Indonezja rozważa zakup 16 myśliwców KF-21 Boramae, co może ożywić wspólny program rozwoju samolotu.

Transakcja ma być sfinalizowana podczas wizyty prezydenta Indonezji w Korei Południowej.

KF-21 Boramae, koreański myśliwiec wielozadaniowy, może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla wielu państw.

Eksport KF-21 coraz bliżej?

Według informacji podawanych przez Kdefense News, Dżakarta rozważa podpisanie kontraktu na zakup 16 myśliwców KF-21 Boramae podczas wizyty prezydenta Prabowo Subianto w Korei Południowej zaplanowanej na 31 marca - 2 kwietnia br. Porozumienie mogłoby zostać ogłoszone podczas szczytu z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem, który ma odbyć się 1 kwietnia w Seulu, zauważa serwis.

Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, będzie oznaczać wielomiliardowy impuls dla południowokoreańskiego przemysłu zbrojeniowego oraz istotne wzmocnienie programu KF-21, myśliwca wielozadaniowego opracowanego w Korei Południowej. Indonezja od lat uczestniczy w tym projekcie jako partner przemysłowy. Wcześniej podpisała memorandum zakładające zakup 48 samolotów KF-21 po zakończeniu prac rozwojowych. W ostatnich latach pojawiły się jednak wątpliwości co do realizacji tych planów, ponieważ Dżakarta równolegle prowadziła inne programy modernizacji lotnictwa, w tym zakup francuskich Rafale oraz współpracę przy tureckim myśliwcu KAAN.

Obecnie rozważany scenariusz ma zakładać początkowy zakup 16 maszyn i ewentualne zamówienie kolejnych egzemplarzy KF-21 w późniejszym terminie. Jednym z problemów we współpracy pozostaje również kwestia finansowania programu. Indonezja pierwotnie zobowiązała się do wniesienia 1,6 bln wonów (ok. 1,2 mld dolarów) na rozwój samolotu. Później zaproponowała jednak ograniczenie wkładu do ok. 600 mld wonów (ok. 400 mln dolarów), akceptując w zamian mniejszy zakres transferu technologii.

Kdefense News zwraca również uwagę na informacje przekazane przez administrację prezydencką w Seulu. Jak zaznaczono, podczas wizyty przywódcy Indonezji planowane są rozmowy dotyczące handlu, inwestycji i współpracy obronnej, a także rozwoju partnerstwa w nowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i infrastruktura. Jeśli faktycznie Seul i Dżakarta ogłosiłyby podpisanie kontraktu mogłoby to ustabilizować współpracę obu państw i zwiększyć szanse programu KF-21 Boramae na sukces eksportowy. Nie jest bowiem tajemnicą, że Korea Południowa intensywnie poszukuje zagranicznych klientów dla swojego pierwszego krajowego myśliwca wielozadaniowego.

KF-21 Boramae po czteroletnich testach

Południowa Korea pod koniec stycznia br. poinformowała, że osiągnęła ważny etap w rozwoju własnego lotnictwa bojowego. Myśliwiec KF-21 Boramae pomyślnie zakończył wówczas czteroletni program testów w locie, rozpoczęty w lipcu 2022 r. wraz z pierwszym lotem prototypu. W trakcie testów wykonano 1600 lotów testowych i sprawdzono ponad 13 tys. scenariuszy operacyjnych z użyciem sześciu prototypów.

Jak informowała południowokoreańska agencja DAPA, na którą powołuje się serwis Jetline Marvel, próby obejmowały m.in. loty z dużym kątem natarcia, tankowanie w powietrzu, integrację uzbrojenia powietrze-powietrze oraz testy rodzimego radaru AESA. Całość zakończono dwa miesiące przed planowanym terminem. Było to możliwe dzięki rozszerzeniu rejonów testów i intensywnemu wykorzystaniu tankowania w powietrzu.

Koreański myśliwiec gotowy na służbę

Zakończenie testów oznacza przejście do końcowej fazy programu. Rozwój KF-21 ma zostać formalnie zamknięty w połowie 2026 r., a pierwsze dostawy dla Sił Powietrznych Republiki Korei planowane są na drugą połowę tego samego roku. Seryjna produkcja w 2026 r. ma objąć obejmie około 100 maszyn w dwóch wariantach. Początkowo samoloty będą realizować zadania myśliwskie, a zakres misji ma być stopniowo rozszerzany.

Równolegle Seul rozwija zaplecze technologiczne programu. Według serwisu Jetline Marvel, południowokoreański rząd przeznaczył 3,4 mld dolarów na projekt krajowego silnika lotniczego realizowany w latach 2027–2040 przez Hanwha Aerospace. Nowy silnik ma w przyszłości napędzać wersję Block 3 KF-21, ograniczając zależność od zagranicznych dostawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że już teraz myśliwiec KF-21 w ponad 65 proc. wykorzystuje lokalnie produkowane komponenty. Władze liczą również na eksport KF-21 Boramae do państw poszukujących nowoczesnych, ale tańszych alternatyw dla zachodnich myśliwców. Wśród potencjalnych klientów znajduje się wspomniana wcześniej Indonezja.

KF-21 Boramae alternatywą dla innych myśliwców?

KF-21 projektowany jest jako konstrukcja pomostowa między myśliwcami czwartej i piątej generacji. Maszyna ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Samolot napędzają dwa silniki GE F414-KI, pozwalające osiągnąć prędkość bliską Mach 1,8. Konstrukcja kładzie nacisk m.in. na wysoką manewrowość i obniżoną skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego. Dwusilnikowy układ zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji nad morzem i w trudnym terenie.

Korea Południowa ujawniła ostatnio cenę jednostkową za KF-21 Boramae. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Program wyróżnia się wysoką transparentnością kosztów oraz dużym udziałem krajowych komponentów, a to ogranicza ryzyka polityczne i problemy z łańcuchem dostaw. Block 1 jest myśliwcem przewagi powietrznej, natomiast Block 2 oferuje pełne zdolności wielozadaniowe, w tym precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie oraz współpracę z bezzałogowcami.

Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji. Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń związanych z F-35.