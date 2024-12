Umowa została zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Fabryką Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Umowa dotyczy dostaw ok. 45 tys. karabinków MSBS GROT C16 FB-A2, 13 tys. pistoletów samopowtarzalnych kal. 9 mm VIS 100 oraz 1,3 tys. granatników podwieszanych do karabinka MSBS GROT kal. 40 mm. Kontrakt zakłada również możliwość uruchomienia części opcjonalnej, polegającej na dostawie dodatkowych karabinków MSBS, pistoletów VIS 100 oraz granatników podwieszanych. Całkowita wartość umowy wynosi ponad 1 mld zł brutto. Podpisana umowa zakłada realizację części gwarantowanej i opcjonalnej kontraktu w latach 2026-2029.

Powyższy kontrakt zakłada również możliwość uruchomienia części opcjonalnej, w latach 2027-2028, za kwotę ok. 363 mln zł brutto, polegającej na dostawie dodatkowych ok. 22,9 tys. karabinków MSBS, ok. 7,4 tys. pistoletów VIS 100 oraz 500 granatników podwieszanych.

Jak mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz po podpisaniu umowy:

Kupujemy karabinki GROT w wersji zmodyfikowanej, produkowane przez fabrykę "Łucznik", która naprawdę robi ogromne wrażenie. To są nowoczesne i potrzebne produkty. Kupujemy około 46 tysięcy sztuk w zakupie gwarantowanym oraz z opcją zakupu kolejnych. Do tego dochodzą pistolety VIS 100 – planujemy zakupić 13,5 tysiąca sztuk. Oprócz tego zamawiamy także granatniki podwieszane do karabinków Grot – 1300 sztuk. Łącznie to imponująca liczba karabinków, pistoletów i granatników, które będą sukcesywnie dostarczane do polskiej armii.

Granatnik podwieszany kal. 40 mm, karabinek MSBS kal. 5,56 mm, pistolet samopowtarzalny kal. 9 mm VIS 100 zostały opracowane przez Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. w ramach podsystemu uzbrojenia programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN i są już od kilku lat wdrażane do Sił Zbrojnych RP.

5,56 mm karabinek szturmowy GROT, opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze karabinka skonstruowanego w programie MSBS (Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej) 5,56 mm, otrzymała w 2016 r. Kompania Reprezentacyjna WP. W listopadzie 2017 karabinek, któremu nadano nazwę Grot, na cześć gen. Stefana "Grota" Roweckiego, trafił do WOT. Od 2019 r. używają go także wojska operacyjne, a obecnie także policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna i Lasy Państwowe.

W 2020 r. z ramienia Inspektoratu Uzbrojenia został podpisany pierwszy kontrakt na pozyskanie pierwszej partii karabinków MSBS GROT w latach 2020-2026 za kwotę ok. 177 mln zł brutto. Wcześniej karabinki były zamawiane m.in. przez Wojska Specjalne. W efekcie zawieranych w latach 2020-2024 kolejnych aneksów i umów Siły Zbrojne RP otrzymają, uwzględniając możliwość uruchomienia opcji z podpisanej umowy, ponad 250 tys. karabinków MSBS GROT, spośród których już blisko 150 tys. zostało przekazanych żołnierzom Wojska Polskiego.

Pistolet VIS - Nazwa pistoletu nawiązuje do pistoletu wz. 35 Vis, produkowanego przez Fabrykę Broni w latach 1936-1939. Liczba 100 jest odniesieniem do wprowadzenia broni w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Pistolet jest wynikiem rozwijanej od 2013 roku konstrukcji PR-RAGUN i stanowi element indywidualnego systemu walki Tytan. Pistolet samopowtarzalny VIS 100 kal. 9x19 mm służy do walki na krótkim dystansie, nieprzekraczającym 50 metrów. Magazynek pistoletu mieści 15 nabojów. Broń wyposażona jest w mechanizm spustowy pojedynczego i podwójnego działania. Przystosowana jest do użytku przez praworęcznych, jak i leworęcznych strzelców. Posiada szynę akcesoryjną Picatinny, służącą do zamocowania pod lufą dodatkowego oprzyrządowania tj. oświetlenia taktycznego, laserowego wskaźnika celu, zaś trytowe i kontrastowe przyrządy celownicze ułatwiają oddawanie strzałów w nocy bądź miejscach słabo oświetlonych.

Pierwszy kontrakt z grudnia 2018 roku, nadzorowany przez JW NIL, polegał na pozyskaniu ok. 20 tys. pistoletów na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej. Druga umowa, z maja 2023 roku, obejmuje dostawę blisko 28 tysięcy pistoletów, z terminem dostaw do końca 2026 roku.