Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę, intensyfikując współpracę w kluczowej domenie morskiej i podwodnej.

Porozumienie zakłada utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich, włączając PGZ w globalne łańcuchy dostaw.

Saab i PGZ rozszerzają partnerstwo w domenie morskiej

Firmy wyraziły zainteresowanie współpracą w zakresie serwisowania i wsparcia cyklu życia okrętów nawodnych i podwodnych, włączenia spółek z Grupy PGZ działających w dziedzinie morskiej do łańcucha dostaw Saab oraz realizacji wybranych możliwości eksportowych dla platform nawodnych i podwodnych, w tym okrętów ratowniczych.

Ponadto firmy wyrażają zamiar utworzenia w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz chcą wspólnie produkować i oferować Autonomicznego Drona Morskiego Saab (Saab’s Autonomous Ocean Drone), a także zbadać możliwości współpracy przy projekcie ciężkiej torpedy.

- Cieszę się z podpisania dzisiejszej umowy oraz z dynamiki z jaką rozwija się nasza współpraca. Ta umowa odzwierciedla silne zaangażowanie w pogłębianie partnerstwa między polskim i szwedzkim przemysłem, przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa na Bałtyku i na wschodniej flance NATO – powiedział Micael Johansson, Prezes i Dyrektor Generalny Saab. – Podpisanie strategicznej umowy z firmą Saab potwierdza, że domena morska i podwodna staje się jednym z kluczowych filarów współpracy polsko szwedzkiej, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i przemysłu. Dla Grupy PGZ jest to ważny krok w rozwoju kompetencji morskich w Polsce, integracji z międzynarodowymi łańcuchami dostaw oraz budowie długofalowej wartości biznesowej we współpracy z jednym z liderów rynku obronnego – podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Umowa jest następstwem MoU podpisanego przez firmy podczas targów MSPO w Kielcach we wrześniu 2025 roku. W marcu 2026 roku, strony podpisały inne porozumienie, które określa intencję współpracy w zakresie utrzymania i napraw (MRO) w Polsce okrętów podwodnych pozyskanych ramach programu „Orka”.

Firmy analizują również dalsze możliwości kooperacji przy projektach związanych z rozwojem technologii obronnych wspierających operacje wielodomenowe oraz produkcją amunicji moździerzowej w Polsce.

Na podstawie informacji prasowej firmy Saab