Unijny program pożyczek na obronność SAFE przyjęty. 150 mld euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego

Szłapka informuje o przyjęciu programu – korzyści dla Polski

Minister Adam Szłapka poinformował o przyjęciu programu SAFE, podkreślając jego znaczenie dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Jak napisał na swoim profilu:

"Program SAFE przyjęty. To 150 mld euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego"

Kosiniak-Kamysz liczy na miliardy – jakie projekty zostaną wsparte?

Minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, wyraził nadzieję, że Polsce przypadnie 120-130 mld zł z unijnego programu. Z tych środków będą mogły skorzystać polskie firmy zbrojeniowe, np. na produkcję przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, armatohaubic Krab i bojowych wozów piechoty Borsuk.

Program SAFE przyjęty. To 150 mld euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Jak powiedział w czasie konferencji Władysław Kosiniak - Kamysz z ministrem Zalewskim:

"Jesteśmy tutaj wspólnie z panem ministrem Zalewskim, żeby poinformować również o bardzo dobrej sytuacji – o ważnej decyzji Unii Europejskiej. Polska prezydencja powiedziała wyraźnie: bezpieczeństwo Europy to najważniejszy temat dla naszej prezydencji. Wzmacnianie naszych zdolności obronnych, postawienie na przemysł obronny – Europa się obudziła. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska będzie desygnować odpowiednie środki, będzie wydawać pieniądze na uzbrojenie po to, by państwa narodowe, armie narodowe w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego były silniejsze, a zdolności operacyjne NATO – większe. Ci wszyscy z naszej opozycji, którzy nie potrafili przekonać Europy, że autentyczne bezpieczeństwo jest ważne i że trzeba na nie przeznaczyć środki – próbowali i nadal próbują twierdzić, że to działanie wymierzone przeciwko NATO".

Jak mówił dalej wicepremier:

"Im więcej Unia wyda na polskie, szwedzkie, fińskie, litewskie, łotewskie, estońskie wojska – naszych sojuszników – tym będziemy bezpieczniejsi. Tym bezpieczniejsza będzie nasza granica. Im więcej Europa przeznaczy środków na tarczę Wschód, na fortyfikacje, systemy dronowe i antydronowe – tym większe będzie nasze bezpieczeństwo. Ale to nie są tylko słowa. To strategia, którą Polska prezydencja przyjęła dla Europy. Jednym z głównych celów było osiągnięcie nowej zdolności – stworzenie nowego budżetu na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Po wielu tygodniach negocjacji, dzisiaj ambasadorowie – stali przedstawiciele przy Unii Europejskiej wszystkich państw członkowskich podjęli jednogłośną decyzję o wprowadzeniu rozporządzenia SAFE, czyli o przekazaniu pieniędzy na uzbrojenie i bezpieczeństwo".

Z kolei minister Zalewski zapewnił, że to są świetne warunki dla państw członkowskich i europejskiego przemysłu:

"To naprawdę są świetne warunki – zarówno dla państw członkowskich, jak i dla europejskiego przemysłu. Tak jak powiedział pan premier, Unia Europejska wspiera NATO i nie jest żadną alternatywą wobec Sojuszu. Wyraża się to w tym, że środki finansowe będą przeznaczone na zdolności wojskowe określone przez NATO. To Sojusz definiuje, jakich zdolności wojskowych oczekuje od swoich członków, a Unia Europejska będzie je współfinansować. Mamy tu do czynienia z pełną, najściślejszą współpracą między NATO a Unią Europejską. To rzeczywiście sytuacja niestandardowa – ale uzasadniona zagrożeniem ze strony Rosji. Musimy też pamiętać, że Stany Zjednoczone oczekują od europejskich sojuszników, iż przejmą większą część zobowiązań w zakresie obrony konwencjonalnej w Europie".

Jak kontynuował minister:

"To wszystko sprawia, że z jednej strony musimy wzmacniać siły zbrojne, a z drugiej – warunkiem tego wzmocnienia jest rozwój przemysłu obronnego. Jak podkreślał pan premier, bardzo szczegółowo konsultowaliśmy warunki, które zostały zawarte w rozporządzeniu. Wszystko po to, aby wyroby polskiego przemysłu zbrojeniowego zostały objęte tym instrumentem. Mówiąc krótko – prowadziliśmy bardzo drobiazgowe negocjacje wewnątrz Unii Europejskiej. Bo jak wiadomo, w Unii to właśnie szczegóły mają kluczowe znaczenie. Wszystkie te detale zostały uzgodnione w taki sposób, by polski przemysł zbrojeniowy mógł w pełni korzystać z tego instrumentu".

Program SAFE – co to takiego?

Program SAFE to unijny program pożyczek, który ma na celu wsparcie rozwoju przemysłu zbrojeniowego w krajach członkowskich UE. Pożyczki, udzielane krajom członkowskim, będą zaciągane przez Komisję Europejską i gwarantowane unijnym budżetem. Dzięki temu mają zwiększyć się unijne inwestycje w obronność. Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i produkcję amunicji.

Program SAFE ma na celu wzmocnienie europejskiej obronności poprzez zwiększenie inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Jak napisano na profilu polskiej prezydencji na platformie X: