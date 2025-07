Kanadyjski A330 MRTT w zakładach w Hiszpanii. Nowa era tankowców powietrznych dla RCAF

W ostatnich dniach lotnisko Airbusa w hiszpańskim Getafe stało się ważnym punktem na mapie współpracy przemysłowo-wojskowej, ponieważ to właśnie tam wylądował pierwszy z nowych samolotów Airbus A330 przeznaczonych dla Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, które w najbliższych latach zostaną wyposażone w nowoczesne tankowce powietrzne i transportowe w konfiguracji MRTT, czyli Multi Role Tanker Transport.

To wydarzenie nie jest jedynie kolejnym etapem rutynowej realizacji kontraktu, lecz elementem szerszej transformacji kanadyjskich zdolności strategicznych, które od dawna wymagały modernizacji i odświeżenia po latach eksploatacji wysłużonych CC‑150 Polaris, czyli przerobionych Airbusów A310, które służyły Kanadzie od początku lat 90.

Nowo dostarczony kadłub – nazwany Husky 006 – to pierwszy z czterech fabrycznie nowych samolotów A330, które Airbus buduje od podstaw z myślą o Kanadzie. Trafił on z fabryki w Tuluzie do Hiszpanii, gdzie w specjalistycznym zakładzie w Getafe przejdzie proces „militaryzacji”. Ten proces obejmuje szereg skomplikowanych prac inżynieryjnych – od montażu systemu do tankowania w powietrzu (zarówno za pomocą teleskopowego boomu, jak i węży hose-and-drogue pod skrzydłami), przez instalację nowoczesnej awioniki, systemów łączności, po systemy samoobrony, które pozwolą maszynie wykonywać misje w środowisku o podwyższonym zagrożeniu.

Warto podkreślić, że zakład w Getafe nie jest przypadkowym wyborem – to właśnie tam znajduje się europejskie centrum konwersji A330 do standardu MRTT, z bogatym doświadczeniem w pracy dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu czy Azji. Obecnie pracownicy tego ośrodka równolegle wykonują prace nie tylko dla Kanady, lecz także kończą kolejne samoloty dla hiszpańskich Sił Powietrznych oraz dla wielonarodowej floty MMF, która zrzesza kilka państw NATO współdzielących wspólną flotę MRTT. Airbus podkreśla, że w szczytowych okresach może dostarczać nawet pięć takich zmodyfikowanych samolotów rocznie, co pokazuje skalę i znaczenie tego segmentu rynku dla europejskiego giganta lotniczego.

Dla Kanady oznacza to przede wszystkim istotne zwiększenie elastyczności operacyjnej. Nowe CC‑330 Husky mają bowiem wypełniać nie tylko misje tankowania myśliwców w powietrzu, ale także przewozić żołnierzy, sprzęt, a w razie potrzeby służyć jako powietrzne platformy ewakuacji medycznej na dużą skalę.

Każdy z samolotów będzie mógł zabrać nawet kilkaset pasażerów lub – w wersji MEDEVAC – zapewnić warunki dla transportu rannych w stanie ciężkim, z pełnym wyposażeniem intensywnej terapii. Tak rozbudowana funkcjonalność wpisuje się w coraz bardziej złożone potrzeby kanadyjskich sił zbrojnych, które angażują się w misje NATO, operacje humanitarne i wsparcie sojuszników na całym świecie, w tym w Arktyce i regionach odległych, gdzie niezbędne są duże zasięgi i samowystarczalność w powietrzu.

Sam program CC‑330 jest częścią szerszej strategii modernizacji kanadyjskiego lotnictwa wojskowego, która została formalnie uruchomiona w 2022 roku. Na początku zakładano pozyskanie czterech nowych A330 MRTT, ale w 2023 roku zdecydowano się rozszerzyć projekt o modernizację pięciu używanych Airbusów A330‑200, które zostały zakupione na rynku wtórnym. W ten sposób Kanada nie tylko rozbuduje swoją flotę do dziewięciu nowoczesnych maszyn, ale też ograniczy czas potrzebny na pełne wdrożenie, wykorzystując dostępne już kadłuby.

Z punktu widzenia przemysłowego warto dodać, że program ten wzmacnia pozycję Airbusa jako światowego lidera w segmencie tankowców powietrznych – konkurencja z amerykańskim Boeingiem, oferującym KC-46A Pegasus, wciąż jest żywa, ale to A330 MRTT ma za sobą ugruntowaną reputację niezawodnego rozwiązania. Już ponad 70 samolotów MRTT służy w różnych krajach, a w najbliższych latach liczba ta będzie rosnąć, zwłaszcza w Europie i Azji.

Samolot Husky 006 po zakończeniu konwersji i testów w Getafe trafi do Kanady do 2027 roku. Do tego czasu Kanada będzie mogła przygotować infrastrukturę, wyszkolić załogi oraz wdrożyć nowe procedury operacyjne związane z obsługą tankowca z podwójnym systemem tankowania (boom i hose-and-drogue).

Daje to przewagę elastyczności przy współpracy z różnymi typami samolotów, zarówno zachodnimi, jak i NATO-wskimi. W praktyce oznacza to, że CC‑330 będą w stanie wspierać myśliwce CF‑18 Hornet i ich następców F-35, samoloty transportowe, a także uczestniczyć w działaniach sojuszniczych w ramach operacji NATO czy ćwiczeń wielonarodowych.