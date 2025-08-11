Pierwszy śmigłowiec AW149 w PZL Świdnik nabiera docelowych kształtów. Jesienią potencjalne przekazanie

Agencja Uzbrojenia we wpisie na platformie X postanowiła podzielić się informacją na temat produkcji śmigłowców AW149 w PZL Świdnik dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jak możemy przeczytać we wpisie:

"Pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL Świdnik nabiera docelowych kształtów - już jesienią oczekujemy na przekazanie maszyny naszym Kawalerzystom".

Zobaczcie jak wygląda produkcja #AW149 dla @25BKPow - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w @PZLSwidnik nabiera docelowych kształtów - już jesienią oczekujemy na przekazanie maszyny naszym Kawalerzystom. pic.twitter.com/e7MJ6QlUaZ— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) August 11, 2025

🪂 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w światowej czołówce zawodów Leapfest w USA!🚁Instruktorzy spadochronowi z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 🚁 powrócili z międzynarodowych zawodów Leapfest w Stanach Zjednoczonych, odnosząc sukces i potwierdzając przynależność do światowej… pic.twitter.com/N12SBXO8jy— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 11, 2025

Warto nadmienić, co przekazało Dowództwo Generalne, że instruktorzy spadochronowi z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej powrócili z międzynarodowych zawodów Leapfest w Stanach Zjednoczonych, odnosząc sukces i potwierdzając przynależność do światowej elity. Indywidualnie żołnierz 25BKPow uhonorowany został prestiżową nagrodą SGM CHRISTOPHER L. CALLAN INTERNATIONAL JUMPMASTER AWARD.

Pierwszy AW149 z PZL-Świdnik w powietrzu

14 kwietnia 2025 r., pierwszy AW149 krajowej produkcji wykonał lot testowy w ramach procedury na zgodność śmigłowca z konfiguracją projektową tzw. Acceptance Test Procedure (ATP).

Dostawy śmigłowców AW149 zaplanowano na lata 2023–2029. Kontrakt od początku przewidywał pełną produkcję w Polsce, wraz z transferem technologii i stworzeniem infrastruktury do produkcji oraz serwisu. Pierwsze egzemplarze zbudowano jednak we włoskich zakładach Leonardo w Vergiate. Do końca 2023 roku 25. Brygada Kawalerii Powietrznej otrzymała trzy śmigłowce AW149. Polska konfiguracja obejmuje systemy obserwacyjne, karabiny maszynowe 7,92 mm, rakiety kierowane i niekierowane (w tym 800 pocisków AGM-114R2 Hellfire II), a także systemy samoobrony. Uzbrojenie może być montowane w kabinie lub na zewnętrznych węzłach.

Polska kupuje śmigłowce AW149 dla Wojsk Lądowych

1 lipca 2022 r. Polska podpisała umowę z Leonardo na dostawę 32 śmigłowców AW149 dla Wojsk Lądowych, o wartości około 8,25 mld PLN (1,76 mld EUR). Kontrakt obejmuje pakiet logistyczny (części zamienne, sprzęt do obsługi naziemnej) oraz szkolenie pilotów i personelu technicznego, zaawansowane symulatory.

W niespełna rok od podpisania kontraktu pierwszy śmigłowiec AW149 zszedł z linii montażowej w zakładach Leonardo w Vergiate we Włoszech, co było odpowiedzią na pilne potrzeby i realizację warunków umowy. Jednocześnie rozpoczęły się szkolenia polskich pracowników PZL-Świdnik na specjalistycznych stanowiskach w Leonardo. Już od pierwszego egzemplarza dla polskiej armii w procesie produkcji uczestniczyli specjaliści z Polski. Kluczowym założeniem kontraktu od początku było uruchomienie pełnej produkcji AW149 w Polsce, wraz z transferem technologii oraz stworzeniem infrastruktury do produkcji i obsługi technicznej śmigłowców.

Śmigłowiec AW149 ma zastąpić przestarzałe maszyny Mi-8 i Mi-17, a także wesprzeć flotę w kategorii lżejszych śmigłowców transportowych. W polskim wojsku, szczególnie dla 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, zwiększy mobilność, poprawi zdolności szybkiego reagowania i ewakuacji medycznej, a w przyszłości może zostać zintegrowany z systemami rozpoznania i precyzyjnego rażenia.

AW149 jest wielozadaniowym, średnim śmigłowcem wojskowym produkowanym przez włoskie Leonardo Helicopters. Został zaprojektowany z myślą o wszechstronnych zadaniach taktycznych, takich jak:

transport żołnierzy

ewakuacja medyczna (MEDEVAC),

desant i wsparcie ogniowe,

operacje poszukiwawczo-ratownicze (SAR/CSAR),

misje specjalne i działania w środowisku wysokiego zagrożenia (w tym w nocy i przy użyciu NVG).

Ma zaawansowane systemy awioniczne, nowoczesne sensory i może być wyposażony w uzbrojenie kierowane i niekierowane, w tym wyrzutnie rakiet, karabiny maszynowe, a także zasobniki z systemami walki elektronicznej.

Oprócz dwóch pilotów i dwóch strzelców pokładowych, obsługujących umieszczone w bocznych oknach kabiny desantowej karabiny maszynowe 7,62 mm, na pokład można zabrać do 12 żołnierzy z uzbrojeniem i wyposażeniem. Warto przypomnieć, że oprócz tej wersji wsparcia bojowego, o której jest mowa, śmigłowce AW149 mają być również zakupione w wersji dowodzenia oraz w wariancie walki elektronicznej i rozpoznania. Nie będą to jednak raczej maszyny, którymi wojsko będzie się szczególnie chwalić.

Maksymalna masa startowa śmigłowca wynosi do 8600 kg. Ładunek, desant i uzbrojenie mogą mieć łączną masę do 2 ton. Prędkość maksymalna to 313 km/h a przelotowa wynosi 287 km/h. Maksymalny zasięg maszyny wynosi 958 km, a długotrwałość lotu szacowana jest na 4 godz. i 55 minut. Śmigłowiec napędzany jest dwoma silnikami turbinowymi GE CT7-2E1 o mocy maksymalnej 1395 kW, czyli tej samej rodziny, co zastosowano w polskich śmigłowcach morskich AW101. Jedną z ciekawych cech tej maszyny jest szerokie zastosowanie w jej konstrukcji kompozytów, co nie jest wcale częste w śmigłowcach wojskowych. Polska jest trzecim po Egipcie i Tajlandii użytkownikiem wojskowym maszyn AW149.