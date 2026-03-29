CZ P-10C PORTED COA to najnowsza odsłona pistoletów bezkurkowych od czeskiego producenta, stawiająca na ergonomię i wszechstronność.

Pistolet posiada innowacyjny system redukcji podrzutu oraz montaż optyki COA, który obniża celownik i zwiększa sztywność.

Model ten, z nowym spustem i chwytem, ma sprostać oczekiwaniom zarówno strzelców sportowych, jak i służb mundurowych.

Česká Zbrojovka rozwija pistolet bezkurkowy

Jeden z największych europejskich wytwórców broni palnej, czyli Česká Zbrojovka, od lat rozwija swój pistolet bezkurkowy. Czeski producent był do tej pory znany z klasycznych konstrukcji, głównie kurkowych pistoletów z rodziny CZ75. Jednak w 2017 podczas norymberskich targów IWA, Czesi zaskoczyli wszystkich, prezentując nową konstrukcję.

CZ P-10C bazuje na szkielecie z tworzywa sztucznego, na którym posadowiono stalowy zamek wyposażony w mechanizm uderzeniowy bez kurka zewnętrznego. Broń wyposażono w bezpiecznik spustowy oraz wewnętrzne zabezpieczenia zapobiegające przypadkowym wystrzałom. Co istotne, zgodnie ze sloganem „improving the perfection”, czescy konstruktorzy skupili się na stworzeniu pistoletu charakteryzującego się wysoką ergonomią. Chwyt miał zapewnić jak najlepszą kontrolę nad bronią, a geometria zamka i lufy ograniczyć podrzut.

CZ P-10C kupiła polska Straż Graniczna

Broń w popularnym kalibrze 9 mm PARA dobrze sobie radzi z różnego typu amunicją, nawet gdy jest zanieczyszczona. Dodatkowo dzięki frezowaniu zamka umożliwia instalację celowników mikrokolimatorowych, a dzięki szynie pod lufą - montaż latarek i laserowych wskaźników celów. Taka konfiguracja spowodowała, że czeskimi pistoletami zainteresowali się użytkownicy z resortów siłowych. P-10C kupiła między innymi polska Straż Graniczna.

Česká Zbrojovka pamiętała również o rynku amerykańskim, dostosowując swoją broń do lokalnych wymogów. Zwieńczeniem kampanii na rynku użytkowników instytucjonalnych było zwycięstwo w przetargu na nowy pistolet dla niemieckich sił zbrojnych. Bundeswehra oficjalnie potwierdziła wybór w grudniu 2025. Czeski pistolet pod oznaczeniem P13 model, to wariant Optics Ready (OR) w wykończeniu FDE (Flat Dark Earth). Jak sama nazwa wskazuje, broń jest dostosowana do montażu celowników mikrokolimatorowych. Wcześniej broń została przyjęta na stan przez rodzime siły zbrojne.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

CZ P-10C PORTED COA z celownikiem mikrokolimatorowym

Najnowszą odmianą CZ P-10C jest, debiutujący w lutym 2026, model PORTED COA. Producent, rozwijając swój sztandarowy pistolet bijnikowy, postanowił zawalczyć o bardziej wymagających użytkowników. Kompaktowa „cezetka” została zoptymalizowana tak, aby odpowiadać potrzebom zarówno strzelców sportowych, jak i funkcjonariuszy resortów siłowych.

Zgodnie z zapewnieniami producenta, broń ma charakteryzować się rozwiązaniami redukującymi podrzut, co zwiększa kontrole podczas szybkiego strzelania. Kolejną nowością jest zastosowanie najnowszego montażu celowników mikrokolimatorowych. COA (Compact Optics Aimpoint) charakteryzuje się trójkątnym nacięciem zamka, w które montuje się bezpośrednio celownik. Takie rozwiązanie nie wymaga typowej, aluminiowej płytki adaptera. Za to powoduje, że celownik znajduje się znacznie niżej nad osią lufy oraz poprawia sztywność montażu. Podczas debiutu w Norymberdze broń była prezentowana z celownikiem mikrokolimatorowym Aimpoint COA.

W pistolecie wymieniono również spust oraz wprowadzono nowy chwyt zakończony fabrycznym lejkiem oraz magazynki z wydłużoną stopką. Takie rozwiązania to wyraźny ukłon w kierunku CZ P-10C PORTED COA pokazuje wyraźny kierunek rozwoju współczesnych pistoletów: integrację optyki.