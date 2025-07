Wielka Brytania uderza w przemytników ludzi. Nowe sankcje mają zatrzymać nielegalną migrację

Spis treści

W środę 23 lipca brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nałożyło pierwszy pakiet sankcji na gangi zaangażowane w przemyt ludzi i wspierające nielegalną migrację do Wielkiej Brytanii. Sankcjami objęte zostaną również osoby i firmy, które finansują lub wspierają przemyt, na przykład przez sprzedaż małych łodzi.

Nowy reżim sankcyjny będzie pierwszym na świecie skoncentrowanym na zwalczaniu przemytu ludzi oraz zorganizowanej przestępczości migracyjnej.

Dlaczego Wielka Brytania wprowadza sankcje?

Wykorzystywanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jest jednym z głównych czynników napędzających nielegalną migrację do Wielkiej Brytanii. Migranci, którzy płacą przemytnikom, są narażeni na pracę w warunkach współczesnego niewolnictwa, deportację lub nawet utratę życia podczas niebezpiecznej przeprawy przez morze.

Konsekwencje dla przemytników

Sankcje mają na celu ograniczenie przepływu środków finansowych i materiałów wykorzystywanych do przemytu. Oznacza to zamrożenie nieruchomości, kont bankowych oraz innych aktywów osób i podmiotów zaangażowanych w ten proceder.

Brytyjski system finansowy zostanie dla nich zamknięty, co znacząco utrudni dalsze prowadzenie działalności przestępczej.

Kogo obejmą sankcje?

Pierwszy pakiet sankcji obejmie szerokie spektrum działalności przestępczej:

Dostawy małych łodzi wykorzystywanych do przepraw przez Kanał Angielski.

Handel podrobionymi paszportami.

Pośrednicy obsługujący płatności w systemie Hawala.

Liderzy gangów organizujących przemyt.

Słowa ministra spraw zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, David Lammy, podkreślił, że Wielka Brytania nie będzie tolerować czerpania korzyści z ludzkiego cierpienia:

"Zbyt długo gangi przestępcze bezkarnie czerpały korzyści z ludzkiego cierpienia, żerując na nadziejach osób w trudnej sytuacji i napędzając nielegalną migrację do Wielkiej Brytanii. Nie akceptujemy tego stanu rzeczy".

Dodał również:

"Wielka Brytania stworzyła pierwszy na świecie reżim sankcyjny wymierzony w gangi zajmujące się przemytem ludzi i nielegalną migracją oraz ich pomocników. Od jutra osoby zaangażowane będą narażone na zamrożenie aktywów, odcięcie od brytyjskiego systemu finansowego i zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii".

Strategia "zakłócić, odstraszyć, odesłać"

Sankcje są elementem rządowej strategii „zakłócić, odstraszyć, odesłać”, której celem jest walka z nielegalną migracją i przestępczością zorganizowaną. Rząd współpracuje również z krajami pochodzenia i tranzytu, by zniechęcać migrantów do podejmowania niebezpiecznych podróży oraz usprawnia proces powrotów osób niemających prawa do pobytu.

Rząd poinformował też o przeznaczeniu 280 mln funtów do 2028 r. na zatrudnienie nowych funkcjonariuszy, w tym śledczych, oraz na zakup nowej technologii, która ma pomóc w rozbijaniu sieci przemytników i handlarzy ludźmi.

Według danych brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w pierwszej połowie 2025 r. ponad 20 tys. osób przeprawiło się nielegalnie łodziami do Zjednoczonego Królestwa, co stanowi wzrost o prawie 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.