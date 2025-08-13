Nitro-Chem i Grupa Azoty zacieśniają współpracę. Wspólny rozwój technologii materiałów wybuchowych

Nitro-Chem oraz Grupa Azoty podpisały list intencyjny w sprawie produkcji materiałów wybuchowych.

Umowa ta otwiera szersze możliwości współpracy pomiędzy tymi spółkami w przyszłości.

Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje koncepcję budowy trzech fabryk amunicji, których celem jest zwiększenie krajowych możliwości produkcyjnych i uniezależnienia się od zagranicznych dostawców.

List intencyjny podpisany

Podpisanie listu intencyjnego jest początkiem procesu, który ma mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego i obronnego. Strony zapewniły, że są gotowe do zawarcia innych umów, określających szczegółowe zasady współpracy. Niezależnie od podpisanego listu intencyjnego, Polska Grupa Zbrojeniowa już teraz realizuje koncepcję budowy trzech fabryk amunicji. Ma to pozwolić na osiągnięcie od 2028 roku zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji kalibru 155 mm na poziomie 180 tys. sztuk oraz znacząco zwiększyć możliwości w zakresie pozostałych rodzajów amunicji wielkokalibrowej, m.in. 120 mm.

Nitro-Chem, czyli Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. z Bydgoszczy, to spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, specjalizująca się w produkcji materiałów wybuchowych. Firma jest jednym z kluczowych dostawców trotylu (TNT), heksogenu (RDX), kompozycji wybuchowych, ładunków formowanych oraz amunicji artyleryjskiej i bomb lotniczych dla polskich sił zbrojnych, oraz armii sojuszniczych w ramach NATO.

Jako Polska Grupa Zbrojeniowa jesteśmy zdeterminowani, aby w możliwie najkrótszym czasie zwiększyć krajowe zdolności produkcyjne w obszarze amunicji 155 mm. Projekt 3 fabryk amunicji, dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, jest już realizowany i konsekwentnie wdrażamy założenia biznesplanu. Współpraca z Grupą Azoty to dodatkowy element projektu amunicyjnego, który ma na celu zapewnienie jeszcze większej suwerenności dostaw, w tym przypadku w kontekście TNT. Współpraca ta wpisuje się w podstawową wartość, jaką dla PGZ jest partnerstwo z podmiotami z otoczenia biznesowego – wskazuje Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Podpisane porozumienie to wyraz naszego zaangażowania w budowanie silnych, polskich kompetencji w obszarze chemii przemysłowej i materiałów wybuchowych. Cieszymy się z nawiązania partnerstwa, które otwiera nowe perspektywy dla innowacyjnych projektów i rozwoju kompetencji technicznych — powiedział Arkadiusz Miszuk, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A.

Strategia amunicyjna

Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje koncepcję budowy trzech nowoczesnych fabryk amunicji w Polsce, których celem jest zwiększenie krajowych zdolności produkcyjnych i uniezależnienie się od dostaw zagranicznych w kluczowych segmentach uzbrojenia. Projekt ma charakter strategiczny, wpisując się zarówno w potrzeby modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, jak i w plany zwiększenia gotowości produkcyjnej w sytuacjach kryzysowych.

Pierwsza Fabryka: Odpowiada za produkcję pocisków w technologii dotychczasowej z partiami do 100 tys. sztuk rocznie. Druga Fabryka: Nastawiona na produkcję nowej generacji pocisków dla armatohaubic, takich jak KRAB, KRAB-2 oraz K9 – do 80 tys. sztuk rocznie. Trzecia Fabryka tj. Prochownia: Zajmuje się produkcją nowej generacji prochów oraz ładunków do amunicji wielkokalibrowej.