych RP zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem Topaz i sprawdzeniem jego interoperacyjności. Jest kolejnym etapem rozwoju narodowego rozwiązania, zgodnego z potrzebami Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Topaz z interfejsem ASCA został już wprowadzony do dwóch dywizjonowych modułów ogniowych 155-mm armatohaubic. Pierwszy uzbrojony jest w produkowane w Polsce haubice samobieżne Krab, drugi dostarczone z Korei Południowej haubice typu K9. Wraz z amerykańskimi wyrzutniami rakiet HIMARS będą one jesienią brały udział w międzynarodowych ćwiczeniach Dynamic Front 24.