Zagrożenie z morza. Szef MSW Niemiec ujawnia źródło tajemniczych dronów

Alexander Dobrindt podczas debaty zorganizowanej przez dziennik „Die Welt” otwarcie przyznał: „Mamy przesłanki, że część obserwowanych dronów pochodzi z rosyjskiej floty cieni”. Czym dokładnie jest wspomniana flota cieni? To określenie używane w odniesieniu do wysłużonych statków, głównie tankowców, które pływają pod banderami państw o liberalnych przepisach rejestracyjnych. Ich głównym celem jest umożliwienie Rosji obchodzenia międzynarodowych sankcji nałożonych na jej surowce.

W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost liczby niezidentyfikowanych bezzałogowców w Europie, w tym w Belgii i Danii. Szczególnie niepokojące były incydenty w Niemczech, gdzie drony zakłóciły działanie lotnisk w Hanowerze, Berlinie i Monachium w październiku i listopadzie. Dobrindt podkreślił, że

„Niemcy są obecnie testowane, a stawką jest to, czy państwo zdoła oprzeć się zagrożeniom z zewnątrz”. Wskazał również, że „obce państwa coraz częściej próbują destabilizować (nasz) kraj za pomocą nowych technologii”.

Rząd niemiecki niedawno podkreślił, że chociaż Niemcy nie są w stanie wojny, są celem wojny hybrydowej. Obejmuje to szpiegostwo i sabotaż, również ze strony podmiotów państwowych, takich jak Rosja.

Ofensywne rozwiązania i zmiany w prawie: Niemcy gotowe do działania

W obliczu rosnącego zagrożenia, polityk bawarskiej CSU, Alexander Dobrindt, wyraził przekonanie o konieczności bardziej ofensywnych rozwiązań. Zapowiedział, że „stworzymy podstawy prawne, które w przyszłości umożliwią przeciwdziałanie agresorowi. Nawet jeśli jego infrastruktura, serwery i oprogramowanie znajdują się za granicą, będziemy w stanie je zakłócać i niszczyć”.

Planowane zmiany prawne mają również dać Bundeswehrze większe możliwości w zakresie przeciwdziałania dronom. Obejmuje to nawet strącanie ich, jeśli zajdzie taka konieczność. Obecnie obowiązujące przepisy są bardziej ostrożne i skupiają się na zagłuszaniu dronów, aby uniknąć zagrożenia dla cywilów. Nowe podejście ma być bardziej zdecydowane i efektywne.

Dobrindt powiedział, że krajowe centrum obrony przed dronami powinno zacząć działać do połowy grudnia. Centrum skonsoliduje wiedzę specjalistyczną Policji Federalnej, Federalnego Urzędu Kryminalnego i policji stanowej w zakresie obrony przed dronami. UE planuje obecnie również rozwój wydajnego systemu obrony powietrznej i dronów.

7 listopada Generalny Inspektor Niemieckich Sił Zbrojnych, Carsten Breuer powiedział RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), że chce aby w miarę możliwości, unikać zestrzeliwania dronów, które wkraczają w niemiecką przestrzeń powietrzną. „Chodzi o ograniczenie użyteczności dronów dla wroga , przy jednoczesnym zapewnieniu naszej zdolności operacyjnej”. Jak dodał: „Chociaż zestrzeliwanie dronów może to osiągnąć, stwarza to problem: dron rozbija się, a zużyta amunicja spada na ziemię”. Może to spowodować znaczne szkody w pobliżu miast.

Jak wyjaśnił: Niemieckie Siły Zbrojne opierają się na innych technikach: "Na przykład poprzez elektroniczne przekierowanie dronów z ich toru lotu, przejęcie ich lub przechwycenie za pomocą sieci. Można to zrobić bez dodatkowych szkód na ziemi, a w ostatnich miesiącach zwiększyliśmy również nasze możliwości w tym zakresie", powiedział RND.

Odnosząc się do pomocy w obronie przed dronmi, o którą wnioskował federalny minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, Breuer podkreślił, że pomoc ta ma swoje ograniczenia ze względu na fundamentalnie zróżnicowane zadania. „Jeśli władza cywilna nie dysponuje określonymi możliwościami, może zwrócić się o wsparcie do Bundeswehry. Udzielamy wsparcia, gdy dysponujemy odpowiednimi możliwościami. Jednocześnie jasne jest, że zakres odpowiedzialności jest jasno określony, a władze wewnętrzne odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne. Przygotowujemy się przede wszystkim na zagrożenie militarne z zewnątrz i przeciwdziałamy mu za pomocą potencjału militarnego”. A „100-procentowe bezpieczeństwo jest niemożliwe”.

„Wzrost liczby ataków hybrydowych jest ewidentny” – stwierdził Generalny Inspektor. „Należą do nich cyberataki, akty sabotażu, a także naruszenia przestrzeni powietrznej, na przykład przez drony nad zakładami przemysłowymi czy koszarami. To już nie jest pełny pokój. Ale to też nie jest otwarta wojna”.„Wojna objawia się dziś w różnych formach. Rosja rozumie wojnę jako kontinuum i nie myśli w kategoriach pokoju, kryzysu i wojny, tak jak my. Te hybrydowe ataki są częścią tego kontinuum”. Dodał, że w ciągu 40 lat służby wojskowej „nigdy nie doświadczył sytuacji tak niebezpiecznej, jak obecne zagrożenie ze strony Rosji ”.

Hybrydowe ataki i zwiększone wydatki na obronność: Niemcy na drodze do wzmocnienia

Władze w Berlinie regularnie ostrzegają przed atakami hybrydowymi. Prezydent Frank-Walter Steinmeier w swoim przemówieniu z okazji rocznicy upadku muru berlińskiego jasno stwierdził, że „zagrożenie dla kraju płynie od rosyjskiego agresora, który zburzył nasz porządek pokojowy”.

W odpowiedzi na te wyzwania, Niemcy planują znaczące zwiększenie wydatków na obronność. Do 2029 roku Niemcy mają wydawać 153 miliardy euro rocznie na obronność. Stanowi to około 3,5% PKB i jest to najbardziej ambitna ekspansja militarna kraju od czasu zjednoczenia. Dla porównania, Francja planuje osiągnąć około 80 miliardów euro do 2030 roku. Jest to znaczący wzrost, biorąc pod uwagę, że RFN po raz pierwszy w XXI wieku przekroczyła poziom 2 proc. PKB na obronność dopiero w 2024 roku. Merz zapowiada przekształcenie Bundeswehry w najsilniejszą konwencjonalną armię w Europie, a w Bundestagu trwają prace nad nowym modelem służby wojskowej. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie Niemcom skutecznej obrony przed współczesnymi zagrożeniami.

Z wewnętrznych dokumentów przetargowych, do których dotarło Polituco, wynika, że ​​Berlin przygotowuje się do przeforsowania w Bundestagu kontraktów obronnych o wartości 83 miliardów euro do końca 2026 roku. To bezprecedensowy wzrost, który dotyczy wszystkich obszarów sił zbrojnych, od czołgów i fregat po drony, satelity i systemy radarów. A to dopiero początek. Za nim kryje się znacznie obszerniejsza, warta 377 miliardów euro „lista życzeń” Bundeswehry, długoterminowy plan obejmujący ponad 320 nowych programów uzbrojenia we wszystkich dziedzinach.