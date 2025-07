Turecki pocisk balistyczny TAYFUN ujawniony? Ambicje Ankary rosną

Turecki TAYFUN zadebiutował w Stambule

Turecki system TAYFUN zadebiutuje publicznie podczas IDEF 2025, największych targów przemysłu obronnego i lotniczego w regionie. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 22–27 lipca w Istanbul Exhibition Center w Stambule. Nowy turecki pocisk balistyczny już teraz przykuwa sporą uwagę i jednocześnie potwierdza ambicje Ankary w dążeniu do niezależności technologicznej w przemyśle obronnym i umacnianiu regionalnej siły odstraszania.

TAYFUN to najdłuższego zasięgu pocisk balistyczny, jaki kiedykolwiek został skonstruowany w Turcji, który był testowany od 2022 r. Wersja, która zostanie zaprezentowana na IDEF 2025 osiąga zasięg od 500 do 800 kilometrów, co w praktyce oznacza, że może razić cele znajdują w znacznej części Bliskiego Wschodu, w tym wschodniego Morza Śródziemnego, Cypru, a także terytoriów Iranu, Iraku czy Grecji – w zależności od rozmieszczenia wyrzutni. Według źródeł zbliżonych do programu, trwają już prace nad kolejną generacją systemu o zasięgu przekraczającym 1000 kilometrów. Jeśli faktycznie te informacje się potwierdzą, Ankara zbliży się do grona państw posiadających pociski balistyczne średniego zasięgu (MRBM).

Mobilność i szybkie rozmieszczenie

Tureccy analitycy wojskowi podkreślają, że TAYFUN to pocisk hipersoniczny o długości 6,5 m, zdolny do osiągania prędkości przekraczających Mach 5, pokryty nowoczesnymi powłokami antyradarowymi, o zmiennej trajektorii lotu, odporny na zakłócenia i trudny do przechwycenia przez wrogie systemy obrony przeciwrakietowej. Stanowi on ewolucję BORA, pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, który Roketsan zaczął rozwijać ponad dekadę temu i od tego czasu był wykorzystywany operacyjnie przez tureckie siły zbrojne. Jego zasięg wynosi jednak 280 km.

Z dostępnych informacji wynika, że TAYFUN wyposażono w zaawansowany system naprowadzania oparty na INS (inercyjnym systemie nawigacyjnym) oraz GNSS (systemach nawigacji satelitarnej), dzięki czemu TAYFUN osiąga dokładność rażenia rzędu 5 metrów CEP (Circular Error Probable) - zarówno w przypadku celów lądowych, jak i poruszających się jednostek nawodnych.

System jest też w pełni mobilny. Wyrzutnie umieszczono na podwoziach kołowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie przemieszczenie, maskowanie oraz natychmiastowe przygotowanie do odpalenia. To szczególnie ważne w warunkach konfliktu z przeciwnikiem dysponującym przewagą w powietrzu lub rozbudowanym rozpoznaniem satelitarnym.