Poderwano myśliwce i śmigłowce. Polska reaguje na zmasowany atak dronów na Ukrainę

13 maja 2026 roku kilka minut po godzinie 13:00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało pilny komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem podjęcia nadzwyczajnych kroków jest intensywny atak powietrzny prowadzony przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Wykorzystywana jest w nim dużą liczba bezzałogowych statków powietrznych różnej klasy, co stwarza potencjalne zagrożenie również dla obszarów przygranicznych Polski.

❗️ Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/tyJ1lresOU— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026

Zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o uruchomieniu niezbędnych sił i środków. W powietrze wysłano pary dyżurne myśliwców oraz śmigłowce, których zadaniem jest patrolowanie i zabezpieczenie nieba nad Polską. Są wśród nich maszyny sojusznicze, na przykład czeskie śmigłowce UH-1Y Venom, które po raz pierwszy biorą udział w misji zagranicznej.

Reakcja polskiego wojska nie ogranicza się jedynie do działań lotnictwa. Jak poinformowało Dowództwo, naziemne systemy obrony przeciwlotniczej oraz jednostki rozpoznania radiolokacyjnego również weszły w stan wyższej gotowości. Działania te mają na celu zapewnienie natychmiastowej odpowiedzi na ewentualne naruszenie granicy lub zbliżenie się rosyjskich dronów czy rakiet do polskiej przestrzeni.

Wojsko podkreśla, że podjęte kroki mają charakter ściśle prewencyjny. Priorytetem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów bezpośrednio przylegających do obszarów objętych atakami na Ukrainie. W tej dynamicznej sytuacji, służby żeglugi powietrznej ściśle współpracują z wojskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo lotów cywilnych w regionie. Obecnie przestrzeń ani lotniska na południowym wschodzie kraju działają bez większych zakłóceń.