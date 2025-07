FCAS dalej pod znakiem zapytania. Francja i Niemcy nie mogą dojść do porozumienia

Spis treści

FCAS znowu mierzy się z kłopotami

Eric Trappier, dyrektor generalny Dassault Aviation już w przeszłości kilkukrotnie podkreślał, że Francja jest w stanie samodzielnie zbudować myśliwiec nowej generacji. Tę narrację nadal podtrzymuje, o czym przypomniał podczas ostatnich targów Paris Air Show. Co więcej, jak donosi Agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło z przemysłu obronnego, a także raport niemieckiego serwisu Hartpunkt, Francja poinformowała Niemcy, że chce udziału w podprojekcie FCAS (Future Combat Air System) dotyczącym budowy myśliwców 6. generacji w wysokości 80 proc.

Jeśli faktycznie do czegoś takiego by doszło, wcześniejsze ustalenia między państwami i partnerami przemysłowymi, wypracowane w ramach długich negocjacji, zostałyby wywrócone do góry nogami, przekazał Reutersowi wspomniany informator. Dodał też, że różnice między partnerami tego projektu sprawią, że mało prawdopodobne jest, aby mógł on wejść w kolejną fazę zgodnie z przyjętym planem do końca 2025 r. Zwłaszcza że zadania zostały podzielone według konkretnych filarów projektu, w tym rozwoju samego samolotu, silnika, czy towarzyszącego mu bezzałogowca.

Źródła napięć między uczestnikami FCAS

Projekt ten, o wartości ponad 100 mld euro, od dłuższego czasu mierzy się z licznymi problemami, które wpływają na jego opóźnienie. Mowa tutaj przede wszystkim o trudnościach z ustaleniem podziału zadań między Francją i Niemcami, a także uregulowaniem kwestii związanych z prawami własności intelektualnej uczestników i ich krajowych gałęzi przemysłu.

Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony przekazał Agencji Reutera, że międzyrządowe porozumienia w sprawie rozwoju FCAS pozostają wiążącymi dla udziału Berlina w programie. Dodał, że wszelkie pytania na temat francuskiego stanowiska w tej sprawie powinny być kierowane do Ministerstwa Obrony Francji. Te jednak odmówiło udzielenia komentarza. W podobny sposób wypowiedział się zaangażowany w projekt Airbus. Jego rzecznik odmówił wypowiadania się na ten temat. Podkreślił jednak, że firma nadal jest zaangażowana w FCAS i wszystkie poprzednie umowy. „Nadchodzące miesiące do końca roku będą kluczowe dla szybkiego uruchomienia faktycznej fazy rozwoju programu” — dodał.

Już wcześniej Francja zgłaszała swoje zastrzeżenia wobec programu FCAS. Były to między innymi wymagania, że FCAS powinien być dostosowany do przenoszenia arsenału nuklearnego, a konstrukcja miała możliwość startów i lądowań na lotniskowcach (co może wpłynąć w znaczący sposób na parametry konstrukcji, w tym jej wagę i rozmiar). Francuzom nie podobało się też zarządzanie projektem. Pomimo tego, że Dassault jest generalnym wykonawcą, struktura projektu stawia go na równi z Airbus Defence and Space i Indra Sistemas. W praktyce oznacza to, że Francja, pomimo swojej wiodącej roli, nie ma większej siły głosu, co ma być źródłem frustracji dla Paryża.

Der Betriebsratsvorsitzende von Airbus Defence and Space, Thomas Pretzl, hält das für Mitte der vierziger Jahre geplante Future Combat Air System (FCAS) für unbedingt notwendig. Die französische Dassault Aviation sei aber der falsche Partner.https://t.co/DEFQcdIbBR— hartpunkt (@hartpunkt) July 7, 2025

Program FCAS - w jakiej fazie się znajduje?

Prezydent Francji Emmanuel Macron i ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel po raz pierwszy ogłosili plany dotyczące FCAS w lipcu 2017 r. Obecnie program ten tworzą trzy główne podmioty. Francję reprezentuje Dassault Aviation, który jest głównym wykonawcą myśliwca, Niemcy - Airbus Defence and Space, którego rolą jest opracowanie lojalnego skrzydłowego oraz integracja innych systemów bezzałogowych z główną platformą myśliwca, Hiszpanię - Indra Sistemas, która jest liderem w projekcie w zakresie systemów elektronicznych i zarządzania misją.

Celem FCAS jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnego i wielozadaniowego systemu powietrznego nowej generacji. Jego uczestnicy zakładają, że zastąpi on pozostające obecnie w służbie myśliwce typu Rafale i Eurofighter Typhoon i pozwoli na integrację załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Oczekuje się, że FCAS będzie systemem systemów tworzonym nie tylko przez myśliwce, ale także rozbudowaną sieć czujników i systemów dowodzenia, które zagwarantują przewagę na przyszłym polu walki.

FCAS nie jest jedynym europejskim programem, w ramach którego rozwijany jest myśliwiec 6. generacji. Nie można bowiem zapominać o programie GCAP (Global Combat Air Programme), który powstaje przy współpracy Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii. Wszystko wskazuje na to, że postępy w jego ramach są czynione szybciej niż w przypadku FCAS. Zwłaszcza że według planów ma on wejść w życie około 2035 r., a dla programu FCAS termin ten z początkowego 2040 r. przesunął się już na 2045 r. Równolegle nad myśliwcem 6. generacji pracują Stany Zjednoczone. Ich F-47 ma wejść do służby przed 2029 r., czyli przed końcem drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa.