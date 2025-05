150 mld euro na obronność zatwierdzone. Polska skorzysta na programie SAFE?

Spis treści

Program SAFE zatwierdzony – co to oznacza dla europejskiej obronności?

Ministrowie ds. europejskich we wtorek (27 maja) ostatecznie zatwierdzili program SAFE, przewidujący 150 mld euro w pożyczkach na obronność. Żadne państwo nie głosowało przeciwko, jedynie Węgry wstrzymały się od głosu. Program zacznie obowiązywać po publikacji rozporządzenia w unijnym Dzienniku Urzędowym.

Adam Szłapka, minister ds. UE, ocenia, że jest to kwestia dni lub tygodni, nie miesięcy.

Polska zyskuje – jakie warunki wynegocjował rząd?

Adam Szłapka podkreślił, że w programie SAFE znajdują się dwa bardzo ważne punkty z punktu widzenia Polski:

Możliwość przekazywania środków na zawarte już kontrakty. Możliwość składania zamówień przez jedno państwo (przez pierwszy rok obowiązywania programu).

„To są te rzeczy, które na tym pierwszym etapie są dla nas szczególnie ważne, więc jesteśmy na to naprawdę gotowi” – podkreślił minister.

Inwestycje w polską gospodarkę – jakie produkty mają szansę na wsparcie?

Pieniądze z SAFE posłużą do rozwijania zdolności produkcyjnych firm zajmujących się wytwarzaniem uzbrojenia i amunicji, ale skorzystają na nich także podwykonawcy.

„To jest też gigantyczna szansa dla rozwoju naszej gospodarki. To jest taka dźwignia dla całej gospodarki” - powiedział Szłapka.

Do wsparcia mają się kwalifikować także produkty wytwarzane w Polsce, np.:

Zasady finansowania – kto może skorzystać z pożyczek i jakie są ograniczenia?

Pożyczki udzielane krajom członkowskim będą zaciągane przez Komisję Europejską i gwarantowane unijnym budżetem. Pieniądze będą przyznawane chętnym krajom członkowskim na podstawie ich planów obronnych.

Co do zasady SAFE ma przyczynić się do rozwoju współpracy w obszarze zamówień obronnych między krajami UE. Pieniądze z pożyczek będą przekazywane na projekty zgłaszane przez co najmniej dwa państwa. W pierwszym roku będzie jednak wyjątek od tej reguły - możliwe będzie składanie wniosków na kontrakty już zawarte przez jedno państwo.

Z pożyczek będzie mogło być finansowane także uzbrojenie z krajów trzecich, takich jak Stany Zjednoczone czy Korea Południowa. 35 proc. środków w ramach SAFE będzie można przeznaczyć na komponenty z krajów spoza UE, a 65 proc. na komponenty od producentów w Europie, Ukrainie, państwach EFTA i EOG (Norwegii i Szwajcarii).