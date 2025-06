Wizyta polskiej delegacji w Korei. Pokaz myśliwca KF-21 Boramae

26 czerwca 2025 roku polska delegacja na czele z inspektorem sił powietrznych gen.dyw Ireneuszem Nowakiem miała okazję wizytować zakłady Korea Aerospace Industries (KAI) w miejscowości Sachon, gdzie zapoznano się z zaawansowanymi procesami produkcyjnymi myśliwców FA-50, w tym wersji FA-50PL, która została specjalnie dostosowana do wymagań Wojska Polskiego. Miało to duże znaczenie zarówno z wojskowego, jak i przemysłowego punktu widzenia. Wydarzenie to stanowiło ważny krok w zacieśnianiu polsko-koreańskiej współpracy w zakresie technologii lotniczych i budowy potencjału operacyjnego polskiego lotnictwa.

W pierwszej części wizyty delegacja szczegółowo zapoznała się z aktualnym stanem realizacji zamówienia na 36 egzemplarzy FA-50 w wersji FA-50PL, czyli dostosowanej do wymagań operacyjnych i technicznych polskiego lotnictwa. Jest to rozszerzenie kontraktu zawartego w 2022 roku, który zakładał najpierw zakup 12 maszyn w wersji „Gap Filler” podstawowej, lecz zdolnej do szybkiego wdrożenia, a następnie pozyskanie nowej partii, już bardziej zaawansowanej technicznie.

FA-50PL ma otrzymać radar AESA (aktywny radar z elektronicznym skanowaniem fazowym), uzbrojenie klasy powietrze–powietrze AMRAAM oraz zasobniki celownicze, dzięki czemu może realizować zarówno misje wsparcia bezpośredniego, jak i pełnić rolę lekkiego myśliwca. Polacy mieli okazję przyjrzeć się zarówno liniom montażowym, jak i gotowym egzemplarzom maszyn, co pozwalało na bieżącą kontrolę postępów produkcyjnych. Nie jest tajemnicą, że tempo realizacji kontraktu z KAI jest w Polsce oceniane bardzo pozytywnie, pierwsze 12 samolotów dostarczono w ekspresowym tempie kilkunastu miesięcy, co w warunkach globalnych opóźnień i przeciążenia łańcuchów dostaw stanowi spory sukces.

Jednak najciekawszym momentem wizyty był lot pokazowy nowego koreańskiego myśliwca KF-21 Boramae, w którym udział jako obserwatorzy lub pasażerowie wzięli członkowie polskiej delegacji. KF-21 to najważniejszy projekt lotniczy w historii Republiki Korei. Maszyna klasy 4.5 generacji, będąca jednocześnie próbą wejścia do światowej czołówki producentów zaawansowanych samolotów bojowych, została zaprojektowana jako maszyna o dużym udźwigu, niskiej wykrywalności, wysokiej prędkości przelotowej i bardzo szerokich możliwościach integracji systemów uzbrojenia zarówno zachodnich, jak i koreańskich.

Choć na obecnym etapie samolot nie jest jeszcze w pełni operacyjny, to prowadzone testy, demonstracje i wdrażanie do produkcji świadczą o tym, że Koreańczycy bardzo poważnie traktują jego przyszłość jako eksportowego hitu i jako filaru własnej niezależności operacyjnej.

Lot pokazowy był dla KAI nie tylko demonstracją technologii, ale również sygnałem polityczno-strategicznym skierowanym do Warszawy. Można go odczytywać jako zaproszenie do pogłębionej współpracy – nie tylko w zakresie zakupu gotowego produktu, ale również w sferze wspólnego rozwoju, transferu technologii, być może także udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w przyszłej logistyce czy wsparciu eksploatacyjnym KF-21.

Loty szkoleniowe FA-50 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z perspektywy południowokoreańskiej wizyta ta miała również charakter demonstracyjny – KAI i rząd Republiki Korei coraz mocniej promują swój myśliwiec KF-21 na rynkach europejskich, a Polska jawi się jako potencjalny klient o wysokim prestiżu, który już pokazał zdolność do szybkiego kontraktowania sprzętu i sprawnego wdrażania nowych technologii.

Opracowana koncepcja „Team KF-21” zakłada ścisłą współpracę między KAI, koreańskim rządem, siłami zbrojnymi i przemysłem w celu wsparcia ekspansji eksportowej. W przypadku sukcesu w Polsce Korea mogłaby zyskać bardzo silny punkt odniesienia w Unii Europejskiej i NATO, a sam KF-21 wejść na rynek, na którym dotąd dominują amerykańskie i europejskie maszyny.

W szerszym kontekście geopolitycznym ta wizyta wpisuje się w pogłębianie strategicznego partnerstwa między Polską a Koreą Południową, obejmującego nie tylko lotnictwo, ale też wojska lądowe (K2, K9, Chunmoo), potencjalnie również marynarkę wojenną i cyberbezpieczeństwo. Otwiera to przed oboma krajami nowe możliwości tworzenia wspólnych projektów przemysłowych, transferów technologii i budowy zdolności operacyjnych opartych na kompatybilnych rozwiązaniach technicznych.