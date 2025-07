IRIS-T SLM w boju. Ukraina zestrzeliła rosyjskie rakiety balistyczne dzięki niemieckiej technologii

Niemiecki IRIS-T SLM udowodnił swoją skuteczność

Ukraiński ambasador w Niemczech, Ołeksij Makiejew, potwierdził, że systemy IRIS-T SLM zostały skutecznie użyte do zniszczenia rosyjskich rakiet balistycznych w kilku udokumentowanych przypadkach. To ważny moment w historii wykorzystania niemieckiej technologii, która do tej pory nie była sprawdzona w walce przeciwko takim zagrożeniom i jednocześnie dobra wiadomość dla użytkowników tych rozwiązań.

Od lutego 2022 r. Niemcy przekazały Ukrainie siedem zestawów IRIS-T SLM jako część pakietu wsparcia militarnego. Systemy te bronią kluczowych obiektów infrastruktury, miast oraz instalacji energetycznych przed zmasowanymi atakami rakietowymi, dronami i jak się okazuje teraz okazuje także rosyjskimi pociskami balistycznymi, czyli jednymi z trudniejszych celów do eliminacji dla ukraińskiej obrony powietrznej (ale nie tylko).

Wynika to m.in. z tego, że rakiety balistyczne różnią się od innych zagrożeń powietrznych swoją trajektorią i prędkością. Po starcie osiągają wysokości suborbitalne, a następnie powracają w atmosferę z prędkościami przekraczającymi kilka kilometrów na sekundę. Ich zwalczanie wymaga zaawansowanych radarów, błyskawicznej reakcji i niezwykle manewrowych pocisków przechwytujących.

Więcej IRIS-T SLM dla Ukrainy?

Podczas wywiadu dla Europejskiej Prawdy Ołeksij Makiejew przekazał, że Ukraina ma otrzymać od Niemiec 11 dodatkowych systemów obrony powietrznej IRIS-T.

„Ukraina zamówiła w Niemczech 18 systemów SLM IRIS-T (każdy posiada 5 wozów ogniowych), 7 z nich już dotarło, a pozostałych 11 ma dotrzeć w późniejszym czasie” - potwierdził Makiejew. „Każdy system obecnie produkowany dla Ukrainy obejmuje trzy wyrzutnie średniego zasięgu SLM oraz dwie wyrzutnie krótkiego zasięgu SLS, jako część zintegrowanego kompleksu” - dodał.

Według Makiejew ta kombinacja (trzy wyrzutnie średniego zasięgu SLM oraz dwie wyrzutnie krótkiego zasięgu SLS) tworzy pojedyncze zintegrowane systemy obrony powietrznej.

In an interview with European Pravda, Ukrainian Ambassador to Germany Oleksii Makeiev confirmed today that Ukrainian air defence forces have succeeded in intercepting ballistic missiles with IRIS-T SLM in a few cases.Even though Diehl Defence as the manufacturer already stated… pic.twitter.com/LUCvN3Csbd— German Aid to Ukraine (@deaidua) July 28, 2025

IRIS-T SLM - niemiecka tarcza XXI wieku

System IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range) to zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu opracowany przez niemiecką firmę Diehl Defence. Został zaprojektowany z myślą o zwalczaniu całego spektrum zagrożeń powietrznych od samolotów i śmigłowców, przez pociski manewrujące, drony, aż po rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, co zostało właśnie potwierdzone w realiach prawdziwych działań wojennych na Ukrainie.

Podstawowym elementem IRIS-T jest wyrzutnia pionowego startu, z której odpalane są rakiety IRIS-T. Same pociski wyposażone są w głowicę naprowadzaną na podczerwień i system wektorowania ciągu, dzięki czemu mają wyjątkową zwrotność oraz wysokie prawdopodobieństwo trafienia celu w bezpośrednim uderzeniu (hit-to-kill). Kolejnym filarem systemu jest radar TRML-4D firmy Hensoldt, czyli aktywny radar z elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA), który pozwala na jednoczesne śledzenie i identyfikację kilkudziesięciu celów z pełnym pokryciem 360 stopni. Całość dopełnia zaawansowane centrum dowodzenia, które może funkcjonować autonomicznie lub jako część większej sieci obrony powietrznej zgodnej ze standardami NATO.

Zasięg IRIS-T SLM wynosi do 40 kilometrów w poziomie i około 20 kilometrów w pionie. System charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji i zdolnością do zwalczania wielu celów jednocześnie, nawet przy zmasowanych atakach. Może działać w trudnych warunkach elektromagnetycznych i z powodzeniem wykrywać cele o niskiej sygnaturze radarowej.

Sukces, który zwiększy popularność IRIS-T?

IRIS-T SLM znajduje się obecnie na uzbrojeniu kilku państw, a zainteresowanie tym systemem rośnie. Oprócz Ukrainy, system ten wdrożył także Egipt, który był pierwszym eksportowym klientem. Zakup planują również Estonia, Łotwa, Litwa oraz Słowenia, szukające nowoczesnych rozwiązań obronnych w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Dodatkowo Niemcy planują dalszą integrację IRIS-T SLM w swoje narodowe struktury obrony przeciwlotniczej, traktując go jako uzupełnienie zdolności amerykańskiego Patriota. Co więcej, IRIS-T SLM w przyszłości ma być podstawą europejskiej tarczy rakietowej European Sky Shield. Jest to o tyle istotne, że Rosja zwiększa swoje możliwości w zakresie produkcji pocisków balistycznych, a Europa potrzebuje skutecznej obrony w tym zakresie.

Jak bowiem ustalił niemiecki portal Hartpunkt, rosyjski przemysł zbrojeniowy potrafi rocznie wyprodukować ponad 1000 rakiet typu Iskander i Kinżał, tymczasem europejskie możliwości obrony przeciwrakietowej pozwalają na zestrzelenie zaledwie jednej trzeciej z nich. Autor tej analizy, badacz Fabian Hoffmann, wyraźnie podkreśla, że Europa musi zmienić podejście i nie tylko się bronić, ale też uderzać w rosyjski przemysł zbrojeniowy. Jego zdaniem na kontynencie potrzeba więcej wyrzutni zdolnych do zwalczania pocisków balistycznych i wspólnej strategii.

Hoffmann zaznaczył, że obecnie dwa najczęściej kupowane systemy pozwalające na eliminacje tego typu zagrożeń to amerykański MIM-104 Patriot oraz francusko-włoski SAMP/T. Sukces IRIS-T SLM w Ukrainie może sprawić, że niemieckie rozwiązanie również dołączy do tego grona i przyciągnie także uwagę krajów spoza Europy.