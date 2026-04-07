Korea Południowa przekaże Indonezji prototyp myśliwca KF-21 Boramae po latach sporów o finansowanie.

Dżakarta uregulowała zaległe płatności, co otwiera drogę do transferu technologii i wsparcia technicznego.

Czy to początek dużego kontraktu eksportowego i nowej ery współpracy wojskowej?

Seul i Dżakarta doszły do porozumienia

Korea Południowa zgodziła się przekazać Indonezji jeden z prototypów myśliwca KF-21 Boramae, kończąc trwający od lat spór dotyczący opóźnionych płatności za wspólny program rozwojowy, jak wynika z informacji przekazanych południowokoreańskiemu parlamentowi, o których donosi The Korea Herald.

Zgodnie z ustaleniami osiągniętymi w lutym 2026 roku na poziomie roboczym, Seul przekaże piąty z sześciu wyprodukowanych prototypów myśliwca KF-21 wraz z pakietem obejmującym m.in. transfer technologii oraz wsparcie techniczne. Wartość całości oszacowano na ok. 600 mld wonów, czyli blisko 398,5 mln dolarów. Kwota ta odpowiada zredukowanemu wkładowi Indonezji w program.

Należy przypomnieć, że Indonezja weszła do programu KF-X/KF-21 w 2015 roku. Pierwotnie Dżakarta zobowiązała się pokryć ok. 20 proc. kosztów projektu, czyli ok. 1,6 bln wonów. Problemy budżetowe doprowadziły jednak do wielokrotnych opóźnień w płatnościach, a ostatecznie do renegocjacji i obniżenia udziału finansowego do 600 mld wonów. Indonezja wpłaciła dotychczas 536 mld wonów z uzgodnionej kwoty, w tym ostatnią transzę w marcu br. Pozostała część ma zostać uregulowana do czerwca. Dopiero po pełnym rozliczeniu Seul określi harmonogram przekazania prototypu i dokumentacji.

KF-21 Boramae dla Indonezji

Przekazywany egzemplarz to jednomiejscowy KF-21, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze w maju 2023 roku. Maszyna była wykorzystywana w testach kluczowych systemów, takich jak radar AESA oraz zdolność do tankowania w powietrzu. Jak podaje The Korea Herald decyzja o przekazaniu prototypu nie była oczywista. Seul rozważał wycofanie się z tego kroku po ograniczeniu udziału finansowego przez Indonezję.

Ostatecznie jednak zdecydowano się na kompromis, biorąc pod uwagę potencjał Dżakarty jako przyszłego klienta eksportowego. Według dziennika koreańskie władze uznały, że przekazanie prototypu o ograniczonej wartości bojowej jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż udostępnianie wrażliwych technologii stosowanych w maszynach operacyjnych.

W grze pozostaje 16 myśliwców KF-21

Równolegle trwają rozmowy dotyczące potencjalnego zakupu przez Indonezję 16 myśliwców KF-21. Jeśli Seul i Dżakarta sfinalizowałyby kontrakt, byłaby to pierwsza umowa eksportowa dla tej konstrukcji. Dzięki niej Korea Południowa zyskałaby sporo korzyści, w tym m.in. wielomiliardowy impuls dla południowokoreańskiego przemysłu zbrojeniowego, wzmocnienie ekonomiki produkcji KF-21, czy potwierdzenie, że jej sprzęt budzi zainteresowanie wśród użytkowników. To z kolei ułatwiłoby dalsze promowanie myśliwca wśród innych, potencjalnych nabywców. Obecnie rozważany scenariusz ma zakładać początkowy zakup 16 maszyn i ewentualne zamówienie kolejnych egzemplarzy KF-21 w późniejszym terminie.

KF-21 Boramae alternatywą dla innych myśliwców?

KF-21 projektowany jest jako konstrukcja pomostowa między myśliwcami czwartej i piątej generacji. Maszyna ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Samolot napędzają dwa silniki GE F414-KI, pozwalające osiągnąć prędkość bliską Mach 1,8. Konstrukcja kładzie nacisk m.in. na wysoką manewrowość i obniżoną skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego. Dwusilnikowy układ zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji nad morzem i w trudnym terenie.

Korea Południowa ujawniła ostatnio cenę jednostkową za KF-21 Boramae. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Program wyróżnia się wysoką transparentnością kosztów oraz dużym udziałem krajowych komponentów, a to ogranicza ryzyka polityczne i problemy z łańcuchem dostaw. Block 1 jest myśliwcem przewagi powietrznej, natomiast Block 2 oferuje pełne zdolności wielozadaniowe, w tym precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie oraz współpracę z bezzałogowcami.

Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji. Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń związanych z F-35.