Białoruscy partyzanci zadali cios Rosji. Zniszczyli infrastrukturę IT Aerofłotu?

Rosyjski przewoźnik stał się celem ataku cybernetycznego. Hakerzy z proukraińskich grup Silent Crow i Cyberpartyzanci BY twierdzą, że sparaliżowali kluczowe systemy informatyczne Aerofłotu, doprowadzając tym samym do odwołania dziesiątek połączeń z i do Moskwy.