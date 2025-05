Spis treści

USAF chcą utrzymać pozycję lidera

Nasze Siły Powietrzne USA (@usairforce) nadal będą najlepszym na świecie przykładem szybkości, zwinności i śmiercionośnej siły. Modernizacja oznacza wdrażanie zestawu zasobów, które stawiają unikalne wyzwania przed przeciwnikami — dopasowując zdolności do zagrożeń — a jednocześnie pozwalają utrzymać się po właściwej stronie krzywej kosztów - napisał na gen. David Allvin.

Oprócz jego wpisu uwagę przykuwa grafika, z której wynika, że F-47 osiągnie operacyjność w latach 2025-2029. Nie doprecyzowano jednak, czy chodzi o operacyjność typu IOC (Initial Operational Capability), czyli wstępną gotowość operacyjną, czy FOC (Full Operational Capability), oznaczającą pełną gotowość operacyjną. W pierwszym z przypadków można mówić o myśliwcu nadającym się do wykonywania ograniczonych misji bojowych, ale wciąż nie w pełni rozwiniętym. Druga z możliwości to natomiast pełne wdrożenie samolotu i jego systemów, a tym samym zdatność do realizacji pełnego spektrum misji, do których F-47 został zaprojektowany.

Our @usairforce will continue to be the world’s best example of speed, agility, and lethality. Modernization means fielding a collection of assets that provide unique dilemmas for adversaries—matching capabilities to threats—while keeping us on the right side of the cost curve. pic.twitter.com/vqjxCdBYid— General David Allvin (@OfficialCSAF) May 13, 2025

Ramy czasowe przedstawione przez gen. Allvina wydają się bardzo ambitne, ale nie można zapominać o wcześniejszych jego deklaracjach. Wojskowy podczas oficjalnego ogłoszenia kontraktu Next Generation Air Dominance Platform (NGAD), przyznanego Boeingowi w marcu 2025 r., mówił, że „pierwszy na świecie myśliwiec szóstej generacji” będzie latał przed końcem kadencji prezydenta USA, Donalda Trumpa. A ta kończy się właśnie w 2029 r. Sukces związany z wdrożeniem do służby myśliwca szóstej generacji na pewno ucieszyłby polityka, który bez wątpienia F-47 dopisałby do listy zasług swojej administracji.

F-47 będzie rządził w powietrzu

Grafika daje również wgląd w coś, co można określić mianem pierwszej oficjalnej specyfikacji F-47, a także bezzałogowców YFQ-42A i YFQ-44A, powstających w ramach kontraktu Collaborative Combat Aircraft (CCA). Maszyny te mają działać w ścisłej współpracy z F-47, zapewniając mu wsparcie w postaci przede wszystkim dodatkowej ładowności, sensorów, będą pełniły rolę przynęty, a niekiedy elementów ofensywnych, zdolnych do operowania w strefach wysokiego ryzyka. Z grafiki wynika, że amerykański myśliwiec przyszłości będzie miał promień bojowy wynoszący ok. 1000 mil morskich, czyli blisko 1852 km.

Jeśli faktycznie F-47 zyska taką specyfikację, znacząco przekroczy możliwości F-35, F-22 i F-15EX w tym zakresie. Stany Zjednoczone zyskają natomiast zdolność do rażenia celów na dużych dystansach przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na tankowanie w powietrzu. Promień bojowy bezzałogowców YFQ-42A i YFQ-44A będzie nieco mniejszy, ale nadal imponujący. Mowa tutaj o 700 milach morskich, czyli ok. 1239 km. Amerykanie planują produkcję ponad 1000 takich maszyn, które też mają wejść do służby do 2029 r.

Obraz zamieszczony przez gen. Allvina potwierdza, że F-47 będzie myśliwcem klasyfikowanym jako konstrukcja „Stealth++”, co w nomenklaturze USAF oznacza najnowszy poziom zaawansowania w dziedzinie technologii obniżonej wykrywalności. Dla porównania F-35 określany jest jako „Stealth”, a F-22 – „Stealth+”. Choć etykiety te mają bardziej charakter orientacyjny niż techniczny, wskazują jednoznacznie, że F-47 zaoferuje znacznie wyższy poziom niewykrywalności dla radarów i systemów przeciwnika. Taki poziom stealth ma zapewnić myśliwcowi przewagę na przyszłym polu walki, gdzie dominować będą sensory nowej generacji i systemy sieciocentryczne.