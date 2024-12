Amunicja do moździerzy Rak, karabinów wyborowych i maszynowych. Podpisano umowę z Mesko i Dezamet

Okres przed świętami to szczególny okres dla Wojska Polskiego, bo zawsze są podpisywane kolejne umowy dla wojska. 20 grudnia poza podpisaniem umowy na satelity podpisano także umowę z PGZ, Mesko i Dezamet na amunicję 120 mm do moździerzy RAK oraz 12,7 mm do karabinów wyborowych i maszynowych. Wartość kontraktów to blisko 100 mln zł jak przekazał na platformie X sekretarz stanu w MON Paweł Bejda.

Jak dodaje Agencja Uzbrojenia we wpisie na X latach 2024-2027 ponad miliona szt. amunicji kal. 12,7 mm za kwotę ok. 90 mln zł brutto. Kontrakt obejmuje różne typy nabojów. Umowę zrealizuje PGZ MESKO. W latach 2026-2027 kilkudziesięciu tys. szt. amunicji moździerzowej kal. 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK. Umowę zrealizuje DEZAMET.