To już dziś. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego, ustanowione na cześć „Cudu nad Wisłą”, to hołd dla polskich żołnierzy, którzy od wieków bronią ojczyzny. To także okazja do refleksji nad ich poświęceniem i odwagą. Obchody tradycyjnie obejmują uroczyste msze, składanie wieńców pod pomnikami oraz pokazy sprzętu wojskowego.

Jak przekazał MON, na Wisłostradzie trwają ostanie przygotowania do rozpoczęcia defilady.

Co zobaczymy na defiladzie?

Defilada w Warszawie rozpocznie się po godzinie 12, czyli w samo południe 15 sierpnia. Rozpocznie ją desant flagowy. Flaga Rzeczypospolitej, która będzie towarzyszyła temu desantowi, to flaga o powierzchni 170 metrów kwadratowych. Tegoroczna defilada odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”.

Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych, przemaszerują głównymi ulicami stolicy. Ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz niemal 200 żołnierzy z wojsk sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. 300 jednostek sprzętu, w tym czołgi Leopard, K2 i Abrams, wozy bojowe Borsuk i Rosomak, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot i systemy artyleryjskie HIMARS. I 50 statków powietrznych, w tym samoloty F-16.

O godzinie 12:00 jednocześnie na Półwyspie Helskim rozpocznie się parada morską okrętów.

Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uroczystości w Warszawie

Obchody Święta Wojska Polskiego to nie tylko okazja do uczczenia bohaterstwa żołnierzy, ale również do przypomnienia o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Tegoroczne uroczystości, przypadające w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zapowiadają się imponująco.

Msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego: Rozpocznie obchody o godzinie 9:00.

Uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza: O godzinie 10:00 na Placu Józefa Piłsudskiego.

Defilada wojskowa "Dziękujemy za Waszą Służbę": Punktualnie w południe na warszawskiej Wisłostradzie.

Kulminacyjnym momentem będzie defilada wojskowa, która odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Jak zapowiada Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, celem defilady jest „pokazanie trwającej transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne”.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie

W związku z defiladą, Wisłostrada zostanie zamknięta na całej długości, a także część mostów nad Wisłą. Organizatorzy apelują o wcześniejsze zaplanowanie trasy i uwzględnienie utrudnień.

Pikniki wojskowe i inne atrakcje

Poza defiladą, w planach są liczne pikniki wojskowe, występy artystyczne i pokazy sprzętu w całym kraju. W Warszawie, na Cytadeli, odbędzie się całodzienny piknik wojskowy. Będzie można zobaczyć czołgi Leopard, Abrams, K2, bojowe wozy Bradley, armatohaubice Krab, wyrzutnie HIMARS, Rosomaki, Poprad, Langusta, Rak, roboty saperskie, drony Bayraktar TB2. Sprzęt armii sojuszniczych. Będzie obecny także symulator strzelecki i saperski tor przeszkód. Będzie można zjeść także tradycyjną wojskową grochówkę.

Poza tym będą obecne stoiska promocyjne i informacyjne Wojska Polskiego. Odbędą się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej oraz widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – godzina 19:00 na głównej scenie.

To już dziś - wielkie spotkanie z wojskiem w #MuzeumWojskaPolskiego w godzinach 10:00 – 18:00✅Pokazy sprzętu wojskowego – czołgi Leopard, Abrams, K2, bojowe wozy Bradley, armatohaubice Krab, wyrzutnie HIMARS, Rosomaki, Poprad, Langusta, Rak, roboty saperskie, drony Bayraktar… pic.twitter.com/fgasE1e6a3— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 15, 2025

Setki sztuk sprzętu wojskowego i tysiące żołnierzy. Próba do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

W sobotę, 16 sierpnia, odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą. Na ekspozycji będzie można zobaczyć artefakty związane z uczestnikami bitwy. W ramach imprezy zaplanowano pokazy sprzętu wojskowego, występy artystyczne i tradycyjny poczęstunek wojskowy.

Dlaczego obchodzimy Święto Wojska Polskiego?

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To kluczowe wydarzenie w historii Polski, które zadecydowało o zachowaniu niepodległości i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. Zwycięstwo polskiego wojska nad Armią Czerwoną miało ogromne znaczenie dla losów kontynentu.

Praktyczne informacje dla uczestników obchodów