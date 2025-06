Polski AW149 z pociskami Hellfire. Strzelały już na krajowych poligonach

„Na temat integracji pocisków Hellfire i innych rakiet możemy powiedzieć sporo, ale oczywiście wszystkiego nie możemy powiedzieć. Wiemy, że śmigłowiec AW149 nie będzie, ale jest już wyposażony w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Hellfire. Wiemy, że wojsko w osobnej umowie sobie te Hellfire zamówiło” – Ujawnił prezes PZL-Swidnik Jacek Libucha, podczas wywiadu, który w całości ukarze się niebawem na Portalu Obronnym. Jak dodał - „Oprócz tego, śmigłowiec jest wyposażony w wyrzutnie 70 mm rakiet i w różnych też konfiguracjach. Śmigłowce są dostarczane z tymi wyrzutniami. Obydwa te systemu uzbrojenia są zintegrowane już z AW149”.

Co istotne, mowa jest tutaj zarówno o niekierowanych rakietach 70 mm, jak też ich wersji naprowadzanej na odbity promień lasera. Zarówno rakiety 70 mm jak i pociski Hellfire. Próby przeprowadzono na polskich poligonach. „Nie będę mówił o szczegółach, kiedy dokładnie, ale w zeszłym roku zrobiliśmy fabryczne strzelania razem z wojskiem” – ujawnia prezes Libucha. Jak mówi - „100 na 100, wszystkie cele trafione. Strzelaliśmy w różnych konfiguracjach, w różnych kierunkach. Łącznie z tym, że na przykład było testowane strzelanie (pocisku Hellfire – przyp.red.) z prawej burty śmigłowca w cel, który był kilkadziesiąt stopni na lewej burcie. Więc ten pocisk musiał sobie najpierw wylecieć, znaleźć cel, skręcić do niego i trafić. Wszystkie strzelania się ładnie udały, mamy materiał zdjęciowy, filmowy, jak dostaniemy zgodę agencji uzbrojenia to na pewno się pochwalimy i pokażemy. Wykonaliśmy też strzelania w różnych konfiguracjach wyrzutni 70 mm”.