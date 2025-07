Europosłowie PO murem za Ursulą von der Leyen. Wkrótce głosowanie za odwołaniem KE

Europosłowie Platformy Obywatelskiej bronili we wtorek na konferencji w Strasburgu sposobu uchwalenia unijnego programu finansowania obronności SAFE o wartości 150 mld euro. Ich zdaniem nie powinien być to powód do odwołania Komisji Europejskiej. W czwartek (10 lipca) PE w Strasburgu zagłosuje nad wnioskiem o wotum nieufności dla KE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

i Autor: AI/abe/KE/Wikipedia