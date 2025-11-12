Innowacje w służbie bezpieczeństwa. Za nami 14. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

Innowacyjność a przemysł obronny

Innowacje od dekad stanowią motor napędowy rozwoju technologicznego, a ich źródeł często należy szukać w sektorze obronnym. To właśnie przemysł zbrojeniowy był i pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków badań i rozwoju, generując rozwiązania, które czasem stają się rozwiązaniami tzw. dual use, czyli wykorzystywanych zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.

„Innowacja to kluczowe zagadnienie, jeżeli chodzi o przemysł obronny, o sektor obronny, także jeżeli chodzi o projekty tak zwanego podwójnego zastosowania. Jeżeli spojrzymy na historię innowacji, na historię gospodarczą, to zobaczymy, że znaczna ich część pochodzi właśnie z prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w sektorze zbrojeniowym. Jeżeli spojrzymy na najważniejsze wynalazki XX wieku, to zobaczymy, że ich zasadnicza część ma swoje źródła właśnie w pracach badawczo-rozwojowych albo w samym sektorze zbrojeniowym, albo na rzecz sektora zbrojeniowego” – podkreślił w rozmowie z Portalem Obronnym dr Hubert Cichocki Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

„Dlatego właśnie wydatki zbrojeniowe są szansą dla polskiej gospodarki na podniesienie poziomu innowacyjności. Mamy szansę - jeżeli tylko nieco zwiększymy poziom wydatków na badanie i rozwój wśród ogółu nakładów na obronność - uzyskać bardzo poważne efekty w postaci polskich technologii, polskich rozwiązań technologicznych, które następnie przemysł uzbrojeniowy, ten polski właśnie, będzie mógł będzie mógł komercjalizować i wdrażać do produkcji” – dodał dr Cichocki.

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz zwrócił natomiast uwagę na kwestię, jaką jest czas życia innowacji, szczególnie jeśli mowa o działaniu na polu walki. „Innowacje w taki naturalny sposób się starzeją tak jak ogólny poziom technologiczny na świecie. Ta dynamika jest zdecydowanie dużo większa w przypadku konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Tam mówi się, że innowacja ma czas życia kilka tygodni. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie kiedy wymyślimy jakiś nowy sposób, żeby zdobyć przewagę na polu walki, przeciwnik ciągu kilku tygodni wymyśla antydotum na to. To jest ten cykl czasu życia innowacji, to nie w tym sensie, że urządzenia do niczego się nie nadają, tylko że ich skuteczność po kilku tygodniach znacznie maleje” – wyjaśnił.