Historyczny dzień dla Korei. KF-21 Boramae oficjalnie zaprezentowany

25 marca 2026 roku w zakładach Korea Aerospace Industries w Sacheon odbyła się uroczystość, w czasie której zaprezentowano pierwszy masowo produkowany myśliwiec KF-21, zwany "Boramae" (Młody Jastrząb). Wydarzenie to stanowi kulminację 25 lat prac, od kiedy prezydent Kim Dae-jung w 2001 roku po raz pierwszy przedstawił wizję budowy własnego, nowoczesnego samolotu bojowego. Nowe odrzutowce, mające zastąpić starzejące się F-4 i F-5, trafią do służby we wrześniu, realizując strategię „niezależnej obrony”.

Prezydent Lee Jae Myung w swoim przemówieniu podkreślił, że dzięki masowej produkcji KF-21 Republika Korei "w końcu weszła w posiadanie broni, która chroni pokój przy użyciu naszej własnej technologii i będzie w powietrzu, na lądzie i morzu demonstrując w ten sposób siłę samowystarczalności obronnej".

„Szybko rozpoczniemy rozwój zaawansowanych silników lotniczych, materiałów i komponentów, nie szczędząc inwestycji ani wsparcia, aby nasz przemysł nadal się rozwijał” – oświadczył Li w zakładach KAI w Sacheon na południu kraju.

Dotychczas kraj opierał swoje bezpieczeństwo w dużej mierze na sprzęcie importowanym, głównie ze Stanów Zjednoczonych. KF-21 jest dowodem na to, że ten model uległ fundamentalnej zmianie.

Ambicje Seulu sięgają znacznie dalej niż tylko obrona własnego nieba. Prezydent Lee Jae Myung jasno zadeklarował, że sukces programu KF-21 to solidny krok w kierunku dołączenia do grona czterech największych potęg obronnych na świecie. Lee podkreślił jednak, że „sukces KF-21 nie polega jedynie na wzmocnieniu zdolności obronnych”.

„Oznacza to raczej, że Republika Korei zapewniła sobie nowe możliwości, które pozwolą jej śmiało konkurować z wiodącymi potęgami obronnymi na świecie” – powiedział Lee.

Ta śmiała wizja opiera się na transformacji, jaką koreański przemysł przeszedł w ostatnich dekadach, czyli od skromnego producenta prostego uzbrojenia do światowego lidera w dziedzinie zaawansowanych technologii.

Później tego samego dnia Lee dokonał inspekcji zakładu produkcyjnego KF-21, gdzie dyrektor generalny KAI, Kim Jong-chool, poinformował go o procesie produkcyjnym, rocznej zdolności produkcyjnej zakładu i aktualnie produkowanych samolotach, w tym o lekkim samolocie bojowym FA-50 i zaawansowanym naddźwiękowym samolocie szkoleniowym T-50. Kraj planuje wprowadzić 40 sztuk w partiach do 2028 roku i zwiększyć je do 120 sztuk do 2032 roku.

KF-21 Boramae jest postrzegany jako kluczowy produkt eksportowy, który ma konkurować na globalnym rynku. Już przed oficjalną prezentacją samolot wzbudzał ogromne zainteresowanie za granicą. Powodem jest jego wydajność, relatywnie niskie koszty utrzymania i duży potencjał do dalszych modyfikacji. To sprawia, że jest atrakcyjną alternatywą dla droższych maszyn zachodnich i zawodnych konstrukcji rosyjskich.

Przed oddaniem do użytku samolotu KF-21 we wrześniu tego roku przejdzie on weryfikację wydajności przez producenta i Siły Powietrzne.

W swoim przemówieniu Lee zadeklarował dalsze inwestycje w zaawansowane technologie lotniczo-kosmiczne i zobowiązał się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu obronnego poprzez dzielenie się z krajami partnerskimi południowokoreańskimi systemami uzbrojenia, technologiami i wiedzą specjalistyczną w zakresie rozwoju.

„Kraj, który kiedyś opierał swoją obronę na broni pochodzącej z zagranicy, stał się krajem, który opracowuje i produkuje zaawansowaną broń w oparciu o własną technologię – i którego broń jest pożądana przez kraje na całym świecie” – powiedział Lee.

Jak mówił dalej: „Nasz dumny myśliwiec będzie bronił przestrzeni powietrznej Republiki Korei i będzie symbolem solidarności oraz posłańcem pokoju na całym świecie”.

Lee zapewnił, że „rząd będzie nadal dążył do osiągnięcia długo oczekiwanej samowystarczalności obronnej, jednocześnie zwiększając rolę Korei Południowej w przyczynianiu się do światowego pokoju i dobrobytu”.

