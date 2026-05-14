Ukraina zacieśnia więzy obronne z Litwą i Polską

W środę (13 maja), na marginesie szczytu grupy B9 w Bukareszcie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził szereg kluczowych spotkań, które zaowocowały ważnymi ustaleniami dla bezpieczeństwa regionu. Szczególną uwagę zwróciła podpisana umowa o współpracy obronnej z Litwą, która ma wzmocnić zdolności obronne obu państw, a także potwierdzenie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy ze strony Polski.

Współpraca obronna z Litwą i „Drone Deal”

Jednym z najważniejszych punktów środowych rozmów było spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Efektem tych negocjacji było podpisanie nowej umowy o współpracy obronnej, która, jak poinformował Zełenski, ma obejmować również format „Drone Deal”. Prezydent Ukrainy podkreślił, że porozumienie to jest kluczowe dla wzmocnienia obrony obu krajów.

„Ma ona (umowa) wzmocnić oba nasze kraje w zakresie obrony, a istotne jest to, że opiera się na zasadzie wzajemności: wspieramy partnerów, którzy realnie i odczuwalnie wspierają naszą obronę” – oznajmił Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych.

Dodał również, że w ramach tej współpracy na Litwę zostanie wysłany ukraiński zespół ekspertów wojskowych. Jego zadaniem będzie praca nad wzmocnieniem bezpieczeństwa tego państwa oraz ochroną przed współczesnymi zagrożeniami. „Wyzwania są wspólne i trzeba je pokonywać razem” – zaznaczył Zełenski, podkreślając potrzebę zjednoczonego frontu w obliczu wspólnych wyzwań. Prezydent Ukrainy podziękował również Nausedzie za jednoznaczne stanowisko w sprawie integracji europejskiej, apelując o otwarcie wszystkich sześciu klastrów negocjacyjnych w rozmowach z Ukrainą.

Kontynuacja wsparcia z Polski. Spotkanie z prezydentem Nawrockim

W Bukareszcie doszło także do rozmów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Po spotkaniu prezydent Ukrainy oświadczył, że usłyszał zapewnienie o kontynuacji wsparcia Warszawy dla Kijowa. Rozmowy te, jak poinformował Zełenski, były merytoryczne i dotyczyły przede wszystkim relacji dwustronnych między Polską a Ukrainą.

„Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA” – podkreślił ukraiński prezydent, akcentując potrzebę globalnej jedności.

Zełenski wyraził głęboką wdzięczność za polską pomoc.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog” – oznajmił.

Kancelaria Prezydenta RP upubliczniła w serwisie X zdjęcie z tego spotkania. Podczas rozmowy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszył nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki.