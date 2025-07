Holandia wesprze Ukrainę w zakupie systemów Patriot. "Nie możemy pozwolić, by Ukraina upadła"

Spis treści

Holandia dołącza do wspólnego projektu państw NATO i UE, zainicjowanego przez Niemcy, mającego na celu zakup amerykańskich systemów Patriot dla Ukrainy. Jak podał portal NOS, prezydent USA Donald Trump zapowiedział zgodę na dostawy pod warunkiem, że kraje europejskie pokryją koszty zakupu.

Holandia mimo, że posiada obecnie tylko trzy systemy Patriot, których – jak zaznaczono – „nie może oddać”, zamierza dołożyć się do wspólnego zakupu oraz przekazać Ukrainie inne środki obronne.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius na zebraniu online grupy kontaktowej ds. Ukrainy 21 lipca zapowiedział, że dwa systemy rakietowe Patriot zostaną przekazane Ukrainie z wyposażenia Bundeswehry. Rząd Friedricha Merza początkowo planował zakup dwóch systemów Patriot od USA i przekazanie ich Ukrainie. Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawy, postanowiono przekazać Ukrainie dwa systemy Patriot używane obecnie przez Bundeswehrę, a Niemcy otrzymają zastępcze wyrzutnie z USA później. Nie określono, czy będą to systemy z wyposażenia armii niemieckiej, czy baterie chroniące lotnisko w Jasionce, kluczowy punkt pomocy dla Ukrainy. Bundeswehra przekazała już Ukrainie trzy z dwunastu swoich systemów Patriot, a dwa kolejne przeniosła do Jasionki. Według Pistoriusa, Ukraina potrzebuje jeszcze pięciu takich systemów do skutecznej obrony przed Rosją.

Jakie wsparcie przekaże Holandia Ukrainie?

Oprócz wsparcia finansowego zakupu systemów Patriot, Holandia przekaże Ukrainie również inne środki obronne. Wymieniono m.in. amunicję do samolotów F-16, systemy radarowe, drony przechwytujące i inne bezzałogowce. Szczegóły wsparcia mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Rosyjska kampania terroru z powietrza osiąga nowe szczyty"

Minister obrony Ruben Brekelmans podkreślił, że sytuacja w Ukrainie jest krytyczna. „Rosyjska kampania terroru z powietrza osiąga nowe szczyty. Nie możemy pozwolić, by Ukraina upadła” – powiedział Brekelmans, cytowany przez NOS. Dodał również, że Ukraina „broni całej Europy przed rosyjską agresją”.

Według raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja może do listopada zyskać zdolność do atakowania Ukrainy nawet 2000 dronów w ciągu jednej nocy. W ostatnich trzech miesiącach liczba ataków dronami znacząco wzrosła, od kiedy Rosja rozszerzyła produkcję Shahedów.

ISW cytuje generała Christiana Freudinga, który zauważył, że Rosja planuje dalsze zwiększenie produkcji dronów. Wskazał, że obecne metody obrony przeciwlotniczej, w tym kosztowny system Patriot, nie zapewniają wystarczającej ochrony ukraińskiego nieba, co skłania Ukrainę i jej sojuszników do poszukiwania nowych rozwiązań.

Ukraiński wywiad podał w czerwcu, że Rosja produkuje obecnie około 170 dronów Shahed dziennie, z planami zwiększenia tej liczby do 190 do końca 2025 roku. ISW podkreśla, że rozwój produkcji Shahedów i dronów-wabików umożliwił Rosji znaczące nasilenie ataków w krótkim czasie. Od stycznia do maja liczba dronów wystrzeliwanych w ciągu jednej nocy rzadko przekraczała 200, ale pod koniec maja wzrosła do 250, a w lipcu osiągnęła ponad 700. Oznacza to średni miesięczny wzrost ataków dronami o 31% w czerwcu i lipcu.

Ukraina potrzebuje 120 mld dolarów na obronę

Minister obrony Denys Szmyhal przedstawił podczas narady ukraińskich ambasadorów w Kijowie strategiczne cele i priorytety dotyczące obronności państwa. Poinformował, że w przyszłym roku Ukraina będzie potrzebować na ten cel co najmniej 120 mld dolarów.

„W przyszłym roku będziemy potrzebować co najmniej 120 mld dolarów na obronę. Współpracujemy z innymi krajami, aby zebrać połowę tej kwoty przy wsparciu naszych sojuszników. Prowadzimy już merytoryczne rozmowy z państwami członkowskimi UE i NATO” - powiadomił Szmyhal 22 lipca w komunikatorze Telegram.

Minister Szmyhal podkreślił gotowość Ukrainy do „dzielenia się z partnerami swoim unikalnym doświadczeniem bojowym, technologiami i innowacjami”.

Ukraina oferuje sojusznikom tworzenie spółek joint venture.

Ukraina jest gotowa przekazywać licencje.

Ukraina proponuje otwieranie zakładów produkcyjnych w krajach partnerskich.

Szmyhal zaznaczył, że w czasie wojny takie produkty będą wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb Sił Obronnych Ukrainy, a w dłuższej perspektywie wzmocnią partnerów.

Minister obrony przedstawił strategiczne cele i priorytety dotyczące obronności Ukrainy, określone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czyli większy udział ukraińskiej broni na froncie (50 proc. uzbrojenia ma być kupowane w kraju) oraz większa liczba zagranicznych firm zbrojeniowych, gotowych współpracować z Ukrainą i funkcjonować na jej terytorium.

Szmyhal podkreślił potrzebę „więcej dostaw broni i pomocy o charakterze nieśmiercionośnym, którą mogą zapewniać także państwa neutralne. Szczególny nacisk kładziemy na nowe dostawy najskuteczniejszych systemów ochrony naszego nieba, w tym takich, które potrafią zestrzeliwać cele balistyczne”.

Minister zaznaczył, że konieczne jest dodatkowe finansowanie rozwoju ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego — zwłaszcza produkcji dronów FPV, dronów dalekiego zasięgu oraz systemów przechwytujących.

Nadzieja na rozmowy pokojowe

Deklaracja władz Holandii padła tuż przed planowanymi na środę (23 lipca) rozmowami między Ukrainą a Rosją w Turcji. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mają one dotyczyć m.in. kolejnej wymiany jeńców. Ostatnie bezpośrednie kontakty między przedstawicielami obu państw miały miejsce w maju i czerwcu z inicjatywy USA.