Przyszłość jest teraz: Dalszy rozwój i systemy bezzałogowe

Korea Aerospace Industries nie spoczywa na laurach. KF-21 został zaprojektowany jako platforma ewolucyjna. W planach jest już wersja Block II, która będzie miała zintegrowane uzbrojenie do atakowania celów naziemnych i morskich, oraz przyszłościowy Block III, który dzięki wewnętrznym komorom na uzbrojenie osiągnie pełne właściwości stealth.

Co więcej, KF-21 ma stać się centralnym elementem przyszłego pola walki, działając w systemie współpracy platform załogowych i bezzałogowych (MUM-T). Oznacza to, że pilot Boramae będzie mógł dowodzić rojem autonomicznych dronów bojowych, tzw. "lojalnych skrzydłowych", co zrewolucjonizuje taktykę walki powietrznej.

Prace nad samolotem KF-21 rozpoczęły się w grudniu 2015 roku, a pierwszy prototyp zaprezentowano w kwietniu 2021 roku. Prototyp pomyślnie ukończył swój pierwszy lot w lipcu 2022 roku, a produkcja masowa ruszyła w lipcu 2024 roku. Lot testowy zakończył się w styczniu tego roku.

Debiut KF-21 jest wynikiem ścisłej współpracy między Administracją Programu Zamówień Obronnych (Defense Acquisition Program Administration), Korea Aerospace Industries oraz szeroką siecią instytucji akademickich i badawczych. Skala wysiłków znalazła odzwierciedlenie w samym procesie testów – sześć prototypów KF-21 wykorzystano do przeprowadzenia 955 testów naziemnych i 1601 testów w locie.

Oczekuje się, że wczesne partie KF-21 będą miały wskaźnik lokalizacji do 65 procent – ​​wyższy niż poniżej 50 procent odnotowany w pierwszej produkcji TA-50. Seul ma nadzieję zwiększyć ten wskaźnik do 80 procent, przy czym silnik będzie jedyną główną częścią opartą na technologii amerykańskiej.

Szczególnym partnerem w programie jest Indonezja, która od początku była zaangażowana w rozwój myśliwca. Jednak przedłużająca się saga zaległych płatności i zmniejszenie wkładu w program popsuły stosunki między krajami. Koreański dziennik JoongaAng Daily informował, że Indonezja nie otrzyma już piątego prototypu samolotu na potrzeby lokalnych testów w locie i integracji uzbrojenia, jak pierwotnie planowano.

Mimo pewnych zawirowań we współpracy, oczekuje się, że Dżakarta wkrótce sfinalizuje umowę na zakup pierwszej partii 16 maszyn, prezydent Indonezji Prabowo Subianto, odbędzie wizytę dniach od 31 marca do 2 kwietnia w Republice Korei.

Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały list intencyjny dotyczący KF-21 w kwietniu ubiegłego roku, a wiceminister obrony tego państwa zasiadł nawet na tylnym siedzeniu prototypu KF-21 podczas swojej wizyty w Sacheon. Zainteresowanie Abu Zabi znajduje odzwierciedlenie w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, która ostatnio wykazała ogromne zainteresowanie wspólnym rozwojem przyszłych wersji tego odrzutowca w celu zbudowania własnego krajowego ekosystemu lotnictwa i kosmonautyki.

Zainteresowanie wyraża również Polska, która po zakupie samolotów FA-50, z uwagą obserwuje rozwój KF-21 jako potencjalnego uzupełnienia Sił Powietrznych w przyszłości.

KF-21 projektowany jest jako konstrukcja pomostowa między myśliwcami czwartej i piątej generacji. Maszyna ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Samolot napędzają dwa silniki GE F414-KI, pozwalające osiągnąć prędkość bliską Mach 1,8. Konstrukcja kładzie nacisk m.in. na wysoką manewrowość i obniżoną skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego. Dwusilnikowy układ zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji nad morzem i w trudnym terenie.

Korea Południowa ujawniła ostatnio cenę jednostkową za KF-21 Boramae. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Program wyróżnia się wysoką transparentnością kosztów oraz dużym udziałem krajowych komponentów, a to ogranicza ryzyka polityczne i problemy z łańcuchem dostaw. Block 1 jest myśliwcem przewagi powietrznej, natomiast Block 2 oferuje pełne zdolności wielozadaniowe, w tym precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie oraz współpracę z bezzałogowcami.

Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji. Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń związanych z F-35.