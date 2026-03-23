Modułowy System Broni Strzeleckiej Grot

Jak sama nazwa wskazuje, Modułowy System Broni Strzeleckiej Grot, któremu początek dał program RAWAT, składa się z wielu komponentów. Najbardziej znane są oczywiście karabinki na nabój pośredni, zarówno w układzie klasycznym, jak i bezkolbowym. Jednak w ich cieniu powstała inna bardzo ciekawa konstrukcja. Precyzyjny karabin samopowtarzalny zasilany nabojem 7,62 x 51 mm. Pomimo tego że wszedł na wyposażenie zarówno Wojska Polskiego, jak i Straży Granicznej, nie wzbudza takiego zainteresowania jak Grot – karabinek.

Kurs strzelania z karabinów wyborowych SpKW/D Grot kalibru 7,62×51 mm

Tymczasem w ubiegłym roku strzelcy wyborowi 6. Brygady Powietrznodesantowej ukończyli pierwszy w Wojsku Polskim kurs wykorzystujący samopowtarzalne karabiny wyborowe SpKW/D Grot kalibru 7,62×51 mm. Szkolenie, które odbyło się na poligonie w Nowej Dębie, pozwoliło na przygotowanie żołnierzy do pełnienia roli strzelców wyborowych na poziomie plutonu, zgodnie z wymaganiami współczesnego pola walki.

Co ważne, sprawdziło również obecnych i przyszłych instruktorów, którzy będą odpowiadać za wyszkolenie przyszłych strzelców wyborowych. Program kursu został opracowany w taki sposób, aby uwzględnić doświadczenia z aktualnych konfliktów zbrojnych oraz praktykę zdobywaną przez żołnierzy brygady podczas misji zagranicznych. Mimo że założeniem było celne i powtarzalne trafianie w małe cele na duże odległości, to również szkolono żołnierzy w prowadzeniu dynamicznego ognia z różnych postaw (w ruchu i zza przesłon) do celów na bliskich i średnich dystansach.

Zmiana podejścia do treningu w Wojsku Polskim

Oczywiście zanim kursanci oddali pierwsze strzały, musieli wykazać się gruntowną znajomością taktyki strzelców wyborowych oraz doskonale poznać swoje karabiny oraz celowniki optyczne, z których korzystali podczas zajęć praktycznych. Wymogiem dopuszczającym do zaliczenia było opanowanie zasad balistyki, pomiaru odległości do celu oraz wyliczania nastaw celownika.

Samo szkolenie praktyczne pokazało również zmianę podejścia do treningu w Wojsku Polskim (a przynajmniej w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej). Za cały proces odpowiadali doświadczeni podoficerowie, którzy przekazywali wiedzę w tandemach mentor-uczeń. Na strzelnicy korzystano powszechnie z radarów dopplerowskich służących do pomiaru prędkości pocisku, stacji pogodowych oraz kalkulatorów balistycznych.

Groty 7,62N zastępują powoli przestarzałe konstrukcje SWD

Dzięki takiemu podejściu żołnierze nauczyli się skutecznie i powtarzalnie trafiać w cele na dystansach do 600 metrów. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie skupienia poniżej 1,5 MOA na dystansie 500 m, jednak większość kursantów osiągała jeszcze lepsze wyniki, na poziomie około 1 MOA.

Samo podejście do szkolenia to jedno, lecz cichym bohaterem niewątpliwie stał się nowy karabin precyzyjny. Produkowane przez Fabrykę Broni „Łucznik” Radom Groty 7,62N (znane w Wojsku Polskim jako SpKW) zastępują powoli przestarzałe, samopowtarzalne konstrukcje takie jak SWD. W 2023 roku zamówiono 250 zestawów tej broni, z czego około 60 trafiło do 6. Brygady Powietrznodesantowej, która stała się pionierem ich wdrażania.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

Modułowość to cecha "dużego" Grota

Podobnie jak w karabinku, „dużego” Grota charakteryzuje modułowość. Cecha, która umożliwia m.in. wymianę lufy, dostosowanie do strzelców prawo- i leworęcznych oraz konfigurację elementów takich jak kolba czy łoże. Dodatkowo używana przez spadochroniarzy została skrócona, poprzez zastosowanie lufy o długości 406 mm oraz uproszczonej kolby) i przystosowana do działań desantowych, co zwiększa jej mobilność i funkcjonalność w terenie.

Co warte podkreślenia, wymienność komponentów pomiędzy Grotami do naboju 5,56 x 45mm a 7,62 x 51 mm szacuje się na poziomie 80%, przy praktycznie identycznym rozmieszczeniu manipulatorów. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia przejście z jednego typu broni na drugi. O czym zresztą przekonał się Autor podczas pierwszego strzelania, osiągając skupienie 1,5 MOA na dystansie 600 m.

Grot 7,62N - broń wsparcia precyzyjnego na poziomie drużyny lub plutonu

Grot 7,62N został zaprojektowany jako broń wsparcia precyzyjnego na poziomie drużyny lub plutonu. Jego zadaniem jest rażenie celów na średnich dystansach, wykraczających poza skuteczny zasięg standardowych karabinków 5,56 mm, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mobilności strzelca.

Grot 7,62N stanowi istotny krok w unowocześnianiu uzbrojenia indywidualnego Wojska Polskiego. Wprowadzenie tej konstrukcji pozwala zwiększyć skuteczność pododdziałów poprzez zapewnienie im zdolności do prowadzenia precyzyjnego ognia na większych dystansach, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z innymi elementami ekosystemu Grot.