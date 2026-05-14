Kreml legalizuje interwencje zbrojne. „Ochrona obywateli” jako pretekst do agresji

Piotr Miedziński
2026-05-14 9:18

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, przyjęła ustawę, która daje prezydentowi Władimirowi Putinowi prawo do wysyłania sił zbrojnych poza granice kraju. Oficjalnym celem jest ochrona rosyjskich obywateli, którzy mieliby być prześladowani lub aresztowani za granicą.

Putin zyskał nowe uprawnienia do wysyłania wojsk
Zgodnie z projektem ustawy Moskwa uzyska prawo do wysyłania żołnierzy za granicę w celu ochrony obywateli rosyjskich, którzy zostali aresztowani, są przedmiotem dochodzenia, stają przed sądem lub są w jakikolwiek sposób krzywdzeni przez państwa obce, międzynarodowe trybunały i organizacje, do których Rosja nie należy. Wyniki głosowania opublikowano na stronie internetowej parlamentu. Za przyjęciem wniosku głosowało 381 posłów (84,7%), podczas gdy żaden poseł nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

„Zachodni wymiar sprawiedliwości stał się represyjną machiną służącą do zwalczania decyzji niezgodnych z tymi narzuconymi przez europejskich urzędników. W tych okolicznościach ważne jest, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych obywateli za granicą” – powiedział Wiaczesław Wołodin, przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej.

Przewodniczący komisji obrony Dumy Państwowej, Andriej Kartapołow, powiązał potrzebę wprowadzenia ustawy ze sprawą archeologa Aleksandra Butyagina, który został zatrzymany w Polsce i zwolniony pod koniec kwietnia. Dziennik biznesowy Kommiersant zasugerował, że ustawa mogłaby stanowić podstawę prawną dla eskortowania lub ochrony statków z „floty cieni” umieszczonej na listach sankcyjnych.

The Bell, niezależny rosyjski portal, zauważył, że rosyjscy ustawodawcy wzorowali projekt ustawy na amerykańskiej ustawie o ochronie amerykańskich żołnierzy (ASPA) z 2002 r., szerzej znanej jako „ustawa o inwazji na Hagę” mającym na celu ochronę amerykańskiego personelu wojskowego i urzędników przed działaniami Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Jak zauważył niezależny rosyjski portal Faridaily, cel ustawy nie jest do konca jasny, prezydent ma już prawo „podjąć środki” w celu ochrony obywateli, gdy zagraniczne lub międzynarodowe organy podejmują decyzje sprzeczne z interesami Rosji, na mocy artykułu 8 federalnej ustawy nr 390 o bezpieczeństwie.

Putin ma 14 dni na podpisanie ustawy. Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Władimira Putina, wejdzie w życie 10 dni po jej oficjalnej publikacji.

Moment przyjęcia ustawy nie jest przypadkowy. Projekt wniesiono do Dumy po serii jednoznacznych ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych, które alarmowały o możliwych przygotowaniach Rosji do konfliktu z państwami Sojuszu. Latem 2025 roku BND ostrzegał przed realnym ryzykiem rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich, które mogłyby być przeprowadzone według tzw. scenariusza krymskiego. Szef sztabu generalnego Francji, gen. Fabien Mandon, publicznie apelował o konieczność przygotowania się na konfrontację z Rosją w perspektywie najbliższych trzech-czterech lat. Generał podkreślił, że Rosja postrzega Europę jako „słabą” i nie ma „zahamowań w stosowaniu siły”.

Przedstawiciele UE ds. obronności i politycy obawiają się, że Kreml może uznać najbliższy rok lub dwa za idealny moment na sprawdzenie zaangażowania Zachodu w sojusz wojskowy, zwłaszcza jak na linii USA-Europa zwiększy się konflikt a Waszyngton przyśpieszy wycofanie wojska z Europy. W zeszłym miesiącu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że kraje bałtyckie mogą stać się kolejnym celem Moskwy, jeśli Ukraina nie uzyska wystarczającego poparcia. Nowy projekt ustawy Dumy został w Kijowie odebrany jako potwierdzenie „dalszej militaryzacji polityki rosyjskiej”, powiedział w środę ukraiński rzecznik Politico.

Historyczne paralele: „Ochrona obywateli” jako pretekst

Retoryka „ochrony rosyjskojęzycznej ludności” lub obywateli Federacji Rosyjskiej była wielokrotnie wykorzystywana przez Kreml do uzasadniania agresywnych działań militarnych. Nowa ustawa wpisuje się w ten sprawdzony schemat, dając mu jedynie formalne, prawne ramy.

Gruzja 2008 i Ukraina od 2014

Argument ochrony własnych obywateli i ludności rosyjskojęzycznej był jednym z kluczowych pretekstów do inwazji na Gruzję w 2008 roku, a następnie do nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku i pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. W każdym z tych przypadków Moskwa przedstawiała swoje działania jako misję ratunkową, mającą na celu obronę rzekomo zagrożonych Rosjan.

Nowe uprawnienia Władimira Putina budzą największy niepokój w państwach sąsiadujących z Rosją, które posiadają znaczące mniejszości rosyjskie. Na największe ryzyko narażone są przede wszystkim kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa) ze względu na swoją historię i geografię, a także obecność mniejszości rosyjskiej, są one postrzegane jako potencjalny cel prowokacji. Już teraz Rosja prowadzi operacje propagandowe, wzywając np. do utworzenia „Ludowej Republiki Narwy” w Estonii.

Nie możemy także zapominać o Mołdawii. Separatystyczny region Naddniestrza, kontrolowany przez siły prorosyjskie, od dawna jest wskazywany jako potencjalny punkt zapalny, gdzie Rosja mogłaby interweniować pod pretekstem ochrony swoich obywateli. Analitycy z Institute for the Study of War (ISW) wskazują, że Rosja już rozpoczęła tzw. „fazę zero” przygotowań do potencjalnego konfliktu, obejmującą m.in. działania hybrydowe i reorganizację struktur wojskowych przy granicach z NATO. Nowa ustawa może służyć jako narzędzie do eskalacji takich działań, np. poprzez próbę siłowego uwolnienia obywatela aresztowanego za szpiegostwo w jednym z krajów Sojuszu. Taki incydent mógłby stać się testem dla spójności i zdolności reakcji NATO.

ROSJA
Wojna Hybrydowa