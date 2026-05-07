KF-21 Boramae gotowy do walki. Korea Południowa zyskuje niezależność od zagranicznych konstrukcji?

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-05-07 15:29

Południowokoreański myśliwiec KF-21 Boramae uzyskał ostateczne zatwierdzenie przydatności bojowej, a to otwiera drogę do jego masowej produkcji i wdrożenia do sił powietrznych. Decyzja zapadła po niemal trzech latach dodatkowych testów prowadzonych od czasu uzyskania przez samolot wstępnej oceny zdolności bojowej w maju 2023 roku.

Koreańczycy promują KF-21
Koreańczycy promują KF-21 Koreańczycy promują KF-21 Koreańczycy promują KF-21 Koreańczycy promują KF-21
Galeria zdjęć 10
  • Południowokoreański myśliwiec KF-21 Boramae otrzymał zgodę na masową produkcję, co oznacza duży krok w uniezależnieniu się kraju od zagranicznych technologii.
  • Myśliwiec generacji 4.5 przeszedł intensywne testy, w tym tankowanie w powietrzu i zrzut uzbrojenia, a pierwsze egzemplarze trafią do służby jeszcze w tym roku.
  • Seul planuje odebrać 120 myśliwców do 2032 roku i rozwija krajowy silnik, a KF-21 może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym.

KF-21 Boramae z pełną gotowością bojową

KF-21 Boramae, myśliwiec generacji 4.5 w wersji Block I, przeznaczonej do walki powietrze–powietrze, przeszedł pomyślnie intensywne testy, które obejmowały m.in. skomplikowane tankowanie w powietrzu oraz zrzut uzbrojenia. "Decyzja ta symbolizuje, że Korea Południowa w pełni zabezpieczyła niezależne zdolności do budowy własnych myśliwców" - oświadczył Ro Dze Man, szef biura projektu KF-21 w DAPA (Agencji ds. Planowania Zakupów Obronnych).

Podkreślił również, że masowa produkcja i wdrażanie samolotu będą kontynuowane bez zakłóceń, dzięki czemu Korea Południowa zyska znaczne wzmocnienie potencjału operacyjnego armii. Program rozwoju KF-21 oficjalnie rozpoczął się w grudniu 2015 roku, a jego zakończenie jest przewidziane na przyszły miesiąc. Od rozpoczęcia pierwszej fazy testów w maju 2021 roku samolot przeszedł szeroki zakres prób naziemnych i w locie, które trwały do lutego bieżącego roku. DAPA poinformowała, że KF-21 Boramae odbył około 1,6 tys. lotów próbnych i 13 tys. testów w locie.

Wzmocnienie sił powietrznych i przyszłe plany

Pierwsze seryjne egzemplarze KF-21 Boramae mają trafić do krajowych sił powietrznych w drugiej połowie bieżącego roku. Myśliwce te zastąpią przestarzałe już samoloty F-4 i F-5, znacząco unowocześniając flotę powietrzną. Jak podaje dziennik „The Korea Herald”, władze w Seulu planują odebrać 40 myśliwców do 2028 roku, a do 2032 roku zamierzają powiększyć flotę o kolejnych 80 sztuk, osiągając tym samym liczbę 120 nowoczesnych maszyn bojowych. Prezydent Korei Południowej, Li Dze Mjung, podczas uroczystości inauguracji myśliwca pod koniec marca, zapowiedział dalsze inwestycje w rozwój zaawansowanych silników lotniczych, materiałów i komponentów, aby przemysł zbrojeniowy kraju mógł się dynamicznie rozwijać.

Równolegle Seul rozwija zaplecze technologiczne programu. Jak wyjaśniał Jetline Marvel, rząd przeznaczył 3,4 mld dolarów na projekt krajowego silnika lotniczego realizowany w latach 2027–2040 przez Hanwha Aerospace. Nowy silnik ma w przyszłości napędzać wersję Block 3 KF-21, ograniczając zależność od zagranicznych dostawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że już teraz myśliwiec KF-21 w ponad 65 proc. wykorzystuje lokalnie produkowane komponenty. Władze liczą również na eksport KF-21 Boramae do państw poszukujących nowoczesnych, ale tańszych alternatyw dla zachodnich myśliwców.

Polecany artykuł:

KF-21 Boramae trafi do Indonezji? Nowy etap współpracy wojskowej Seulu i Dżakar…

KF-21 Boramae alternatywą dla innych myśliwców?

KF-21 projektowany jest jako konstrukcja pomostowa między myśliwcami czwartej i piątej generacji. Maszyna ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Samolot napędzają dwa silniki GE F414-KI, pozwalające osiągnąć prędkość bliską Mach 1,8. Konstrukcja kładzie nacisk m.in. na wysoką manewrowość i obniżoną skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego. Dwusilnikowy układ zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji nad morzem i w trudnym terenie.

Korea Południowa ujawniła ostatnio cenę jednostkową za KF-21 Boramae. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Program wyróżnia się wysoką transparentnością kosztów oraz dużym udziałem krajowych komponentów, a to ogranicza ryzyka polityczne i problemy z łańcuchem dostaw. Block 1 jest myśliwcem przewagi powietrznej, natomiast Block 2 oferuje pełne zdolności wielozadaniowe, w tym precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie oraz współpracę z bezzałogowcami.

Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji. Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń związanych z F-35.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
MYŚLIWIEC
KOREA POŁUDNIOWA