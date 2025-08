Słowenia konsekwentnie inwestuje w swoje zdolności obronne, jak podano w komunikacie prasowym firmy Diehl Defence z 1 sierpnia:

„Słoweńskie Ministerstwo Obrony zakupiło kolejne dwie jednostki ogniowe systemu obrony powietrznej średniego zasięgu IRIS-T SLM w ramach kontraktu Europejskiej Inicjatywy Tarczy Powietrznej (ESSI)”.

Diehl Defence i niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw), podpisały Republiką Słowenii, umowę zakupu w lipcu.

W styczniu 2024 roku Słowenia podpisała kontrakt na dostawę jednej baterii IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range), z obecnym zamówieniem daje to łącznie trzy jednostki. Pierwsza dostawa zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku, a kolejne na wiosnę 2028 roku. Pierwsza bateria kosztowała około 146,82 mln euro (bez VAT). Koszty dwóch dodatkowych baterii nie zostały publicznie ujawnione.

Obecnie Słowenia używa dwóch jednostek krótkiego zasięgu Roland II, rozmieszczonych na lotnisku Cerklje ob Krki. System ten, oparty na pociskach Roland, jest jednak przestarzały i planuje się jego wycofanie po pełnym wprowadzeniu IRIS-T SLM w 2027–2028 roku. Roland II ma zasięg około 8 km i pułap 5–6 km, co ogranicza jego skuteczność wobec nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony czy pociski manewrujące.

Co zawiera nowe zamówienie?

Nowe jednostki ogniowe obejmują radar, centrum operacji taktycznych, wyrzutnie rakiet oraz pociski IRIS-T SLM. Dodatkowo, kontrakt uwzględnia wsparcie logistyczne, w tym mobilne warsztaty, części zamienne i pojazdy do przeładunku.

Europejska Inicjatywa Tarczy Powietrznej

Umowa stanowi pierwsze z serii zamówień w ramach inicjatywy ESSI, realizowanej przez BAAINBw. Zamówienia w ramach ESSI przyspieszają proces zakupowy oraz umożliwiają w przyszłości korzyści płynące z synergii w zakresie szkoleń, konserwacji i logistyki, co przynosi zyski klientom ESSI. Inicjatywa European Sky Shield zrzesza obecnie 24 państwa i ma na celu zwiększenie interoperacyjności z NATO oraz optymalizację procesów zakupowych. Słowenia, korzystając z ramowego kontraktu BAAINBw, dołączyła do takich krajów jak Niemcy, Estonia, Łotwa czy Dania, które również wybrały IRIS-T SLM.

IRIS-T SLM

System obrony powietrznej średniego zasięgu IRIS-T SLM, opracowany przez Diehl Defence we współpracy z Hensoldt i Airbus, to zaawansowany, mobilny system przeciwlotniczy przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców, dronów, pocisków manewrujących, przeciwradiolokacyjnych oraz pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

Oferuje zasięg do 40 km i pułap 20 km, wykorzystując zmodyfikowane pociski IRIS-T z naprowadzaniem w podczerwieni, GPS i łączem danych, osiągające prędkość 3 Ma i wysoką manewrowość. Wyposażony w radar TRML-4D o zasięgu wykrywania 250 km oraz system dowodzenia IBMS-FS, zapewnia ochronę w polu 360° i szybkie reagowanie na wiele celów jednocześnie. Montowany na ciężarówkach MAN SX45 8x8, jest wysoce mobilny i dostosowany do transportu lotniczego.

System sprawdził się w boju na Ukrainie, osiągając niemal 100% skuteczność, m.in. niszcząc 44 cele typu Ch-55 w jednym ataku. Używany przez Ukrainę, Egipt, Szwecję, Niemcy, Szwajcarię, Estonię, Łotwę. Trwają prace nad wersją SLX o zasięgu 80 km, zdolną zwalczać pociski hipersoniczne. IRIS-T SLM łączy modułowość, odporność na zakłócenia i synergię w zakresie logistyki, choć ma ograniczony zasięg w porównaniu do systemów takich jak Patriot i napotkał problemy z certyfikacją w Niemczech.