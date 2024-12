Umowa na satelity obserwacyjne dla Wojska Polskiego. Szef MON: Wkraczamy w przestrzeń, która jest przyszłością

W obecności ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka - kamysza oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka 20 grudnia została podpisana umowa na satelity obserwacyjne dla wojska.

Zgodnie z umową Siły Zbrojne RP pozyskają 4 mikrosatelity oparte o rozwijaną przez spółkę Creotech Instruments SA. platformę HyperSat, wyposażone w instrumenty optyczne umożliwiające pozyskiwanie i przesyłanie do segmentu naziemnego danych obrazowych Ziemi w zakresie fal odpowiadających pasmom bliskiej poczerwieni oraz światła widzialnego.

Umowa pozwoli na rozszerzenie zdolności dla Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelitarne systemy optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Wartość zamówienia wynosi ok. 556,7 mln zł brutto. Wyniesienie satelitów oraz osiągnięcie przez nie niskiej orbity heliosynchronicznej (SSO) jest planowane do 2027 roku. Parametry tej orbity pozwalają na przelot konstelacji zawsze w jednakowych warunkach oświetleniowych, tj. o stałej godzinie nad obserwowanym fragmentem powierzchni planety, zapewniając równocześnie niski interwał rewizyt.

Z kolei część naziemna będzie składała się z dwóch kolejnych segmentów: Kontroli Misji oraz Przetwarzania Danych Obrazowych. Zadaniem tego pierwszego będzie dwukierunkowa komunikacja z satelitami, włączając odbieranie poprzez stacje naziemne napływających danych telemetrycznych i obrazowych, które w dalszej kolejności będą przetwarzane przez wyspecjalizowany do tych zadań Segment Przetwarzania Danych Obrazowych.

Jak mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz po podpisaniu umowy:

"Dzisiaj nie będzie przyziemnie — dzisiaj będzie kosmicznie. Wkraczamy w przestrzeń, która jest przyszłością i którą będziemy intensywnie rozwijać. Podjęliśmy decyzję o budowie wojsk dronowych, komponentu medycznego, a także o rozwoju zdolności kosmicznych: operacyjnych, obserwacyjnych i w każdym innym wymiarze. Przyszłość należy do tej przestrzeni i do działań, które będziemy w niej prowadzić. Dlatego dzisiaj podpisana umowa dotycząca czterech satelitów w programie jest niezwykłym osiągnięciem polskich sił zbrojnych".

Jak dodał z kolei sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk:

"Dzisiaj mówimy o historycznej decyzji ministra obrony narodowej, pana wicepremiera Władysława Kosiniaka - Kamysz, która jest momentem przełomowym z punktu widzenia Polski. Pragnę przypomnieć, że ostatnim polskim akcentem w dziedzinie eksploracji kosmosu była obecność w przestrzeni kosmicznej generała Hermaszewskiego. Dziś możemy jasno powiedzieć, że w 2026 roku polskie satelity znajdą się na orbicie, a już w przyszłym roku — zgodnie z planem — pierwszy polski satelita zostanie wyniesiony w kosmos. To są rzeczywiście informacje na miarę kosmosu. To zupełnie nowa domena, w której Wojsko Polskie do tej pory nie działało".