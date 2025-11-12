Wielka Brytania potwierdza. Amerykańska kontrola nad bronią jądrową dla F-35A

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2025-11-12 17:17

Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że planowana zdolność przenoszenia broni jądrowej przez myśliwce F-35A Lightning II będzie oparta na amerykańskich zasobach nuklearnych, pozostających pod kontrolą USA w ramach systemu współdzielenia broni jądrowej NATO, donosi serwis UK Defence Journal.

  • Brytyjskie myśliwce F-35A będą przenosić amerykańską broń jądrową w ramach systemu współdzielenia NATO.
  • Uzbrojenie pozostanie pod kontrolą USA, a Wielka Brytania zachowa prawo weta co do użycia.
  • Londyn zakupi 12 samolotów F-35A, wzmacniając odstraszanie nuklearne i powracając do roli nuklearnej RAF.

Broń jądrowa dla F-35A pod kontrolą Waszyngtonu

Planowana brytyjska zdolność do przenoszenia broni jądrowej przez samoloty F-35A Lightning II będzie opierać się na uzbrojeniu kontrolowanym przez Stany Zjednoczone w ramach natowskich ustaleń dotyczących współdzielenia broni jądrowej, poinformował UK Defence Journal, powołujący się na słowa ministra stanu ds. obrony Luke'a Pollard'a. Jak donosi brytyjski portal, wyjaśnił on w pisemnej odpowiedzi na pytanie parlamentarzysty Partii Konserwatywnej Mike’a Wooda, że broń jądrowa przypisana do misji tzw. podwójnego zastosowania (Dual Capable Aircraft, DCA) w ramach NATO stanowi własność Stanów Zjednoczonych i pozostaje pod ich pełną kontrolą oraz opieką.

„Jak potwierdzono przy ogłoszeniu decyzji o naszym udziale w misji nuklearnej NATO, przypisana do niej broń to amerykańskie głowice jądrowe, nad którymi Stany Zjednoczone zachowują kontrolę i pieczę, podobnie jak Wielka Brytania nad własnym arsenałem” - napisał Pollard.

Minister dodał, że ewentualny udział Wielkiej Brytanii w misjach NATO z wykorzystaniem tej broni wymagałby politycznej zgody rządu. „Misja jądrowa DCA byłaby realizowana na rozkaz Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR), po autoryzacji przez Grupę Planowania Nuklearnego NATO, która sprawuje polityczny nadzór nad działaniami. Wielka Brytania zawsze zachowa prawo do decyzji o udziale lub jego braku, zgodnie z decyzją premiera” - podkreślił Pollard.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Nowe myśliwce F-35 dla Wielkiej Brytanii

Pod koniec czerwca 2025 r. Londyn ogłosił, że zakupi 12 samolotów F-35A i dołączy do nuklearnej misji NATO, realizując rządowy „Plan na rzecz zmian” mający zwiększyć bezpieczeństwo narodowe. Brytyjski rząd planuje łącznie pozyskać 135 myśliwców F-35 i - jak tłumaczy - „wybór maszyn w wersji F-35A zamiast F-35B w kolejnym pakiecie zakupowym pozwoli podatnikom zaoszczędzić do 25% kosztów w przeliczeniu na jeden samolot”. Będzie też największym wzmocnienie brytyjskiego odstraszania nuklearnego od zakończenia zimnej wojny i oznacza powrót RAF „do roli nuklearnej po raz pierwszy od czasu wycofania lotnicznych środków przenoszenia broni jądrowej”. 

RAF w oficjalnym komunikacie zwróciły uwagę, że wersja F-35A będzie uzupełnieniem dla posiadanych już przez Brytyjczyków myśliwców F-35B. Samoloty trafią do bazy RAF Marham i umożliwią sformowanie trzeciej frontowej eskadry F-35 Lightning. Na co dzień maszyny te będą wykorzystywane do szkolenia w 207. Dywizjonie (Operational Conversion Unit, OCU). Myśliwce F-35A są bowiem w stanie zabrać więcej paliwa niż wariant F-35B, dzięki czemu mogą dłużej pozostać w powietrzu, co automatycznie wydłuża czas szkolenia w trakcie każdego lotu. „Ponadto F-35A wymaga mniej godzin obsługi technicznej, co zwiększa dostępność maszyn w jednostce szkoleniowej. Połączenie tych czynników usprawni proces szkolenia pilotów i skróci czas potrzebny, by trafili oni do eskadr liniowych” - podkreślono.

Wielka Brytania zakłada też wykorzysta F-35A w ramach wspomnianej nuklearnej misji NATO DCA (Dual-Capable Aircraft). Jej celem jest wzmacnianie odstraszania jądrowego Sojuszu. W praktyce polega ona natomiast na utrzymaniu w gotowości samolotów o podwójnych zdolnościach - mogących przenosić zarówno uzbrojenie konwencjonalne, jak i broń jądrową, a także odpowiednio przeszkolonych pilotów, którzy w razie kryzysu lub wojny mogą wykonać uderzenie jądrowe w imieniu NATO, ale tylko za zgodą polityczną wszystkich sojuszników, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

F-35
WIELKA BRYTANIA
MYŚLIWIEC
NATO
USA
BROŃ JĄDROWA