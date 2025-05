WARMATE dla polskiej armii. Umowa na blisko tysiąc zestawów amunicji krążącej podpisana

Spis treści

Umowa na dostawę WARMATE dla polskiej armii

Amunicja krążąca WARMATE jest przeznaczona do identyfikowania i rażenia, w zależności od zastosowanej głowicy, lekko opancerzonych celów bądź piechoty przeciwnika. WARMATE może być użytkowana jako samodzielny system przenoszona przez żołnierzy bądź stanowić element uzbrojenia zintegrowany z pojazdem. System wyposażony jest w moduły sterujące, umożliwiające pełną automatyzację większości faz lotu oraz wspieranie operatora w fazie naprowadzania na cel - przypomniał MON.

Te niezawodne systemy uderzeniowe - zdolne do operowania w roju i formacji - znane są już polskiej armii, a dodatkowo przetestowano je bojowo podczas konfliktu o wysokiej intensywności. Cieszą się też uznaniem licznych armii na całym świecie. WARMATE pojawiają się na Ukrainie, trafiły także na Litwę, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Turcji.

Bardzo się cieszę, że z taką determinacją działamy na rzecz transformacji naszego wojska. Dziś kolejny kontrakt - umowa ramowa z WB Electronics. To powszechnie znana i uznawana za najlepszą firmę produkującą drony w Europie. (…) Powołaliśmy wojska dronowe. To program powszechny i wielka zmiana w siłach zbrojnych. To dla nas bardzo ważne. Budujemy coś od podstaw. Doświadczenia Ukrainy wskazują na duże zmiany w działaniach na polu walki. Wyciągamy z tego wnioski budując wojska dronowe - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Amunicja krążąca Warmate - sprawdzona na polu walki. Zamierzamy cyklicznie zawierać umowy wykonawcze, aby zawsze posiadać, nabywać nowoczesne wersje tej amunicji. To wielka inwestycja. 10 tysięcy tych dronów staje się faktem. (…) Cieszę się, że kupujemy to w wielkiej, polskiej firmie - dodał minister obrony narodowej.

WARMATE 3 – precyzyjna amunicja krążąca nowej generacji z Polski

WARMATE 3 to obecnie najnowsza generacja amunicji krążącej opracowanej przez polską firmę WB Electronics. System ten stanowi rozwinięcie wcześniejszych wariantów rodziny WARMATE i został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym rażeniu celów punktowych w warunkach współczesnego pola walki. Bezzałogowiec ten wyróżnia się udoskonalonymi parametrami lotu, zwiększoną autonomią działania oraz modułową konstrukcją, pozwalającą na elastyczne dostosowanie do konkretnych zadań taktycznych.

Platforma WARMATE 3 łączy cechy lekkiego bezzałogowego statku powietrznego z możliwością pełnienia funkcji amunicji typu kamikadze. Dzięki nowoczesnej architekturze elektroniki pokładowej oraz systemowi sterowania, operator zyskuje pełną kontrolę nad lotem i decyzją o momencie uderzenia, co przekłada się na większą precyzję i mniejsze ryzyko strat ubocznych. W porównaniu do poprzednich wersji, najnowszy wariant może pozostawać w powietrzu znacznie dłużej, prowadząc obserwację i identyfikację celu przed podjęciem decyzji o ataku.

WARMATE odpowiedzią na potrzeby współczesnego pola walki

Bezzałogowiec może być wyposażony w różne typy głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzące, termobaryczne lub przeciwpancerne w zależności od wykonywanej misji. Jego budowa umożliwia także integrację ładunków niekinetycznych, co czyni WARMATE 3 użytecznym narzędziem również w działaniach specjalnych i misjach rozpoznawczych. Bezzałogowiec startuje z wyrzutni pneumatycznej, dzięki czemu możliwe jest rozmieszczenie systemu w terenie bez konieczności posiadania infrastruktury lotniskowej. Zestaw obsługiwany jest przez dwuosobowy zespół i może być transportowany w plecakach, a to sprawia, że jest rozwiązaniem niezwykle mobilnym i dostosowanym do wymagań wojsk lekkich, sił specjalnych oraz jednostek operujących w trudnym terenie.

Co istotne, dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów elektrooptycznych oraz głowic termowizyjnych, bezzałogowiec może działać zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jego zasięg operacyjny przekracza 15 km, a czas lotu wynosi ok. 70 minut. Warto również wspomnieć, że WARMATE 3 napędzany jest silnikiem elektrycznym, który zapewnia cichą pracę i ograniczoną sygnaturę akustyczną, istotną z punktu widzenia skrytego podejścia do celu. Specyfikacja oraz możliwość wykorzystania bezzałogowca do różnych misji sprawia, że polska amunicja krążąca cieszy się sporym uznaniem w wielu armiach świata – zwłaszcza że została sprawdzona bojowo w najtrudniejszych warunkach konfliktów o wysokiej intensywności.